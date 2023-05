Tuesday, 9 May 2023, 17:13 HKT/SGT Share:

来源 Hypebeast Limited Hypebeast首次于韩国主办Hypegolf高尔夫球邀请赛,并于亚斯岛呈献BRED Abu Dhabi文化节

香港, 2023年5月9日 - (亚太商讯) - Hypebeast Limited(联交所股份代号:00150,「Hypebeast」或「公司」),全球时尚流行文化平台,于4月24日在韩国主办由Callaway冠名的Hypegolf邀请赛,其后再于4月26日在阿布扎比亚斯岛呈献首届BRED Abu Dhabi文化节。这些活动为Hypebeast的全球在线社群呈现一系列精心策划且具教育意义的节目,其中包括多种令人意想不到的展览,启动全面沉浸式的文化体验。





首届Hypegolf Invitational presented by Callaway于4月24日在韩国抱川市著名的日东湖高尔夫俱乐部(Ildong Lake GC)隆重举行,以崭新视角重新诠释高尔夫文化。拥有不同经验的艺人、创意者、音乐家、专业人士、高尔夫球手聚首一堂,全日尽情享受此项融合时尚、互动装置、友谊赛事、DJ表演及美食体验的活动。围绕日东湖高尔夫俱乐部壮观的18球洞,有一系列来自顶级品牌的装置展示,包括高性能豪华SUV展示、电动自行车及最新高尔夫球模拟器的亲身体验等。此外,活动上演的最远距离推杆、最近旗杆球洞、一杆进洞等友谊赛及为鼓励高尔夫球手在球场上展现独特的个人时尚风格而设的最佳衣着奖,既营造了竞争氛围,亦为活动增添趣味。大会亦邀请了非高尔夫球手参与,一同享受时尚、音乐及美食。而韩国领先的Hip Hop和R&B唱片公司AOMG的DJ Collective AOMIX精心策划了多位DJ的驻场表演,现场亦设有多辆餐车提供各类美食和饮品,确保球手们随时可以充电和补给。



由Hypebeast呈献的BRED Abu Dhabi,于4月26日至4月30日一连五天首次在亚斯岛举行,涵盖音乐、时尚、艺术、美食、文化、体育和游戏以及Hypebeast特设专区的全新文化庆典。在以篮球场布局为灵感的Hypebeast专区,设有一个重现具标志性的创意合作展览,以及HBX专区用作展示PLEASURES、Filling Pieces和Mallet等品牌的阿联酋限定产品。Hypebeast旗下咖啡室Hypebeans亦特地推出了两种限定口味的特色咖啡饮品及开设悠闲区。于活动期间,除了有多名DJ表演之外,大会亦设有汇集顶尖业界人士的座谈会、电影放映会以,以沉浸式的模式让参与者在实体活动中尽情享受各种艺术、创意及时尚的体验。



相片请于此下载:https://t.ly/yplK



关于 Hypebeast

Hypebeast是全球领先的当代文化和潮流时尚平台,以编采主导的新闻及商业热选跻身网站主流之列。创立于2005年,并于2016年上市发展成全方位媒体集团,平台读者群遍布北美洲、亚洲、欧洲等多个地区。除旗舰平台Hypebeast外,集团亦拓展业务至多个信息平台、创意媒体服务Hypemaker以及电子商务和零售平台HBX。更多信息请参阅 https://hypebeast.ltd。



关于Hypegolf

Hypegolf为集结创意、运动及高尔夫球的社群,将时尚潮流、运动及社群活动融合,聚集不同经验水平的高尔夫球爱好者,并提供汇聚各种品味和爱好的精选内容。更多信息请参阅 https://hypebeast.com/tags/hypegolf/。



关于HBX

全球电商平台及零售店HBX云集250多个男女装和生活时尚的著名及新兴品牌,专门为客户提供引领潮流的最新时装、配饰、鞋履及生活时尚用品,务求打造一个真正全球期待的潮流文化集中地。HBX电商平台覆盖全球80多个市场,并于香港及纽约设立零售店。更多信息请参阅 https://hbx.com。





