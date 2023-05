田中贵金属集团将出展在中国苏州举办的医疗器械制造及设计相关的展会“Medtec China 2023”

东京, 2023年5月30日 - (亚太商讯) - 田中贵金属集团旗下经营制造事业的田中贵金属工业株式会社(总公司:东京都千代田区、执行总裁:田中浩一朗)宣布,将于2023年6月1日(周四)至6月3日(周六)出展在中国苏州举办的医疗器械制造及设计相关的"Medtec China 2023"。

2020年“Medtec China”览会的展位

主要展品包括"X光可视显影环"、"铂系(Pt)合金丝"、"心脏消融电极"、"激光加工品"等。近年来,在医疗第一线正流行着对身体负担少、创伤小(=微创、无创)的手术及治疗。贵金属有着不易被酸碱等侵蚀,也不易被氧化的特性。



田中贵金属集团将有效利用长年积累的贵金属技术,为医疗保健行业的技术发展作出贡献。



Medtec China 2023 出展概要



- 展会名称:Medtec China 2023

- 会期:2023年6月1日(周四)~6月3日(周六) 9:00~17:00 ※中国苏州当地时间

- 会场:苏州国际博览中心 B1~E1馆(中国江苏)

- 官方网站:https://www.medtecchina.com/ ※仅有英文及中文网站

- 出展公司:田中贵金属(上海)有限公司(田中贵金属海外网点)

- 展位编号:C1-R208

- 主要展品:X光可视显影环、铂系(Pt)合金丝、心脏消融电极、激光加工品等



产品名称:X光可视显影环

概要:在使用导管的血管内治疗中,需具有在X光透视下的可视性。田中贵金属工业生产使用了具有较高的X光不穿透性的贵金属Pt、Pt-Ir的显影环。



产品名称:铂系(Pt)合金丝

概要:生产用于导线及栓塞弹簧圈的使用了Pt、Pt-Ir、Pt-Ni、Pt-W的合金丝。除了上述合金丝外,也可根据客户要求调整合金成分。



产品名称:心脏消融电极

概要:生产心律失常治疗用EP和用于射频消融导管的头部元器件的电极。还可满足喷射系统所需的钻孔加工等精密加工。



产品名称:激光加工品

概要:通过使用飞秒激光机,可在更短脉冲幅度下进行加工。因此,对材料的热影响较小,不会产生毛刺。除了软管切割外,还可满足钻孔、切口、螺旋和薄膜加工等各种需求。



*以上所提供的都是作为工业应用的贵金属材料。



田中贵金属工业株式会社



总公司:东京都千代田区丸之内2-7-3 东京大楼22F

创业:1885年

设立:1918年

代表:执行总裁 田中浩一朗

注册资金:5亿日元

营业额:3,896亿4,682万日元(2021年度)

员工人数:2,429名(截至2022年3月31日为止)

经营内容:制造、销售、进口及出口贵金属 (白金、金、银及其他)和各种产业用贵金属产品

※因从本事业年度开始采用收入确认相关会计准则,在部分交易中销售额显示为净额。



关于田中贵金属集团



田中贵金属集团自1885年(明治18年)创业以来,营业范围以贵金属为中心,并以此展开广泛活动。在日本国内,以高水准的贵金属交易量为傲,长年以来不遗余力地进行产业用贵金属制品的制造和销售,以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且,作为贵金属相关的专家集团,国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化,携手合作提供产品及服务。2021年度(2022年3月期)的连结营业额为7,877亿日元,拥有5,225名员工。

※因从本合并会计年度开始采用收入确认相关会计准则,在部分交易中销售额显示为净额。



产业事业全球网站

https://www.tanaka.com.cn



产品咨询表

田中贵金属工业株式会社

https://www.tanaka.com.cn/inquiries-on-industrial-products/



新闻媒体咨询处

田中控股株式会社

https://www.tanaka.com.cn/inquiries-for-media/



新闻稿: https://www.acnnewswire.com/docs/files/20230530_CH.pdf



