Monday, 8 May 2023, 14:26 HKT/SGT Share: 职人与街头炼成的滋味「炭火烧鸟」

香港, 2023年5月8日 - (亚太商讯) - 日式烧鸟绝对是到访日本时不能错过的美食，而这个源于江户时代的饮食文化，随着人们对食物安全与高质量的追求，这几年疫情期间反而在国内流行起来。包括「鸟金·炭火烧鸟」在内的行业领导者，除率先在中国高级餐饮行业带起这潮流外，也从不同层面将烧鸟文化全面呈现在你我眼前。



对于佳肴美味的渴望，以及对于烹调美食的热爱，从远古到现今也一直存在，让我们即使在自身的饮食文化中，已对烹调鸡研究得透彻，却仍会不懈追求去学习和引入不同国度的技法。新兴烧鸟文化，就是从日本传入，而被广泛喜爱的一例。这种适合朋友聚餐小酌的美食文化，在进入中国多年后，最近由一批包括「鸟金·炭火烧鸟」在内的代表性品牌推动其在大众间逐渐普及化起来，他们做前人所没有做到的，完美地将那份日式风味重现眼前，并推高至近千元均价的消费层次，炭火烧鸟文化自传入以来，正式进入大流行期。而镰海集团（Lim Hoi Holding）在塑造了众多高端日式餐饮品牌后，以「鸟金·炭火烧鸟」引领了烧鸟文化。



不能不说烧鸟文化能在中国兴起，是因为这种看似简单的日式料理，包含着日本重要的职人文化，同时却又源自街头生活，令人更易接触与亲近，欣赏之余也不期然的能瞬间投入其中。只要你曾到访日本，不难发现晚上长街中，总有一两所传统烧鸟店，挤满了沉醉于美食与佳酿中的人们在说说笑笑，这是东瀛其中一个让人印象深刻的风情和魅力！起源于17世纪江户时代延续至今的烧鸟文化，是一种流行于大众间的饮食文化，烧鸟日文叫「yakitori」，现在我们所说的烧鸟料理，就是泛指将数块鸡与鸽等禽类串在竹签上，并加以炭火烧烤而成的一种美食，而专门吃烧鸟的店叫做烧鸟屋（yakitoriya）。至于为甚么是串在竹签上，则因为其流行于街头，串起来比用筷子方便外，也让鸡肉更易沾上酱汁和煮熟。除了这份街头风味，制作出色的烧鸟料理，是需要职人做精做细的技艺与坚持，因为这十分讲究食材的原味。



「炭火烧鸟」主打让食客零距离感受烧鸟魅力，源用日本人精细的分割，将鸡与鸽的不同部位做成不同的串，以熟练的技术将不同部位烤至最佳口感，保留食材原始鲜味及精华的同时，亦追求味道、口感和温度的完美平衡。主厨巧妙善用鸡及鸽的每一部位，各式鸡与鸽肉及内脏也带有不同却丰富的口感，经过木炭高温燃烧后，还展现着诱人香味。鸡与鸽经过厨师一番功夫细心处理，并注入很多惊喜元素，在这充满东瀛原始朴实的设计中，享受着主厨精心烹饪的美食，让人很容易便沉浸在其中。





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