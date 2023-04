Tuesday, 11 April 2023, 15:46 HKT/SGT Share: ESG推动企业价值提升 光大环境优势凸显

香港, 2023年4月11日 - (亚太商讯) - 日前,中国光大环境(集团)有限公司(257.HK)公布了2022年度业绩,除了稳固的行业龙头地位和持续稳健的经营业绩,该公司良好的ESG(环境、社会和公司治理)表现也让人印象深刻。



年内,公司于境内外斩获多项殊荣:连续十二年稳居中国固废十大影响力企业榜单榜首、连续四年蝉联中国环境企业50强榜首、连续十年获纳入MSCI中国指数、连续两年入选《财富》中国500强、连续七年获纳入道琼斯可持续发展指数系列、连续十二年获纳入恒生可持续发展企业基准指数、连续六年获纳入富时社会责任指数、于年内获颁香港品质保证局“实现碳中和”证书及“碳中和贡献先锋机构”嘉许、更多次入选标普全球《可持续发展年鉴》。



作为“一带一路”绿色发展国际联盟和长江经济带生态大保护的战略合作伙伴,光大环境在发展过程中不忘探索企业公民的责任内涵、展现企业公民的责任担当。



环境方面,光大环境始终以高标准运营旗下环保项目服务,助力生态保护和人居环境整治。公告显示,公司于年内生活垃圾处理、危固废处理和农林废弃物处理提供绿色电力约247.62亿千瓦时,可供2,063.5万个家庭一年使用,相当于节约标煤990.5万吨,减少二氧化碳排放2,046.3万吨。通过污水和垃圾发电厂渗滤液处理,减少化学需氧量排放82.4万吨。



多年来,光大环境坚持进行高质量的环境管理和环境信息披露,并向公众开放环保设施,仅2022年,公司位于江苏、浙江、山东、湖南、河南等省份的环保项目先后取得20多项国家、省、市、县级公众开放单位、环保科普基地等相关称号。疫情期间,公司更率领项目团队对内防疫情、对外保民生,既确保员工健康安全、项目稳定运行,也通过持续的优质环境服务阻断病毒通过废弃物二次传播,保障各地环境安全与居民健康。



公司亦以旗下项目为载体,围绕“世界环境日”、“世界水日”、“中国水周”等宣传主题开展主题活动,带动周边社区关注绿色生活理念,助力国家“双碳”战略目标在基层社区的深入落实。



社会方面,光大环境以环保项目为依托,因地制宜开展社区共融工作,积极打造“政企民”利益共同体。年内,光大环境河北张家口垃圾发电项目保障北京冬季奥运会生活垃圾、冬奥委会重点管控垃圾与医疗废弃物无害化处理,助力国际赛事顺利举办,传递绿色奥运理念。光大环境还在海南博鳌零碳示范区建设中积极发挥了主力军作用,体现实力与担当,为可持续发展的“中国样板”贡献了独特的“光大力量”。



面对2022年多地突发的新冠疫情冲击,公司各项目团队对内防疫情、对外保民生,既确保员工健康安全、项目稳定运行,亦通过持 续的优质环境服务阻断了病毒通过废弃物二次传播,保障各地环境安全与居民健康。在香港遭受新冠疫情最严峻考验之时,公司不仅保障在港员工的健康安全,亦积极参与和组织义工活动,向当地社区捐献抗疫物资,与香港市民共度时艰。公司还于秋季秸秆收储期间,依托生物质综合利用项目通过“政府主导、企业运作、市场运行”的帮扶机制收购秸秆,不仅保障生物质原材料供应稳定,令逾千万农民受益,带动近五千人就业,积极服务国家乡村振兴战略。



光大环境还不断创新技术质量水平,为社会创造精品工程。年内,海南儋州垃圾发电项目建设工程入选2022-2023年度鲁班奖第一批获奖名单,这是光大环境第四次获此国家建筑工程最高荣誉;浙江富阳垃圾发电项目建设工程获评国家优质工程奖;江苏丹阳垃圾发电厂安装工程获评中国安装工程优质奖。



公司治理方面,光大环境于年内被中国上市公司协会评为2022年上市公司董办优秀实践案例,被中国公益节授予中国年度责任品牌奖(连续第八年)。旗下光大水务荣获凤凰网港股、香港am730联合颁发的“杰出上市公司大奖”(连续第三年),首次获颁“东盟优质资产上市公司奖”;旗下光大绿色环保获香港会计师公会颁发“企业管治奖”、获BDO颁发“ESG最佳表现大奖”和“最佳ESG报告大奖”。



良好的ESG表现,不仅帮助企业树立良好的形象,作为一种无形资产,它更能够直接增加企业经营效益,进而推升公司价值和市值,体现为一种核心竞争优势。期待光大环境这样有实力有担当的行业龙头,在建设人与自然和谐共生的中国式现代化过程中发挥更大力量。





