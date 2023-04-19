Wednesday, 19 April 2023, 12:51 HKT/SGT Share: 珍酒李渡今日启动招股：三层增长引擎构筑安全垫 核心竞争力凸显

香港, 2023年4月19日 - (亚太商讯) - 白酒为中国数千年来生产及饮用的传统酒品。对中国人而言，白酒不仅为饮料酒，亦为文化遗产。据悉，中国领先白酒公司——珍酒李渡集团有限公司（下称「珍酒李渡」或「公司」、股份代号：6979.HK）今日在港开始招股，招股时间为4月17日至4月20日。本次IPO，公司拟全球发售490,699,800股股份，最高发售价为每股发售股份12.98港元，每手200股，预期于4月27日主板挂牌上市。高盛（亚洲）有限责任公司、中信建投(国际)融资有限公司担任联席保荐人。



建立独特增长引擎 财务数据表现亮眼



招股书显示，珍酒李渡是一家致力提供以酱香型为主的次高端白酒产品的中国白酒公司。公司经营四个主要的白酒品牌，包括旗舰品牌珍酒、蓬勃发展的品牌李渡，以及两个地区领先品牌湘窖及开口笑在内的四大白酒品牌。凭借该等知名品牌，以及通过开发种类繁多、芳香醇厚的白酒产品，弘扬中国传统白酒文化，以满足不同的消费者喜好并抓住更广泛的市场机遇。



针对各种消费者喜好及地理区域的精准产品定位，珍酒李渡已建立三层增长引擎。旗舰品牌珍酒是其主要增长引擎，持续在中国带来强劲而可观的增长。根据弗若斯特沙利文的资料，珍酒主要面向酱香型白酒爱好者，于2021年按收入计为中国第五大酱香型白酒品牌，并于同年在中国五大酱香型白酒品牌中取得最快增长。



第二增长引擎李渡，预期将为持续增长创造额外动力。李渡为一个蓬勃发展的品牌，主要针对次高端及以上级别的兼香型白酒产品，已取得巨大成功并正在扩至全国市场。李渡于2021年按收入计为中国第五大兼香型白酒品牌，并于同年在中国五大兼香型白酒品牌中取得最快增长。



湖南市场的地区领先品牌湘窖及开口笑预期将继续为珍酒李渡的长期可持续增长作出贡献。通过对品牌组合的动态管理，利用专业知识识别有利的市场趋势，公司的三层增长引擎整体而言有利于推动长期强劲及可持续的增长。



于往绩记录期，珍酒李渡实现了强劲的增长和出色的盈利能力。于2020年、2021年及2022年，总收入分别为人民币2,398.9百万元、人民币5,101.6百万元及人民币5,855.9百万元，即2020年至2021年增加了112.7%，而2021年至2022年则增加了14.8%；经调整净利率分别为21.7%、21.0%及20.4%。



行业发展空间广阔 竞争优势独具一格



受益于酱香型白酒在中国的日益流行以及消费者的喜爱，珍酒李渡作为酱香型为主的中国白酒公司，于往绩记录期，以远超于行业平均水平的速度增长。



近年来，由于酱香型白酒产品质量较高，香味层次丰富及无法于其他种类的白酒产品中找到的独特鲜味，因此以茅台为代表的酱香型白酒大受欢迎。据了解，酱香型白酒的市场份额亦有所增长，酱香型白酒自2018年起成为按市场规模计第二大的香型，预期中国酱香型白酒的市场规模将持续扩大，于2026年就香型而言，超过浓香型成为最大的白酒香型，占同年整个中国白酒行业的41.8%。珍酒李渡预期将继续受益于该等市场趋势。



拥有能酿造出独特口味的技术是珍酒李渡独特的行业竞争优势。公司创新利用现代技术使传统白酒酿造技术重新焕发活力，开发了标志性的配方及口味。旗舰品牌珍酒的白酒酿造技术可追溯至中国最知名的白酒品牌之一。值得一提的是，公司战略性地将生产设施设于最有利于白酒酿造的地理区域，以确保其传统白酒酿造技术与当地的天然地理优势相辅相成，保证产品的独特口感及口味。



总体而言，依托强大的品牌声誉、良好市场前景及先进技术能力等优势，珍酒李渡在过去的发展中铸就了长期价值，备受市场认可。未来，借助资本市场的力量，公司将继续提升品牌知名度及认可、扩大产能以增强核心竞争力、加强产品开发并扩大产品组合、丰富销售网络，促进长期高质量发展。





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