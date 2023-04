Thursday, 13 April 2023, 15:02 HKT/SGT Share: 盐城·香港合作项目签约仪式在香港成功举办

香港, 2023年4月13日 - (亚太商讯) - 为进一步深化与香港经贸交流合作,在首届香港国际创科展开幕之际,4月12日上午,盐城市政府在香港成功举办盐城·香港合作项目签约仪式。江苏省政府副省长方伟,省商务厅厅长陈涛、省港澳办主任孙轶,盐城市政府副市长高尚德等参加有关活动。



活动现场,盐城市与香港有关企业、机构签约5个项目,总投资达21.6亿元,盐城市有关园区和企业分别与建领资本(香港)有限公司、东海国际金融控股、福田实业、云洲创新科技有限公司签订合作协议,项目涵盖科技创新、金融服务、先进制造等领域。



签约仪式前,副省长方伟参观了悦达国际控股有限公司,并与签约企业代表进行了深入交流。他强调,要抢抓当前机遇,坚持以项目合作为主,创新思维方式,拓展合作空间,强化与香港研发机构、科创人才资源对接,形成互利共赢的新局面。香港福田实业有限公司市场总裁邱恒达、云洲创新科技有限公司总经理成亮等介绍签约项目有关情况,并期望与江苏省盐城市积极开展交流对接,利用盐城良好产业基础、便捷交通区位、广阔市场空间等方面综合优势,拓展双向开放,助推两地深化互惠合作。香港科技大学校长特别助理、内地事务主任施天艺表示,港科大将与盐城在科技创新、成果转化、人才培养等方面进一步加深合作,发挥港科大科创研发优势,积极导入各类优质科创资源,推动离岸孵化器建设,持续举办创新创业大赛,集聚更多港科大教授和校友项目,更好助推盐城数字经济发展。



江苏省盐城市地处黄海之滨、江苏沿海中部,“一带一路”倡议,长三角一体化发展、淮河生态经济带等国家战略在这里叠加,拥有长三角中心区27个城市中唯一的世界自然遗产地,素有“东方湿地、黄海明珠”美誉。1983年建市,是全国唯一以盐命名的地级市,土地面积1.7万平方公里,海域面积1.9万平方公里,户籍人口803万,是江苏省面积最大、人口第二的设区市,下辖1市5县3区和盐城经济技术开发区、盐南高新区。2022年,全市地区生产总值突破7000亿元,增长4.6%,总量列301个同类地级市(不含直辖市、副省级市、省会城市)第15位,年度经济增速首次位居全省第一位,规上工业增加值、服务业增加值、贷款余额等3项指标增速均居全省首位,11项主要经济指标增速居全省前列,人均GDP超过10万元。



盐城高度重视科创产业发展,数字经济、人工智能等科创产业每年以50%的增速快速壮大,华为云服务、百度智算、威固超算、云洲智能、极智嘉等一批科创企业竞相落户,先后获批中国制造业大数据产业基地、国家级产城融合示范区等品牌,与知名创投机构合作产业科创基金,先后投资大数据、机器人等领域企业超百家。其中,位于盐南高新区的江苏沿海可再生能源技术创新中心,是江苏省唯一的风光氢储可再生能源集成创新平台,是江苏省打造“沿海创新走廊”的三大平台之一。



近年来,盐城高度重视对外开放合作,已与200多个国家和地区建立经贸合作,韩国现代起亚、SK,印尼金光,法国电力、佛吉亚,德国亚曼、艾文德,美国德纳,新加坡金鹰,日本富乐德,香港华润、招商局等一批世界500强和跨国公司在盐投资,累计新设外商投资项目6600多个,实际利用外资累计超200亿美元,年进出口额突破200亿美元,国家级跨境电子商务综合试验区、国家级外贸转型升级基地成功获批,对外开放的差别化竞争力不断增强。盐城与香港经贸交流一直十分密切,合作基础厚实,香港成为盐城第一大投资来源地。从1987年3月第一家港资企业盐城盐冠塑胶制品有限公司成立以来,盐城累计设立3113个港资企业,占全市外资企业数总量的47.11%;实际使用港资117.24亿美元,占全市外资比重达56.25%。





