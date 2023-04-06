Thursday, 6 April 2023, 16:13 HKT/SGT Share: 海通恒信2022业绩报喜：ESG管理循序渐进 融资成本合理管控

香港, 2023年4月6日 - (亚太商讯) - 受到宏观经济增长放缓、监管环境趋严、市场竞争加剧等多重因素影响，我国融资租赁企业数量、租赁合同余额均处于收缩态势。与此同时，随着行业环境得到大幅净化，专注主业、治理完善且实力雄厚的大型融资租赁公司优势凸显，稳步迈入高质量发展的新阶段。



3月30日，境内首家上市的券商背景融资租赁公司——海通恒信国际融资租赁股份有限公司（下称「海通恒信」或「公司」，股份代号：1905.HK）公布2022年业绩，在宏观经济增长放缓、行业竞争加剧的情况下，依然向市场交出了一份令人满意的答卷。



业绩公告显示，截至2022年12月31日，海通恒信资产总额达到人民币1,245.14亿元，较上年末增长8.5%；权益总额达到人民币188.27亿元，较上年末增长6.9%。2022年，实现收入总额人民币85.25亿元，同比增长4.2%；实现年度溢利人民币15.33亿元，同比增长8.5%，营收净利实现双增，经营韧性进一步凸显。



全力提升ESG管理水平 ESG工作持续有效开展



在取得靓丽业绩的同时，海通恒信以「股东满意、客户信赖、员工自豪、环境友好、社会尊重」为ESG愿景，通过健全ESG管治架构、提升ESG风险管理能力、追踪ESG目标完成进度等行动，积极提升公司ESG管理水平，将ESG因素全方位融入企业管理。



公司于2022年1月设立了自上而下的ESG管治架构，同时在董事会层面设立「ESG委员会」。2022年8月，公司进一步在ESG委员会下设立ESG建设领导小组及工作小组，保障公司ESG工作的持续有效开展。此外，于2022年，公司制定并发布《ESG风险管理办法（试行）》，针对公司客户的ESG管理水平进行量化评价，并对ESG尽职调查等ESG风险管理的流程和细节进行了细化要求，让公司的ESG风险管理能力达到一个全新的高度。



海通恒信小微子公司高端装备制造部以超过90%的直租产品，累计为中小微企业提供超450亿元人民币的资金支持。2022年，海通恒信全年实现节能环保投放项目111个，投放金额42.24亿元；全年完成城市公用投放项目98个，完成能源环保投放项目173个，完成工程建设投放项目689个，完成医疗健康投放项目520个；共为21家公交企业提供融资7.92亿元，教育类项目投放42个，投放金额9.07亿元，数字经济业务全年投放超20亿元人民币。



屡获行业及资本市场认可 拓宽融资渠道实现良性循环



得益于在履行企业社会责任和落实推进ESG管理方面表现出色，海通恒信屡获行业及资本市场认可。



于报告期内，公司荣获2022年第七届「社会价值共创」中国企业社会责任卓越案例—ESG治理示范奖、2022上海新兴产业企业100强、2022（第五届）中国融资租赁「腾飞奖」「专精特新」租赁领军企业奖、企业社会责任杰出贡献奖、上海市黄浦区年度百强企业，企业品牌影响力不断扩大，竞争力持续增强。



不仅如此，海通恒信还积极创新融资工具，拓宽多元且稳定的融资渠道，同时保持流动性风险合理可控，不断优化负债结构，提高资金使用效率，实现资产负债良性循环。



海通恒信积极响应国家号召，引导资本市场和金融机构资金流向小微企业、科技创新、绿色低碳等领域，践行金融服务实体经济的初心使命。2022年，公司成功发行行业首单科创公司债、行业首单科技创新可续期公司债、上海地区行业首单ESG挂钩银团贷款等创新融资工具。截至2022年12月31日，公司与76家金融机构建立授信关系，累计授信额度约为人民币1,163亿元，其中未使用的授信余额约为人民币559亿元。2022年，公司实现融资提款人民币735亿元；其中，实现直接融资提款人民币360亿元，占比49%。通过创新融资工具，拓宽融资渠道，公司的融资成本有效降低，2022年计息负债平均付息率为3.73%，较上年下降0.20个百分点。



多措并举强化风险防范能力 助力公司专业化、高质量可持续发展



值得一提的是，海通恒信还通过主动管理资产配置、快速应对化解风险事件、积极探索创新资产处置方式、不断加大资产处置力度等举措，增强了风险防范和处置能力。截至2022年12月31日，公司不良资产率为1.09%，不良资产拨备覆盖率为252.02%。公司资产质量总体保持稳定，不良资产率处于安全可控水平，风险抵御能力较强。



展望未来，海通恒信将坚持以党建引领公司高质量发展为核心，紧抓「扩大内需」、「碳达峰、碳中和」、「十四五」规划等所带来的市场机遇，坚定秉持金融服务实体经济的宗旨，大力推进国家产业政策鼓励方向的「高端装备制造」、「绿色租赁」、「数字经济」等行业投放，并充分发挥「融资+融物」的优势，夯实资产质量，提升综合竞争力，推动公司专业化、高质量、可持续发展。





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