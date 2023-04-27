全旅达及FREED GROUP推动“A New Dimension of Travel” 为商务旅客带来变革
香港, 2023年4月26日 - (亚太商讯) - 全旅达Connexus Travel Limited（Connexus）和 FREED GROUP（FREED）于2023 年 4 月 20 日假香港港丽酒店举办 “A New Dimension of Travel” 酒会，并获得知名旅游业领导者如LOTTE HOTELS AND RESORTS、阿联酋航空、长荣航空和半岛酒店等一起参与。该酒会见证着FREED于年初成功收购Connexus后的首个科技发展。
图一：（左中）全旅达行政总裁曁FREED GROUP联合创办人兼行政总裁Abel Zhao 以及（左一）FREED GROUP联合创办人兼首席产品官Kenneth Lee 与（右一）全旅达总经理 Eric Lau 和（右中）LOTTE HOTELS CO. LTD. 香港区域总监 Patrick Tong在 2023 年 4 月 20 日的A New Dimension of Travel 酒会上，向各旅游业合作伙伴和商户展示充满机遇的旅游新时代