Thursday, 6 April 2023, 16:03 HKT/SGT Share: 十月稻田拟赴港IPO：品牌为先 渠道为王

香港, 2023年4月6日 - (亚太商讯) - 粮食安全乃“国之大者”，与每个人息息相关，大米更是中国人重要的主食。作为中国领先且快速增长的厨房主食食品企业，十月稻田集团重视粮食安全质量，利用其全渠道的品牌影响力，为消费者提供优质、健康的预包装大米、杂粮、豆类及干货产品，打造十月稻田、柴火大院等家喻户晓的品牌，在各大粮食品牌中居于高位。据悉，在2023年3月31日，十月稻田集团股份有限公司向港交所递交A1招股书，拟赴港上市，摩根士丹利、中金公司、中信建投国际为联席保荐人。



高度重视产品质量 战略性佈局优质粮食产区和全产业链



业务模式上，公司聚焦于为消费者提供优质、健康的预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品。秉持提供“口感好，粮源优”的多元化品类产品的宗旨，十月稻田集团打造了一系列备受欢迎的产品，致力于为消费者提供高质量的饮食体验，并以广泛的包装规格，满足不同消费需求。



近年来，公司成功孵化了以十月稻田及柴火大院两个旗舰品牌为核心的品牌矩阵。根据弗若斯特沙利文2022年消费者调查，十月稻田及柴火大院已经成为中国大米、杂粮、豆类及籽类市场认知度和满意度最高的品牌之一，且十月稻田为在产品体验、複购意愿及推荐意愿方面排名最高的品牌。



作为品牌及产品核心竞争力的基础，优质的原材料对于粮食品牌十分重要。十月稻田选择自然地理条件优越的优质粮食核心产区，保障优质产品的供应。围绕东北和内蒙古地区优质的大米、杂粮及豆类核心产区战略性布局五个生产基地，包括渖阳市新民、五常、通河、松原和敖汉。为实现优质原材料的可持续供应，公司与当地农村合作社、专业农产品供货商及小农密切合作。凭藉自身的信誉、企业声誉及稳定的采购需求，公司已成为他们的首选业务合作伙伴。



全渠道营销助力客户积累 稳居市场领导地位



于营销方面，公司销售网络高度多元化，涵盖众多线上及线下渠道，拥有覆盖全国市场的全渠道销售网络。凭藉对市场环境和零售趋势敏锐的洞察，公司不仅与头部的综合性电商平台，如京东和天猫保持了良好的合作并持续引领行业，也积极地拓展社交电商平台、社区团购渠道等新兴渠道的合作机会。运营十多年的时间，公司搭建了覆盖全渠道的营销网络并建立了领导地位，成功打造出以十月稻田和柴火大院两个旗舰品牌为核心的品牌矩阵，并拥有高效实用的组织能力。



根据相关资料显示，于2019年至2022年，按通过综合性电商平台（如京东及天猫）销售大米、杂粮、豆类及籽类产品产生的收入计，十月稻田集团排名第一。2022年市场份额为14.2%，为第二大公司的2.7倍。不只是线上渠道，于线下商超渠道，十月稻田亦拥有强大的群众基础，于2022年，公司成为中国大米、杂粮、豆类及籽类行业现代商超渠道收入第四大公司。



此次递交A1表，意味著十月稻田IPO计划进入了实质性的启动阶段。从发展战略上看，接下来，公司计划将进一步丰富多品牌矩阵以提升品牌势能，深耕全渠道生态体系以提升效率势能，拓宽多品类产品矩阵以实现可持续增长，持续夯实“从农场到餐桌”的供应链管理能力，打造营运一体化壁垒等，以期实现高质量增长，创造可持续价值。





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