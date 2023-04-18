Monday, 17 April 2023, 22:31 HKT/SGT Share:

来源 Endurance RP Limited 寿康集团：Fortacin™╱Senstend™中国第三期随机临床试验取得十分优秀的成果 显示早泄治疗对患者有良好的耐受性，并无出现影响全身的新副作用，针对中国患者的耐受性良好

香港, 2023年4月17日 - (亚太商讯) - 寿康集团有限公司（「寿康集团」或「本公司」及其附属公司，统称「本集团」；股份代号：0575.HK）欣然公布，其商业战略合作伙伴江苏万邦生化医药集团有限责任公司（「江苏万邦医药」）在中国进行的Senstend™治疗早泄（「早泄」）的第三期双盲安慰剂对照研究已经完成。



该研究取得十分优秀的成果，已达到阴道内射精潜伏时间（「阴道内射精潜伏时间」）、早泄指数（「早泄指数」）射精控制、早泄指数性满足范畴以及早泄指数困扰的所有四个共同主要终点。与基线及安慰剂相比，Senstend™在阴道内射精潜伏时间、射精控制及满意度方面在临床及数据上的表现显著较好，并减少痛苦。与我们之前在欧洲及美国（「美国」）进行的研究一样，Senstend™得到了中国患者及伴侣的良好耐受，且并无报告新的副作用。



该研究共纳入295名20岁或以上，被诊断为早泄的男性患者，其中197名患者被分配到Senstend™组，98名患者被分配到安慰剂组；患者在中国11个地点接受了为期三个月的治疗。



集团行政总裁 Jamie Gibson 表示：「中国第三期临床研究的成果既非常重要，亦很优秀，我们对此感到高兴。这巩固了过往欧洲及美国第三期临床研究结果。这是中国监管提交过程中的重要里程碑。我们目前期待我们在中国的商业合作伙伴在2023年第三季度末向国家药品监督管理局（「国家药品监督管理局」）提交新药申请（「新药申请」），并预计12个月后获得批准。」



Jamie Gibson 进一步表示：「Senstend™有望在推出的首年帮助到中国约900万名患者，预计将于第十年增长至逾1亿7,000万名患者。我们强大的合作伙伴江苏万邦医药，其受惠于作为复星网络的一部分，具备建立电子商务平台的营销专业知识，并透过中国最大医药及医疗保健分销商国药控股的医院、诊所及药房网络，建设优良的全国物流及分销网络，以确保Senstend™在中国的商业上成功。」



来自江苏万邦医药按商业里程碑付款安排



临床试验的所有成本（包括所有其他相关的监管及Senstend™提交申请成本）均由江苏万邦医药承担。倘国家药品监督管理局授予Senstend™进口许可证，则江苏万邦医药将须向本集团支付5百万美元（或约39百万港元）（扣除中国预扣税前）。此外，Senstend™于中国进行首次商业销售后，江苏万邦医药将须向本集团支付2百万美元（或约15.6百万港元）（扣除中国预扣税前）。



此外，诚如2018年12月3日所披露，江苏万邦医药应就下列各项向本集团支付之其他重大付款包括:如集团实现若干年度销售净额里程碑后，江苏万邦医药作出可能最多为25百万美元（或约195百万港元）之付款及本集团将收取收款净额之25%，并在销售净额的基础上按分层百分比计算之特许权使用费，介乎百分之十几之低至高位数，惟较低之付款结构将适用于仿制产品已成功进入及影响中国地区市场等若干情况除外。



欧洲最新市场状况



本公司于欧盟若干国家录得良好的成果，其中Fortacin™已重返市场，于德国的首批单位获得来自患者的强劲需求。制造商已于2023年2月推出30,000个单位，接下来的30,000个单位定于2023年7月交付。



关于Senstend™

Senstend™（Fortacin™在中国的品牌名称）乃两种上市药物利多卡因及丙胺卡因的专有配方，透过为治疗早泄而开发的计量气雾剂分配，早泄是一种影响中国20%至30%男性的疾病。根据世界银行2022年的估计，中国男性早泄人口基数很大，约有5,500万名20-59岁的男性患者，并将增至逾1.7亿名。2018年12月，Plethora与上海复星医药的全资控股公司江苏万邦生化医药集团有限责任公司签署独家许可协议，在中国销售Senstend™治疗早泄。



关于寿康集团有限公司（股份代号：0575.HK）

寿康集团是一家多元化的投资集团，总部设在香港，目前在医疗保健、健康和生命科学领域持有各种企业和战略投资。该集团拥有良好的投资记录，自1997年5月首次公开募股以来，该集团已为股东带来了约 2.98 亿美元的回报。

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