尚晋国际旗下多维体验品牌艺术空间Artelli进驻上海张园

香港, 2023年4月25日 - (亚太商讯) - 尚晋(国际)控股有限公司(「尚晋国际」或「集团」;股份代号:2528)欣然宣布旗下多维体验品牌艺术空间Artelli正式进驻上海张园,并于上海、澳门及台湾三地联合展出日本当代艺术家下田光Hikari Shimoda的全新系列「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」。

日本当代艺术家下田光的全新系列「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」于上海、澳门及台湾三地联合展出

尚晋集团旗下多维体验品牌艺术空间Artelli正式进驻上海张园

「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」于上海张园展出

下田光最新巨型雕塑作品,高160cm的超大1:1真人比例雕塑《Amitābha》

近年尚晋国际正积极进行业务提升及进一步丰富品牌组合,致力于成为一家富有创造力,融合时尚、艺术及生活品味三大业务板块之综合运营集团。尚晋国际充份利用其丰富的零售经验、IP渠道资源,持续引进时尚品牌与文化艺术跨界合作的独家、首发联乘项目,不断扩展其在大中华地区的品牌影响力。



继去年10月Artelli于澳门开业后, Artelli品牌于短短6个月内便把业务从澳门扩展至香港、大陆及台湾四站,且场址皆位处当地的黄金地段,包括澳门黄金大道新濠天地、香港中环市中心的皇后大道中、台北远百信义A13及上海张园,锐意在当地打造文化艺术新地标。「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」能够同时于多个地方举办,正正突显尚晋集团与艺术家关系密切,资源丰富并具备深厚的策展能力,是为尚晋国际发展艺术业务的一大优势。



尚晋集团创始人兼执行董事范荣庭先生表示:「我们非常期待在张园开设Artelli,这是一个充满历史人文气息的地方,也是上海市中心商圈的重要枢纽。透过此次活动,我们相信Artelli将能够吸引更多当地的艺术爱好者和消费者,为他们带来全新的艺术体验。尚晋国际一直致力于打造具有创造力的综合运营实体,并透过促成时尚品牌与艺术家的跨界合作,为大众带来更多元、丰富的文化艺术体验。」



上海Artelli所处的张园,是著名中国文化地标:上海市黄浦区的一个著名古典花园,曾经是明清时期上海城中心地带的豪华住宅区,也是上海最早的西式花园之一。此区位处南京西路站商圈枢纽,每天人流量超过300万人次。是次,下田光的全新系列「Children of this Planet下田光艺术星球之旅」将于上海张园作全球首发,继而分别于澳门新濠天地及台北信义A13呈献给艺术与潮玩爱好者,这也是她自2019年的香港个展后,第二次将作品带来中国。「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」一大看点为下田光最新巨型雕塑作品,高160cm的超大1:1真人比例雕塑《Amitābha》。该雕塑作品此前曾于上海廿一当代艺术博览会中亮相,但此次在三地Artelli展出的作品配色为独一无二。尚晋集团有意促成下田光到访澳门与粉丝及当地小区会面,进行签名会并交流创作经验,进一步丰富当地的文化多样性。



下田光艺术星球之旅进行展出的同时,也将同步进行限量售卖。《Amitābha》采用玻璃钢材质,为全球限量20尊的高级定制雕塑,以20款独立配色完美呈现下田光糖果色调的艺术风格,每一款都精雕细琢、独一无二。在其明亮的色彩与可爱的角色中还隐藏着更深层次的含义,透过《Amitābha》,下田光希望可以引发人们对生命与死亡、全球环境的变化、以及社会与人之间的关系的思考。



除真人等比雕塑外,下田光也首次推出15cm尺寸的小型雕塑,精细零件完美契合展现超高的工艺水平。下田光在此系列中创造了多个形象,其中包含人间、天堂与地狱,这些角色仿佛身处幻想的空间,即使被复杂多变的环境和不同的场域所包围,却仍提醒着观众继续前行所需要的能量和意志。



此外,下田光还为大家来了不同尺寸的雕塑和铜雕、运用了创意冷光片技术的版画、扩香器等,对活动和艺术藏品感兴趣的观众们可以关注Artelli官方微信公众号或官网:www.artelli-meta.com,了解更多相关信息。



活动详情

「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」以下田光典型的创作风格,描绘了一个可爱与恐怖并存的世界。她描绘星光熠熠的孩子,并为角色穿上类似于超人和魔法少女的英雄服装。这些角色是我们幻想中的英雄的一面镜子,它们也代表了成年人养育儿童以及保卫世界的愿望。「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」展示了艺术家多幅充满想象力和感性表达的作品,包括巨型雕塑、平面作品和装置等多种艺术形式,旨在引起观众对于当代社会和人类命运的思考和关注。



凭借其独特且令人印象深刻的作品风格,下田光在日本、美国、加拿大、欧洲等世界多地知名画廊举办了展览,成为当今艺术界最炙手可热的日本当代艺术家之一。她的各种IP合作与艺术衍生品合作也层出不穷,并且在拍卖市场屡次获得好成绩,奠定了她在超扁平艺术领域的一席之地。作为这个夏季不得不打卡的艺术体验,让我们跟随下田光一起进入她绚烂又忧郁的艺术世界。



「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」- 上海

展期 :2023/04/24 - 05/24

地点:上海市静安区威海路588弄张园W1



「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」- 澳门

展期 :2023/04/26 - 06/20

地点:澳门路凼连贯公路新濠天地The Showroom



「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」- 台湾

展期 :2023/05/01 - 05/28

地点:台北信义区A13远东百货1楼



关于Artelli

Artelli是多维体验品牌艺术空间 ,致力与艺术家共同创作及引进独家、首发系列等联乘项目,未来将加入元宇宙及数码艺术领域。有别于传统零售及艺术展览模式,Artelli创造独一无二的艺术体验氛围。透过品牌与文化艺术跨界合作,Artelli为艺术爱好者提供多维度、多元化、跨领域的全新空间,重新诠释前所未有的沉浸式多维艺术体验。Artelli将致力从大湾区起动艺术与商业新里程,目标于未来五年拓展至东京、首尔、纽约、伦敦、巴黎等地,以原创品牌成为文化艺术新地标。



网站:https://www.artelli-meta.com/zh

Facebook:www.facebook.com/artelli.official

Instagram:www.instagram.com/artelli.official

微博: Artelli-Official

小红书:Artelli

微信:Artelliofficial



关于尚晋(国际)控股有限公司(Forward Fashion (International) Holdings Company Limited)

尚晋(国际)控股有限公司是一家具创造力,融合时尚、艺术及生活品味三大业务板块之综合运营集团。作为引领零售业务模式的先锋,尚晋集团管理超过100个品牌,并积极为大中华地区引进品牌首店。近年,集团致力于提升业务,并建立自营品牌,如Artelli、UMJ、WF Fashion等,进一步丰富品牌组合。凭借其丰富的零售经验和IP资源,集团积极开展品牌与文化艺术跨界合作,引进独家、首发联乘项目,开拓国际市场。



尚晋国际创始人、主席兼执行董事范荣庭先生自2005年在香港创立集团首家运营公司以来,将集团的时装零售业务拓展至大中华地区。2020年,尚晋国际在香港联合交易所主板上市,注重开拓在线销售平台发展的同时,持续引进国内外不同潮流艺术品牌,为大中华地区带来更多前瞻性的国际艺术项目,推动集团业务的多元化发展。集团将会在未来发展中,进一步丰富品牌组合,提升服务质量,拓展市场版图。





