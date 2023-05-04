Thursday, 4 May 2023, 08:51 HKT/SGT Share: 摩根大通看好时代电气增长动力 目标价57港元

香港, 2023年5月4日 - (亚太商讯) - 美国地区性中小型银行或爆发系统性风险，虽然市场预期引发全球性金融危机的风险有限，但始终对资本市场带来负面影响，加上联储局已作好加息准备，亦令投资者避险情绪上升。港股在五一长假期后次日显著回调，但要注意的是中国经济在内需带动下，基本面强劲，料不少企业的业绩将持续向好，港股后市不宜看淡。



中车时代电气(3898.HK) 于上月底公布了强劲的2023年第一季度业绩，是今年值得期待及持续关注的行业焦点股之一。在业绩电话会上，公司已表明市场焦点将转向轨道交通装备领域，反映近年受疫情持续影响的轨道交通装备行业有望迎来彻底的改观。特别是动车组(高铁)，在中国经济快速反弹的情况下，今年以来铁路运输客运量持续向好，市场普遍认为将有利于后续的装备更新需求释放。



具75%上行空间

另一方面，尽管市场对 IGBT产能供过于求及新能源装备需求表示担忧，但摩根大通认为中车时代电气的相关新兴装备业务将有望继续保持强劲增长势头，这已从公司2023 年第一季度优于预期的业绩中体现出来。同时，新能源汽车OEM设备制造商和太阳能/风能装备的强劲市场需求正持续旺盛。在此背景下，摩根大通维持公司“增持”评级，目标价57港元，较昨天收市价32.7港元具有75%以上的上行空间。



事实上，从4月底公布的2023年第一季度业绩中已看到，中车时代电气于期内的强劲收益增长动力主要来自于新兴装备业务。期内，中车时代电气的整体业务收入和税后利润分别同比增长 21% 和 28%，且纯利增长达到全年预测的16%，高于公司历史上第一季度的表现。此外，基于中铁总尚未启动今年的列车采购项目，令中车时代电气的强劲业绩主要由新兴装备业务板块带动。随着列车采购项目的开展，公司股价将迎来更多催化剂，此不可不察。



铁路运输装备业务回暖可期

摩根大通认为铁路运输装备业务回暖故事依旧完好无损的。虽然今年第一季度，由于中铁总并未展开装备采购招标项目，令中车时代电气的传统轨交装备业务收入同比下降 17%，但公司管理层在业绩会上表示对轨交装备业务今年实现正增长充满信心。原因包括中国的动车组需求可见度提高，今年年初至今铁路运输客运量反弹好于预期；公司在该领域的市场份额有所上升；以及一带一路倡议的复兴，将有望带动出口装备市场的改善。



至于受市场关注的新兴装备业务，摩根大通坦言市场是过度担忧。今年第一季度，公司的新兴装备业务收入同比激增114%，收入贡献增加至51%，较去年同期的29%大升22个百分点。特别是，以IGBT为主的装备产品收入同比大幅增长 81%，而向新能源发电(如太阳能和风能)系统提供装备产品的收入亦按年大升。



该行在最新研报中指出，从目前的利用率和良品率来看，IGBT业务板块仍有提升空间。此外，年底前，现有第二期生产基地的扩建计划将完成，亦有望为未来的业务增长创造新的动力。2023年第一季度，公司IGBT产品的对外销售环比增长 25%，优于预期，且产量已接近现有第二期生产基地的设计产能，因此市场对产能供过于求的忧虑明显过度。再者，根据公司的规划，第二期生产基地的扩建将为2023年底新増20%至50%的供应，而目前的设计年产能为24万片8英寸硅片。



新能源发电市场成IGBT新动力

除了新能源乘用车市场的 IGBT 应用值得留意外，也要关注IGBT应用已进入到新能源发电领域。事实上，该领域的销售收入已成为2023 年第一季度的新动能，期内产品价格明显上升，且交付量大增。相对于新能源发电市场，新能源乘用车市场将有望摆脱2022年下半年以来的市场低迷，且基于公司的在手订单计算，预期 2023 年收入将实现正增长。



综上各个因素，中车时代电气绝对是逢低吸纳的长线稳健佳选。





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