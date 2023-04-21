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Friday, 21 April 2023, 11:37 HKT/SGT
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来源 CITIC Telecom CPC
中信国际电讯CPC成为香港首家被认可的VMware Sovereign Cloud合作伙伴
提供更安全和合规性的云端运算环境 引领企业加速创新尽享数据经济

香港, 2023年4月21日 - (亚太商讯)  - 随着企业加速数字化转型，多云部署已成主流，不少企业因而采用以数据安全为目标的云服务以迎合合规性、安全性和多云部署策略的要求。中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（简称「中信国际电讯CPC」）于今日宣布成为VMware香港首家配备 (VMware Sovereign Cloud） 认证的服务供应商，不但让香港企业及跨国客户享受高质量云服务及应用带来的好处，同时更能协助不同行业部署多云服务与存取架构时，能满足当地法律法规要求，确保客户数据合规性、安全性和可靠性。

左起：中信国际电讯CPC代表邓志明 (云端服务部高级经理) 、郭伟基(商务总裁) 和蓝泰来(战略总裁) 以及VMware代表Sylvain Cazard（亚太及日本地区资深副总裁兼总经理）、陈学智（全球副总裁、大中华区总裁）和蓝建基（香港及澳门地区总经理）


多云战略普及采用 促进对数据可管可控的云端服务需求
据VMware委托Vanson Bourne进行的研究显示 (1)，于未来两年，96%的受访企业认同数据将会成为收入来源，50%的企业更认为数据将成为一个重要的收入来源。鉴于当前全球经济的不确定性，越来越多企业领导将数据视为未开发的收入来源之一。然而，受访企业同时直言数据可管可控也是企业面对的重要考验，95%的企业认同此挑战绝对不容忽视。过去便曾经有企业因未能遵守业务地区的数据保护法规而需要支付高达数亿美元的罚款，并因数据泄露而损害品牌声誉。

香港及全球企业正在各行各业中迅速实现数字化转型，有见各地政府对跨境数据安全的规范及要求不断提升，企业对能够支持跨云端发展并符合监管要求，以数据安全及可控为目标的云服务与日俱增。 VMware Cloud是业界独特的多云基础架构即服务（IaaS），中信国际电讯CPC此次与VMware的合作，将更有助支持双方客户享受由VMware Sovereign Cloud认证带来的裨益，并以较低的风险享受数据安全可控和数据经济的好处。

中信国际电讯CPC战略总裁蓝泰来表示：「数据合规可控的重要性受到广泛认可，促使市场对其需求日渐增加。我们非常荣幸能成为香港首家VMware Sovereign Cloud认证的服务供应商。通过此次与 VMware 的深化合作，我们可以为客户提供更具优势的云端解决方案；方案不仅提升了安全、合规和可靠性，更是专为迎合香港市场对数据安全可控，透明可信和数据流动性的特定要求而量身定制。借此，我们的企业客户可以通过更具成本效益的方式为其应用程序、基础设施和运营进行现代化改造，增加数据安全可控同时降低运营风险。」

VMware 香港及澳门地区总经理蓝建基指出:「没有云端主权便没有数据主权，而实现云端主权亦无需牺牲云端技术的创新。中信国际电讯 CPC 等 VMware Sovereign Cloud 提供商可以帮助客户创新和推动数字化转型，同时降低释放数据价值的风险。」

借助VMware Sovereign Cloud东风 创造划时代价值
中信国际电讯CPC作为知名的 「服务在地，连接全球」的数智通讯服务供应商，通过全球化资源布局，丰富行业经验，为客户提供综合ICT解决方案及一系列SmartCLOUD™云计算服务。中信国际电讯CPC是VMware的长期合作伙伴，早已获得VMWare 多项伙伴认证，本次成为香港首家配备VMware Sovereign Cloud认证的服务供应商，将更好支持双方客户享受由VMware认证带来的裨益。企业不但可通过拥有多重认证，符合数据安全治理的服务供应商“中信国际电讯CPC”协助构建多云连接、数据存取兼合法合规的云服务，更可帮助有驻地数据可控要求的客户在运营区域做好多云部署、确保数据驻留完全可控与风险管理，满足高阶的安全性、合规性和可控性监管要求。积极协助企业实施有效部署，安心运营，通过数字经济创优增值、提升营收、降低风险，最终为企业实现长远高质量发展。

中信国际电讯CPC简介
中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。

凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。

中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接超过160个服务据点、21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运营中心，服务遍布约160个国家，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。 请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。

VMware简介      
VMware是为所有应用程序提供多云端服务的领先供应商，透过企业控制实现数码创新，成为加速创新的可靠基础，让VMware软体为企业提供构建未来所需的灵活性和选择。 VMware总部设在美国加州Palo Alto。 VMware致力于透过公司的2030年议程建设更加美好的未来。如需更多资讯，敬请浏览VMware官网：https://www.vmware.com/hk.html 及VMware Greater China官方LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/vmwarechina/ ，获得更多即时讯息。

(1)「多云成熟度研究报告」- 2022 年 10 月，Vanson Bourne
https://news.vmware.com/media-library/multicloud-maturity-index-report

媒体查询：
Catherine Yuen (阮颖珊)
中信国际电讯CPC
(852) 2170 7536
电邮：catherine.yuen@citictel-cpc.com


话题 Press release summary

部门 电信运营商, Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]
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