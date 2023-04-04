Tuesday, 4 April 2023, 14:41 HKT/SGT Share: 百果园年报出炉：线上线下齐发力 营收净利双增再上新台阶

香港, 2023年4月4日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机转载，3月28日，中国最大的水果零售经营商——深圳百果园实业（集团）股份有限公司（「百果园」或「公司」；股份代码：2411.HK）发布2022年业绩公告。在复杂多变的国内外环境下，公司多措并举应对疫情冲击，交出一份亮丽的2022年成绩单，彰显出扎实、强劲的综合实力。



报告显示，2022年，百果园实现收入为人民币11,312.0百万元，较去年同期增长9.9%；销售水果及其他食品的收入占集团总收入的97.1%。毛利同比增长13.6%达人民币1,314.3百万元；公司拥有人应占利润录得人民币323.3百万元，同比增长40.4%；每股基本盈利为人民币0.216元。公司营收、净利双双实现稳健增长并跨上新台阶，发展前景十分可期。



独特的运营模式 品牌及产品赢得消费者信任



据悉，百果园是中国水果行业中少有的兼具知名产品品牌及渠道品牌的企业，公司于2023年1月16日在香港联合交易所主板上市，成为港股大消费板块的一员。



在业务模式方面，百果园拥有中国最大的贴近小区、线上线下一体化、店仓一体化、及时达与次日达一体化的水果专营零售网络，为消费者提供高度便利的消费体验。同时公司亦建立一个广泛的自行管理的加盟门店、委托管理的加盟门店及自营门店所组成的全国性线下零售门店网络。



高度自主权、强大支持系统及规范化管理机制的特许经营业务模式及独有的经营体系，让百果园具有较强的客户资源优势，走在了水果销售领域的前列，并支撑其继续发展。



与此同时，百果园积极探索线上服务新模式，激活产品消费新市场。公司通过百果园APP、百果园微信小程序、电子商务及社交商务平台的店面以及第三方外卖平台的店面，为消费者提供方便与多元化的在线购物选择。为选择送货到家或到店自提服务的客户提供差异化产品，有效提升购买频次及对小区消费者的覆盖面，亦通过社群营销、拼团等促销活动，鼓励消费者在线下单及到店自提，提升交叉销售。



线上线下一体化的运营模式，为百果园开辟了产品销售的新空间，并取得了良好的营销效果。年报数据显示，于2022年，公司约27.2%的订单透过多个在线渠道下达，在所有分销渠道的会员人数累计超过7,400万名，付费会员人数超过96.7万名，及使用微信小程序的用户数累计达5,400万人次，拥有约1,060万名微信公众号粉丝、180万名抖音粉丝及336,000名微博粉丝。



多品牌矩阵多点发力 激活产品消费市场



品牌是企业的核心竞争力之一，对于企业而言至关重要。自成立以来，百果园采用多品牌策略吸引不同人群的消费者，目前，公司在全国范围的零售门店主要以「百果园」及「果多美」两个渠道品牌进行运营。同时，百果园还在中国率先设立一套全面、系统的基于口感的水果产品质量分级体系，将果品划分为招牌、A级、B级及C级四个等级，适配不同消费者需求。



年报数据显示，截至2022年末，百果园有5,533家零售门店以「百果园」品牌经营，110家零售门店以「果多美」品牌经营。公司已成功向市场推出31个于中国独家分销的招牌及A级自有产品品牌，而全部自有品牌水果的门店零售销售额比2021年增加了约36%，占2022年百果园门店总零售销售额11.7%，不断赢得消费者的青睐和信任。



业务拓展方面，2022年，百果园多品牌矩阵多点发力，通过积极拓展门店全面促进销售增长，成功地在全国范围内不断扩大其零售门店网络。年报数据显示，截至2022年末，线下门店网络共有5,650家门店，位于中国超过22个省及直辖市的140多座城市。疫情反复影响下，公司亦能够保持较快的外延扩张速度。



此外，百果园还积极透过扩大企业对企业（2B）客户基础继续发展其2B水果业务，截至报告期末，来自直销的水果及其他食品的销售收入为人民币723.8百万元，同比增长38.5%，进一步丰富了公司的营收来源。



严格的产品控制体系 铸就高质量产品



百果园在市场上的成功，除了背后卓越的品牌声誉和高效的运营能力，更重要的是为消费者提供了实实在在的高质量产品。目前，百果园已建立从果园到门店的整个产业链的标准化水果品控体系，以确保先进的保鲜及控损机制。同时公司通过以农业技术、信息技术及资本资源赋能种植基地合作伙伴，对水果全生长周期进行严格质量管理，建立一个大型标准化优质供货商生态网络。



年报数据显示，于2022年第二季度，百果园已自全球领先的测试、检验和认证公司SGS SA获得食品安全管理体系ISO 22000证书，未来将不断完善自身的产品控制体系，进而成为更高的质量标杆。



总体而言，2022年，百果园凭借在线线下融合的新零售模式，以及在质量、服务、运营等诸多竞争优势的助力之下，交出了一份靓丽的成绩单。未来，公司将将继续围绕分销渠道、产品品牌、会员运营等方面制定发展战略，持续强化市场份额及市场地位，以适应市场变化和满足消费者需求，保持领先地位和竞争优势，推动公司高质量可持续发展，为股东带来更佳及长期的回报。





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