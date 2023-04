Monday, 24 April 2023, 11:00 HKT/SGT Share:

来源 HKTDC 香港国际授权展吸引逾320家展商参与 亚洲授权业会议近30名行业精英 剖析行业多元发展

香港, 2023年4月24日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局(香港贸发局)主办的第20届香港国际授权展(授权展),实体展部份闭幕,这项为期三天(4月19至21日)的亚洲授权业旗舰活动与第12届亚洲授权业会议(ALC)同期举行。授权展吸引逾320家展商参与,带来超过550个品牌及授权项目,而会议则云集近30位国际授权业翘楚,分享亚洲授权业务的新机遇和策略,探讨环球授权业务市场概况、疫后的新消费模式,以及影响行业发展的关键因素等多项焦点议题,活动成功让国际授权商及授权代理商于疫情后面对面洽商及交流,为与会者提供最新市场资讯,扩展亚洲业务。

香港贸发局副总裁刘会平(中)、香港特别行政区政府文化体育及旅游局副局长刘震(右二),与一众嘉宾为第20届香

港国际授权展及第12届亚洲授权业会议揭开序幕。

今届香港国际授权展网罗超过550个品牌及授权项目,汇聚全球顶尖授权商及授权代理商。

会场展示世界各地的卡通授权品牌,吸引访客眼球。

香港贸发局副总裁刘会平表示:「中国内地与香港恢复通关,有助促进两地交流,为香港出口增长及经济复苏提供有力的支持;我们乐见香港在授权业继续发挥国际桥梁的角色,向外展示环球授权业庞大的发展空间。」他补充指,现今消费者需求多变,提升品牌认知度是企业成功的重要一环,授权可以增强企业竞争力,有效提升品牌价值并吸引消费客群。香港凭借严谨的知识产权保护制度、紧密的分销网络及敏锐的市场触觉等优势,成为全球顶尖品牌和国际授权代理商拓展亚洲市场的重要平台。



连系环球合作伙伴 促进多元化授权商机



香港在亚洲地区一直担当授权业枢纽的角色,是亚洲区主要的授权活动中心。香港国际授权展及亚洲授权业会议是国际授权业重要的交流平台。今届授权展更重新定位,全方位涵盖各生活层面及多个全新范畴,包括以品牌、艺术、文化、设计及娱乐等,应用在不同领域。



不少品牌、授权项目及创意设计,成功透过授权展拓展业务至亚洲以至海外市场。参展商之一的知识产权管理及品牌授权管理营运商Medialink羚邦集团主席赵小燕表示:「我们十分高兴再次回归实体展,今届授权展吸引到不少来自东南亚、澳洲以至印度的客户与我们直接交流。」



行业翘楚亲临会议分享真知灼见



亚洲授权业会议邀得香港特别行政区政府文化体育及旅游局副局长刘震担任开幕典礼主礼嘉宾,他表示:「电子商贸在疫情期间大行其道,间接促进了国际授权业务的发展。愈来愈多品牌和授权项目纷纷提高电子商贸的投资,以扩大其授权商品的客户基础。香港特区政府一直重视知识产权的保护,并透过各种大型活动,推广本港的知识产权贸易和专业服务。」



品牌授权推广中国传统文化



香港作为中外文化艺术交流中心,致力推动中华文化到国际市场。中华人民共和国文化和旅游部港澳台办副主任孔伦出席「中国内地馆」开幕典礼时表示:「文化和旅游部高度重视文化与相关产业融合发展。近年来,我们积极发展品牌授权产业,加强具有中国文化特色的IP的开发和转化,助推品牌授权赋能实体经济,拉动内需消费,提高相关产业的文化内涵、创意水平和附加价值。我相信,中国授权行业将迎来更大的发展机遇。」



IMG 亚洲授权高级副总裁Miki Yamamoto在环球授权业务市场概况的环节分享了一些有趣的示例,包括梵高博物馆与FILA和Converse的合作,Jimmy Choo和美少女战士的联乘均给消费者带来惊喜。她更给与会者一个小贴士:「跟知名的品牌合作,是小企业最简单的起步方式。」会议亦请来日本熊本县政府香港代表事务所首席代表板东良明亲临现场,分享熊本县吉祥物熊本熊的成功案例,讨论「免版税」营销的独特优势和其衍生的重要知识产权议题。



解构运动授权市场 联乘合作助提高商品价值



瑞盈体育文化(北京)有限公司总经理周显观分享在运动授权方面的成功要诀,他认为透彻了解行业的发展局势和对手的营销策略、紧扣自身品牌的优势、借助大型运动赛事推广企业道德价值观,可助提高品牌知名度。



