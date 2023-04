Wednesday, 5 April 2023, 18:16 HKT/SGT Share: Mitrade推出Mitrade Academy:轻松有趣学习交易的方式

澳大利亚墨尔本, 2023年4月5日 - (亚太商讯) - 领先的线上差价合约交易平台Mitrade宣布推出Mitrade学院。Mitrade 学院旨在满足各个层次交易者的需求,为他们在各自的学习过程中提供逐步指导。用户可以涵盖交易全方面,广泛的互动课程、教程和资源。可以通过手机或desktop网页观览学院。

Mitrade Academy可以通过移动设备和网页浏览器访问,为用户提供随时随地方便灵活的学习方式。

Mitrade 学院平台预览



Mitrade学院的关键功能提供了随时随地保存进度并继续学习的能力。这个功能使学习者能够从他们离开的课题继续学习,无论他们身在何处或任何时间都能使用。此外,用户可以用统一的帐号在教育和交易平台之间任意切换



Mitrade学院的开发由一支交易专家团队指导,凭借他们的经验和致力于帮助交易者在市场上成功的决心,该团队致力于实现Mitrade通过学院提供简化交易体验的目标。您可以从这里 ( https://mytd.cc/2pf ) 开始学习交易。



丰富的交易课程任你选择

Mitrade学院提供涵盖交易各个方面的广泛课程,包括适合所有等级的课题;如技术分析、风险管理和交易心理学。课程互动性强,提供实用示例和案例研究,帮助交易者将所学应用于现实世界的交易场景。Mitrade学院计划每月发布新课程,为交易者提供持续的新鲜学习材料。



按照自己的节奏学习

Mitrade学院意识完成线上课程的时间难以找到。这就是为什么该平台设计为绕用户性质,并允许用户随时随地保存,继续课程



如何开始使用Mitrade学院学习

-- 点击此处 ( https://mytd.cc/2pf ) 在Mitrade注册一个帐户。

-- 点击 投资学习 > Academy

-- 点击“开始学习”并查看 Mitrade 提供的各种课程。



关于Mitrade

Mitrade 提供广泛的金融市场,包括外汇、指数、商品和加密货币。该平台对用户友好、直观,并具有满足各个层次交易者需求的先进交易工具和功能。Mitrade致力于为其用户提供安全可靠的交易环境,并提供24/5客户服务,以协助解决任何疑问或问题。



要开始在Mitrade学院学习并体验轻松有趣的交易方式,更多详情Mitrade学院 ( https://mytd.cc/2pf ) 。



   