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Wednesday, April 5, 2023
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Wednesday, 5 April 2023, 18:16 HKT/SGT
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Mitrade推出Mitrade Academy：轻松有趣学习交易的方式
澳大利亚墨尔本, 2023年4月5日 - (亚太商讯) - 领先的线上差价合约交易平台Mitrade宣布推出Mitrade学院。Mitrade 学院旨在满足各个层次交易者的需求，为他们在各自的学习过程中提供逐步指导。用户可以涵盖交易全方面，广泛的互动课程、教程和资源。可以通过手机或desktop网页观览学院。
Mitrade Academy可以通过移动设备和网页浏览器访问，为用户提供随时随地方便灵活的学习方式。
Mitrade 学院平台预览
Mitrade学院的关键功能提供了随时随地保存进度并继续学习的能力。这个功能使学习者能够从他们离开的课题继续学习，无论他们身在何处或任何时间都能使用。此外，用户可以用统一的帐号在教育和交易平台之间任意切换
Mitrade学院的开发由一支交易专家团队指导，凭借他们的经验和致力于帮助交易者在市场上成功的决心，该团队致力于实现Mitrade通过学院提供简化交易体验的目标。您可以从这里 (
https://mytd.cc/2pf
) 开始学习交易。
丰富的交易课程任你选择
Mitrade学院提供涵盖交易各个方面的广泛课程，包括适合所有等级的课题；如技术分析、风险管理和交易心理学。课程互动性强，提供实用示例和案例研究，帮助交易者将所学应用于现实世界的交易场景。Mitrade学院计划每月发布新课程，为交易者提供持续的新鲜学习材料。
按照自己的节奏学习
Mitrade学院意识完成线上课程的时间难以找到。这就是为什么该平台设计为绕用户性质，并允许用户随时随地保存，继续课程
如何开始使用Mitrade学院学习
-- 点击此处 (
https://mytd.cc/2pf
) 在Mitrade注册一个帐户。
-- 点击 投资学习 > Academy
-- 点击“开始学习”并查看 Mitrade 提供的各种课程。
关于Mitrade
Mitrade 提供广泛的金融市场，包括外汇、指数、商品和加密货币。该平台对用户友好、直观，并具有满足各个层次交易者需求的先进交易工具和功能。Mitrade致力于为其用户提供安全可靠的交易环境，并提供24/5客户服务，以协助解决任何疑问或问题。
要开始在Mitrade学院学习并体验轻松有趣的交易方式，更多详情Mitrade学院 (
https://mytd.cc/2pf
) 。
社媒链接
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媒体联系
Brand: Mitrade
Contact: Media team
E-mail:
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Website:
https://www.mitrade.com/
话题 Press release summary
部门 Exchanges & Software, 金融, Crypto, Exchange, Funds & Equities
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Jan 12, 2023 15:58 HKT/SGT
Mitrade达到240万用户，比去年增加90万
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
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