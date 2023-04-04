AEON信贷财务2022财年收益上升17.3%至12.3亿港元，销售额增长32.7% ，应收款项超疫情前水平创新高



香港, 2023年4月4日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务（亚洲）有限公司（“AEON信贷财务” 或 “集团”；股份代号：00900）今天公布截至2023年2月28日止年度之全年业绩（“2022财年”或“报告年度”）。



2022财年，集团收入对比上个财年上升17.3%至1,231,600,000港元，营运溢利增长25.8%至556,700,000港元。报告年度的税后溢利录得9.1%的增长，达到373,600,000港元，每股盈利上升至89.22港仙（2021财年：81.81港仙）。董事会建议派发末期股息每股22.0港仙，全年股息为每股44.0港仙，派付股息比率为49.3%。



2022财年收入稳步增长，主要由于集团推出了首款现金回赠信用卡AEON Card Wakuwaku（“Wakuwaku卡”），配合成功的大规模推广和品牌建设活动，信用卡及私人贷款销售额显著增长，从而推动利息收入增加。集团的整体销售额对比上个财年增长32.7%，而于2023年2月28日，客户贷款及应收款项总余额较2022年2月28日录得36.5%的增长。由于信用卡销售额增加及就永旺百货推出非AEON卡收单服务，信用卡业务的征收费用及佣金显著增长38.8%，亦从而推动整体收入增长。



随着一系列经济刺激措施推出，海外旅游逐步恢复，香港消费市场在下半年显著复苏，集团适时采取多项举措，使报告年度内销售及应收款项实现稳健增长，并保持优质的信贷组合。除举办数个大型促销活动外，集团亦聘请了名人推广私人贷款及其Wakuwaku卡，以吸引更多主要在网上购物，且更熟悉消费奖赏及奖励的客户。



在征收费用方面，集团的信用卡收单业务规模显著扩大，持续吸纳交易量相对可观及／或具有多重分销网络的新商户。此外，集团在第二季度订立新分销合作协议，以扩大线下及在线的保险销售渠道，让公司客户可更方便地接触及购买各式各样的保险产品。



为加快数码化转型，集团新信用卡及贷款系统项目的发行阶段、更换网上客户服务和手机应用程式系统以及数据湖项目已于2023年3月初成功推出。该等系统运用，有助集团提供新支付方案和灵活提供产品优惠，以及轻松获得更好的数据分析工具及服务。



在可持续发展方面，集团在第三季度建立了可持续发展表现挂钩贷款框架，并订立可持续发展表挂钩贷款（“该贷款”）协议，贷款总账面价值为320,000,000港元，为期三年。该贷款为集团首项可持续发展融资计划的一部分，将贷款利息幅度与集团环境、社会及管治关键绩效指标联系起来，彰显集团对可持续发展的承诺。



展望未来，随着《放债人条例》对利率上限及过高利率门坎的监管变更，集团可趁机利用其强大的资本基础进行业务扩张，并在来年向竞争对手收购资产组合。



为迎合疫情过后消费者金融行为的转变，集团将继续加强数码化体验，并通过提供现金回赠为网上购物创造更多“价值”，同时改造分行网络，照顾客户面对面获取咨询服务的需求。随着信用卡及贷款系统完成升级，以及新移动应用程式及网上会员平台推出，集团将在来年持续提供移动钱包、虚拟信用卡解决方案等的新服务及奖励，以适应市场变化，更妥善照顾客户的新需求。



鉴于美国联邦基金利率和香港最优惠利率预期于2023/24财年维持高企，集团将扩大征收费用等其他收入来源，以缓解息差下降对净利息收入的影响。信用卡收单业务方面，集团将升级收单系统平台，并与其他支付解决方案供应商合作，扩展商户网络及新增服务。保险代理业务方面，集团将扩大直销团队及探索新保险产品，以满足客户需求。



至于技术发展，随着信用卡及贷款系统更换项目完成，集团能通过加强数码营销，以及为客户提供优质用户体验或全新支付方案，加强新产品的优点。此外，数据分析工具预期有助提高集团营销、信用评估及信贷管理活动的成效。



AEON信贷董事总经理深山友晴先生表示:“集团很高兴能在过去一年透过适时实施不同举措，抓住市场情绪改善的机遇，实现良好增长。经济全面复苏的时间难以预测，但凭借应集团的应变能力及与合作伙伴的牢固业务关系，以及稳健的流动资金和资产负债表，我们对未来的增长前景充满信心，期待来年再创佳绩。”



关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号：00900）

AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所编号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务，包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务，以及于中国内地从事小额融资业务。

详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk。





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