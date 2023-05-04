Thursday, 4 May 2023, 09:55 HKT/SGT Share: 国轩高科2022财报，全年营收增长122.59%，海外营收增4倍

香港, 2023年5月4日 - (亚太商讯) - 4月27日，国轩高科发布了2022年报和一季报。财报显示，2022年公司营收突破两百亿，达230.52亿元，同比增长 122.59%；其中海外营收29.8亿元，同比增长464.76%；2022年公司营业利润达1.99亿元，同比上升408.87%；归母净利润3.12亿元，同比增长206.15%。此外，国轩高科2023年一季报显示，公司一季度营收达71.77亿元，同比增长83.26%。



报告期内，公司持续加大研发投入，不断提升产品性能和交付能力，市场份额保持稳定。据中国汽车动力电池产业联盟数据，2022年公司装机量为13.33GWh，同比增长66.2%，国内排名第四。



技术引领，贡献绿色能源

作为一家技术驱动型企业，国轩高科将技术革新能力作为核心竞争力。2022年度，国轩高科研发投入达到 24.16 亿元，同比增长107.09%，连续4年占营收比例超过 10%，为行业领先。公司研发团队规模也在持续扩大，截至2022 年末，研发技术人员达6267 人，占比超32%；其中研发人员2578人，同比增长 34.41%，硕博占比 76.76%。



由此，国轩高科高镍三元 7 系电芯市场应用成功，低温铁锂材料实现全面量产；铁锂电芯和半固态三元电芯研发关键技术取得新突破；104Ah 铁锂电芯、储能万次循环寿命 300Ah 电池实现量产，成功开发零热失控电池包。



对于制造业面临的转型问题，国轩高科研发了电池制造数字化平台，通过提升数字化、智能化、信息化水平，以提升制造水平、研发能力、品质管控能力，其中包括自主研发智能诊断系统，保证产品全生命周期可靠性。



近年来，锂电行业竞争不断加剧，行业集中度进一步提升。国轩高科以前沿技术突破与应用，保持行业龙头地位。据统计，截至2022年底国轩高科专利申请6344项，累计授权专利4274项，技术研发水平据行业前列。



国际视野，市场稳步开拓

在锂电业纷纷出海的大背景下，早先布局的国轩高科已经抢占先机，成绩斐然。2022年，公司海外销售收入为29.8亿元，同比增长464.76%。全年新增海外定点客户超15家，包括海外乘用车、商用车、储能等战略性客户。成绩的背后是多年来国轩高科从市场开拓、研发制造布局，以及资本全球化的全方位落子。



2022年公司全球化节奏加速，收购博世集团的德国哥廷根工厂于去年6月开始改造，开始欧洲本地化运营；在南亚、东南亚，通过与当地企业塔塔、Vinfast、Nuovo Plus等合作，海外制造基地建设稳步推进。值得一提的是，国轩还在阿根廷落地上游资源碳酸锂的布局。本地化生产一方面降低部分生产成本，另一方面依托本土市场优势的合作伙伴也将加速在当地市场的扩张。可以预见的是，在全球多个市场，公司的业务即将迎来新增量。



生产基地及研发中心的全球布局也进一步推动海外高级研发人员引进，此外海外运营、市场团队达800余人，为公司全球化战略落地提供强力支撑。去年7月公司在瑞交所成功发行GDR，募资约6.85亿美元，伴随国际资本的引入，公司国际化战略迎来跨越式发展。



全球布局，产能加速提升

过去一年，全球新能源汽车市场渗透率进一步提升，储能市场快速爆发。国轩高科加速产能布局。南京基地智能制造20GWh动力电池项目、宜春基地10GWh动力电池项目、庐江基地年产20万吨高端正极材料项目、桐城基地年产40GWh动力电池项目一期、柳州基地年产10GWh电池项目等多个项目相继投产，进一步提升了公司产业化水平，满足下游客户对高性能电池产品的需求。



应对行业产能过剩的质疑，公司一方面仅靠市场，针对下游客户需求布局新增产能，另一方面，借助先进研发与制造能力，通过更先进技术与工艺满足日益提升市场要求。



产能提升的同时，国轩在”双碳政策“引领下积极落地节能减碳项目114项 ，实现供应商碳核查100%，实现减少温室气体排放59,637.4 吨CO2e，单位能耗同比下降24.6%。2022年2月国轩在内蒙古乌海市打造的全球首个零碳负极材料基地开工，建成后预计可消纳新能源电量40亿度。一方面展现了公司全产业链的宏大布局，为产能提升提供供应链保障；另一方面从产业链上游开始的低碳策略，也彰显了领先行业的远见。据规划，国轩高科2025 年产能将突破300GWh，助力全球碳中和实现。





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