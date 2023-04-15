亿胜生物与Osteopore签订口腔颌面产品在新加坡的独家代理协议



香港, 2023年4月14日 - (亚太商讯) - 亿胜生物科技有限公司（“亿胜生物”或“集团”，股票代码：1061.HK）欣然宣布，集团全资附属子公司Majeton Pte. Ltd. ("Majeton")与Osteopore Limited ("Osteopore")达成合作，就Osteopore的牙科和口腔颌面产品("产品")签订独家代理协议。



根据代理协议，Majeton成为该系列产品在新加坡的独家销售代理，为期三年（2023年-2026年）。



Osteopore的创新口腔颌面产品可用于引导骨再生、种植义齿即刻负重和牙槽位点保存。在特殊情况下，Osteopore也可以为各种口腔颌面部重建提供定制化的再生植入物。



集团相信，凭借Majeton在新加坡强大的商业化能力，此项合作将高度协同地为市场提供由Osteopore的先进3D打印技术支持的创新产品，从而提升新加坡牙科诊所、私立及公立医院的牙科患者的临床效果。



关于Osteopore

Osteopore是一家位于澳大利亚和新加坡的医疗科技公司，专注于促进多个治疗领域的骨骼愈合，并上市了一系列定制化产品。Osteopore的专利技术可通过3D打印和生物可吸收材料制造特定的微结构支架，用于骨骼再生。Osteopore公司受专利保护的支架由专有的聚合物配方制成，随着时间的推移将自然溶解，仅保留天然、健康的骨骼组织，大大减少了常见的与永久性骨植入物有关的手术后并发症。



关于亿胜生物 （股份代码﹕1061.HK）

亿胜生物科技有限公司是一间专注于研发，生产和销售基因工程药物b-bFGF（FGF-2）的生物制药企业，自1998年起已有六种基因工程药物在中国上市销售。此外，公司还拥有一系列不含防腐剂单剂量滴眼液和适丽顺®（卵磷脂络合碘胶囊)等产品。公司产品主要应用于眼科及皮肤科处方药领域的创伤修复及疾病治疗，目前凭借在中国主要城市的43个销售推广办事处已成功覆蓋中国逾10,900家医院。公司依托自身在生长因子和抗体领域的研发平台，拥有多个临床阶段的项目，涵盖广泛的领域和适应症。



关于Majeton

Majeton, 一家亿胜生物科技有限公司的全资子公司，核心业务从事面向东南亚地区的药品、医疗器械及保健品的市场、销售及分销。Majeton拥抱创新，提供同类首创及同类最佳的产品组合，涵盖广泛的治疗领域，旨在为未满足的临床与商业化需求提供解决方案。



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