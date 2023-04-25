尚晋国际旗下多维体验品牌艺术空间Artelli进驻上海张园



香港, 2023年4月25日 - (亚太商讯) - 尚晋（国际）控股有限公司（「尚晋国际」或「集团」；股份代号：2528）欣然宣布旗下多维体验品牌艺术空间Artelli正式进驻上海张园，并于上海、澳门及台湾三地联合展出日本当代艺术家下田光Hikari Shimoda的全新系列「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」。

日本当代艺术家下田光的全新系列「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」于上海、澳门及台湾三地联合展出

尚晋集团旗下多维体验品牌艺术空间Artelli正式进驻上海张园

「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」于上海张园展出

下田光最新巨型雕塑作品，高160cm的超大1:1真人比例雕塑《Amitābha》

近年尚晋国际正积极进行业务提升及进一步丰富品牌组合，致力于成为一家富有创造力，融合时尚、艺术及生活品味三大业务板块之综合运营集团。尚晋国际充份利用其丰富的零售经验、IP渠道资源，持续引进时尚品牌与文化艺术跨界合作的独家、首发联乘项目，不断扩展其在大中华地区的品牌影响力。



继去年10月Artelli于澳门开业后， Artelli品牌于短短6个月内便把业务从澳门扩展至香港、大陆及台湾四站，且场址皆位处当地的黄金地段，包括澳门黄金大道新濠天地、香港中环市中心的皇后大道中、台北远百信义A13及上海张园，锐意在当地打造文化艺术新地标。「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」能够同时于多个地方举办，正正突显尚晋集团与艺术家关系密切，资源丰富并具备深厚的策展能力，是为尚晋国际发展艺术业务的一大优势。



尚晋集团创始人兼执行董事范荣庭先生表示：「我们非常期待在张园开设Artelli，这是一个充满历史人文气息的地方，也是上海市中心商圈的重要枢纽。透过此次活动，我们相信Artelli将能够吸引更多当地的艺术爱好者和消费者，为他们带来全新的艺术体验。尚晋国际一直致力于打造具有创造力的综合运营实体，并透过促成时尚品牌与艺术家的跨界合作，为大众带来更多元、丰富的文化艺术体验。」



上海Artelli所处的张园，是著名中国文化地标：上海市黄浦区的一个著名古典花园，曾经是明清时期上海城中心地带的豪华住宅区，也是上海最早的西式花园之一。此区位处南京西路站商圈枢纽，每天人流量超过300万人次。是次，下田光的全新系列「Children of this Planet下田光艺术星球之旅」将于上海张园作全球首发，继而分别于澳门新濠天地及台北信义A13呈献给艺术与潮玩爱好者，这也是她自2019年的香港个展后，第二次将作品带来中国。「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」一大看点为下田光最新巨型雕塑作品，高160cm的超大1：1真人比例雕塑《Amitābha》。该雕塑作品此前曾于上海廿一当代艺术博览会中亮相，但此次在三地Artelli展出的作品配色为独一无二。尚晋集团有意促成下田光到访澳门与粉丝及当地小区会面，进行签名会并交流创作经验，进一步丰富当地的文化多样性。



下田光艺术星球之旅进行展出的同时，也将同步进行限量售卖。《Amitābha》采用玻璃钢材质，为全球限量20尊的高级定制雕塑，以20款独立配色完美呈现下田光糖果色调的艺术风格，每一款都精雕细琢、独一无二。在其明亮的色彩与可爱的角色中还隐藏着更深层次的含义，透过《Amitābha》，下田光希望可以引发人们对生命与死亡、全球环境的变化、以及社会与人之间的关系的思考。



除真人等比雕塑外，下田光也首次推出15cm尺寸的小型雕塑，精细零件完美契合展现超高的工艺水平。下田光在此系列中创造了多个形象，其中包含人间、天堂与地狱，这些角色仿佛身处幻想的空间，即使被复杂多变的环境和不同的场域所包围，却仍提醒着观众继续前行所需要的能量和意志。



此外，下田光还为大家来了不同尺寸的雕塑和铜雕、运用了创意冷光片技术的版画、扩香器等，对活动和艺术藏品感兴趣的观众们可以关注Artelli官方微信公众号或官网：www.artelli-meta.com，了解更多相关信息。



活动详情

「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」以下田光典型的创作风格，描绘了一个可爱与恐怖并存的世界。她描绘星光熠熠的孩子，并为角色穿上类似于超人和魔法少女的英雄服装。这些角色是我们幻想中的英雄的一面镜子，它们也代表了成年人养育儿童以及保卫世界的愿望。「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」展示了艺术家多幅充满想象力和感性表达的作品，包括巨型雕塑、平面作品和装置等多种艺术形式，旨在引起观众对于当代社会和人类命运的思考和关注。



凭借其独特且令人印象深刻的作品风格，下田光在日本、美国、加拿大、欧洲等世界多地知名画廊举办了展览，成为当今艺术界最炙手可热的日本当代艺术家之一。她的各种IP合作与艺术衍生品合作也层出不穷，并且在拍卖市场屡次获得好成绩，奠定了她在超扁平艺术领域的一席之地。作为这个夏季不得不打卡的艺术体验，让我们跟随下田光一起进入她绚烂又忧郁的艺术世界。



「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」- 上海

展期 ：2023/04/24 - 05/24

地点：上海市静安区威海路588弄张园W1



「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」- 澳门

展期 ：2023/04/26 - 06/20

地点：澳门路凼连贯公路新濠天地The Showroom



「Children of this Planet 下田光艺术星球之旅」- 台湾

展期 ：2023/05/01 - 05/28

地点：台北信义区A13远东百货1楼



关于Artelli

Artelli是多维体验品牌艺术空间 ，致力与艺术家共同创作及引进独家、首发系列等联乘项目，未来将加入元宇宙及数码艺术领域。有别于传统零售及艺术展览模式，Artelli创造独一无二的艺术体验氛围。透过品牌与文化艺术跨界合作，Artelli为艺术爱好者提供多维度、多元化、跨领域的全新空间，重新诠释前所未有的沉浸式多维艺术体验。Artelli将致力从大湾区起动艺术与商业新里程，目标于未来五年拓展至东京、首尔、纽约、伦敦、巴黎等地，以原创品牌成为文化艺术新地标。



网站：https://www.artelli-meta.com/zh

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关于尚晋（国际）控股有限公司（Forward Fashion (International) Holdings Company Limited）

尚晋（国际）控股有限公司是一家具创造力，融合时尚、艺术及生活品味三大业务板块之综合运营集团。作为引领零售业务模式的先锋，尚晋集团管理超过100个品牌，并积极为大中华地区引进品牌首店。近年，集团致力于提升业务，并建立自营品牌，如Artelli、UMJ、WF Fashion等，进一步丰富品牌组合。凭借其丰富的零售经验和IP资源，集团积极开展品牌与文化艺术跨界合作，引进独家、首发联乘项目，开拓国际市场。



尚晋国际创始人、主席兼执行董事范荣庭先生自2005年在香港创立集团首家运营公司以来，将集团的时装零售业务拓展至大中华地区。2020年，尚晋国际在香港联合交易所主板上市，注重开拓在线销售平台发展的同时，持续引进国内外不同潮流艺术品牌，为大中华地区带来更多前瞻性的国际艺术项目，推动集团业务的多元化发展。集团将会在未来发展中，进一步丰富品牌组合，提升服务质量，拓展市场版图。





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