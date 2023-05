业聚医疗旗下产品Scoreflex TRIO展开注册临床研究 完成中国首例高压三导丝刻痕球囊导管系统PCI介入术

香港, 2023年5月8日 - (亚太商讯) - 专营经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商业聚医疗集团控股有限公司(「业聚医疗」或「集团」;股份代号:6929)欣然公布,由旗下全资附属公司业聚医疗器械(深圳)有限公司研发及生产的Scoreflex TRIO高压三导丝刻痕球囊导管系统,获采用于为一位65岁的冠脉重度狭窄伴钙化患者施行的PCI介入治疗,手术非常成功。该产品临床研究首例入组成功,标志着产品在全国多中心注册临床研究正式启动。



是次临床研究由复旦大学附属中山医院葛均波院士团队担任主要研究者。在Scoreflex TRIO高压三导丝刻痕球囊导管系统首例手术完成后,葛均波院士团队对产品性能予以高度评价,表示产品对患者提供了一项安全有效的治疗选择。



业聚医疗董事长、执行董事兼行政总裁钱永勋先生表示:「业聚医疗已先后在中国内地推出Scoreflex 及Scoreflex NC刻痕球嚢,这两款产品分别是获国家药监局批准的首款刻痕球囊及首款高压刻痕球囊。Scoreflex TRIO现于中国内地正式展开注册临床研究,并顺利完成临床研究首例,可见集团将继续致力为中国内地患者提供更多治疗选择。Scoreflex TRIO的操作方式可以最大程度减少血管内膜损伤,提高手术安全性及成功率。这款产品于2021年于日本面市,不仅为集团2022年的当地销售额带来可观的增长,亦为无数患者提供有效和安全的医疗解决方案。产品的临床研究由业界翘楚葛均波院士团队带领,凭借团队的专业知识及丰富的临床经验,我们有信心能加快整个研究进程。过去二十余年,业聚医疗建立了实力雄厚的研发及生产团队,并与临床人员紧密合作,不断研发及推出紧贴巿场需要的PCI及PTA手术介入器械产品。未来,集团将在这坚实的基础上,继续致力提供各种血管内和结构性心脏介入产品,有效改善患者的生活质量。」



关于Scoreflex TRIO

Scoreflex TRIO是由业聚医疗器械(深圳)有限公司自主原研的首款国产冠脉三导丝刻痕球囊导管。该产品通过桡或股动脉路径将其沿导引导丝输送至冠状动脉的靶病变处,由球囊自带的两根固有导丝与导引导丝形成外部刻痕组件,可在球囊的管腔表面产生局部高压,使得球囊在较低压力下就能打开冠脉病变和扩张狭窄的冠状动脉,有效扩张病变,并且避免明显内膜撕裂及夹层形成,进而改善血流和心肌灌注。Scoreflex TRIO三导丝刻痕球囊导管作为PCI手术中的预扩张球囊,其聚力纵向切割的扩张模式一方面较普通球囊扩张进一步降低残余狭窄,提高手术成功率; 另一方面降低了血管内膜撕裂的发生率,减少血管损伤,降低炎症反应,提高手术安全性,降低再狭窄发生率。高压三导丝刻痕球囊导管利用集中、较低的扩张压力,对血管壁进行聚力纵向切割,而且其纵向切割方式为逐级递增的渐进式扩张切割模式,这种扩张切割模式可以最大程度减少血管内膜损伤,增加最小管腔直径,降低残余狭窄。



关于业聚医疗集团控股有限公司

业聚医疗是一家主要的全球医疗器械制造商,专门生产用于经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)的介入器械。总部位于中国香港,业聚医疗的产品销往全球超过70个国家和地区。根据灼识咨询报告,就2021年PCI球囊的销量而言,集团亦是唯一一家总部设在中国,且在包括日本(排名第二)、欧洲(排名第四)及美国(排名第六)在内的所有主要海外PCI球囊市场排名前六的公司。此外,就2021年PTA球囊的销量而言,集团在日本市场排名第三,在美国市场排名第四。集团亦专攻冠状动脉支架产品,并积极将业务扩展至神经血管介入及结构性心脏病领域。于2022年12月,业聚医疗在全球拥有超过180项授权专利。集团内部研发团队有逾20年积累的产品开发经验,并已开发出世界领先的专有技术。



如需了解更多详情,请访问集团官网:https://orbusneich.com/





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network