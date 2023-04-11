Top Page
|
English
|
简体中文
|
繁體中文
|
한국어
|
日本語
顶部
|
关于我们
|
服务
|
合作伙伴
|
联系人
Tuesday, April 11, 2023
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Tuesday, 11 April 2023, 18:24 HKT/SGT
Share:
来源
Hypebeast Limited
Hypeart于纽约及香港首度举办艺术联合展览
香港, 2023年4月11日 - (亚太商讯) - 全球时尚流行文化平台Hypebeast Limited（香港联交所：00150，「Hypebeast」或「公司」）及其当代艺术平台Hypeart分别于纽约及香港策划了《NOISY REALITY》及《Global Citizens - Asia》联合展览。2023年2月至4月期间，该联合展览旨在邀请Hypeart的在线社群以实体形式体验艺术，为他们在不断演变的艺术世界中提升个人的探索旅程。
纽约《NOISY REALITY》
香港《Global Citizens - Asia》
纽约《NOISY REALITY》
香港《Global Citizens - Asia》
纽约的《NOISY REALITY》联合展览于SOHO中心举行，展出了16件由4位驻美艺术家创作的超凡作品，包括山口歴、Heather Benjamin、Eny Lee Parker和B.Thom Stevenson。透过绘画、雕塑、混合媒材和家具设计，艺术家以创造力摆脱日常生活的喧嚣，并于混乱中寻找美态，分享了对捕捉城市精粹并将能量注入作品的渴望。《NOISY REALITY》由Hypeart策划，于4月1日至20日公开展出（地址：89 Crosby Street, New York）。
Hypeart亦与活化古迹艺术空间THE SHOPHOUSE合作，举行《Global Citizens - Asia》联合展览，展现了14位来自世界不同地区的亚洲新晋艺术家的杰作。联合展览于大坑1930年代建成的战前唐楼、属三级历史建筑的艺术空间举行，展出艺术家反映现今社会态度及方式新颖的肖像画作品。《Global Citizens - Asia》由Hypeart与THE SHOPHOUSE携手策划，已于2月24日至3月15日在香港大坑公开展出。
图片由Hypeart提供。
相片请于此下载：
https://www.dropbox.com/sh/i98jwys5d1ml4hn/AAAPowDx5h_w5a8iXE6JGSfha?dl=0
关于Hypeart
Hypeart作为当代艺术平台，聚焦资深及新晋艺术家的作品，旨在联系世界各地的收藏家、艺术家和读者群。成立于二零一九年，平台透过深度的编采内容、协作策划实体及数码展览等方式，于不断演变的艺术世界中提升社群的个人探索旅程。
关于Hypebeast Ltd.
Hypebeast 是全球知名的文化及生活潮流信息平台，以编辑为主导的角度提供不同内容及推介最新的潮流商品。Hypebeast网站由马柏荣创立于2005年，公司于2007年正式成立，并于2016年正式成为上市公司。至今Hypebeast 在北美、亚太地区以及欧洲等地拥有庞大的读者群。近年Hypebeast 积极发展更多元化的业务，当中包括Hypebeast以及多个信息平台、网上商店HBX.com, 及创意制作公司 Hypemaker。更多信息请参阅hypebeast.ltd（
https://hypebeast.ltd/
）。
话题 Press release summary
部门 时尚服装, Design & Art
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Hypebeast Limited
Jan 31, 2023 19:32 HKT/SGT
Hypebeast宣布建立全新社交媒体账号Hypebeast Africa
Dec 8, 2022 12:40 HKT/SGT
Hypebeast宣布将业务拓展至拉丁美洲
June 29, 2022 19:45 HKT/SGT
Hypebeast Ltd. (0150.HK) 2022 财政年度收益及盈利能力创历年记录新高
June 15, 2022 09:28 HKT/SGT
HYPEBEAST旗舰大楼即将登陆美国
Apr 4, 2022 10:55 HKT/SGT
全球领先的生活时尚和文化平台 Hypebeast 计划通过与 Iron Spark I Inc. 合并在纳斯达克上市
Feb 21, 2022 17:11 HKT/SGT
HYPEBEAST LTD. （0150.HK）进军新兴潮流领域 引领强劲增长动力
Nov 29, 2021 09:17 HKT/SGT
HYPEBEAST LTD. (0150.HK) 2022年中期业绩破历年纪录 收益增长54%+ 增加盈利能力
Aug 23, 2021 19:42 HKT/SGT
HYPEBEAST LTD.（0150.HK）2022年财政年度第一季度业绩破纪录 收益同比增长58% 未来将继续实施扩张计划
June 22, 2021 21:05 HKT/SGT
HYPEBEAST LTD. (0150.HK) 2021财政年度疫情下利润仍创新高 期待继续增长
更多新闻 >>
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部
|
关于我们
|
服务
|
合作伙伴 |
联系人
|
隐私权政策
|
使用条款
|
RSS
美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575