光大环境2022年业绩公布 进取拓市场 前瞻勤布局

香港, 2023年4月4日 - (亚太商讯) - 日前,中国环保行业龙头光大环境(集团)有限公司(257.HK)(以下简称“光大环境”或“公司”)公布2022年度综合业绩(含附属公司),面对疫情、经济、市场三重压力,光大环境努力开拓市场发展新局面,业绩显示,公司积极布局国内外业务,加速拓展市场版图,稳踞行业龙头地位。



市场地位坚如磐石 整体规模遥遥领先



光大环境业绩公告称,2022年,公司着力聚焦固废、泛水和清洁能源三大领域,巩固垃圾发电、污水处理等优势业务领域,同时积极拓展协同及轻资产业务,持续优化国内外业务布局。截至2022年12月31日,公司业务覆盖国内26个省(市)、自治区和特别行政区,遍及220多个区、县、市,海外市场布局德国、波兰、越南和毛里求斯。落实投资的环保项目已达564个,总投资近人民币1,580亿元。其中,公司最核心主营业务垃圾发电设施投资运营,则合共落实185个项目(含委托运营项目),设计日处理生活垃圾达15.52万吨。在此基础上,公司总资产规模保持稳定,达港币1905,98亿元。



从收入数字来看,光大环境全年录得综合收益港币373.21亿元,除利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA)港币128.42亿元,公司权益持有人应占盈利港币46.02亿元,每股基本盈利为74.91港仙。



综上,无论是从市场占比、项目投资、总资产还是收益水平来看,光大环境都在同业中保持遥遥领先,是优势与实力兼备的行业翘楚。



市场拓展固本拓新 协同发力轻重并举



近两年,随着国内垃圾焚烧发电市场渐趋饱和,光大环境在发展思路上也进行了调整。提出轻重并举、协同增效,推动企业由高速发展向高质量发展转变。公司2022年运营服务受益于总收益占比提升了15个百分点达到51%,首次超过建造服务受益占比。



在市场拓展上,公司加强了协同营销统筹力度,利用自身全产业链优势和丰富经验为政府提供固废、泛水、清洁能源等一站式服务。一方面,围绕垃圾焚烧大平台,加大力度推动产业链向环卫一体化、餐厨、污泥、医废、供汽/供热、工业固废等业务纵横延伸;另一方面,以污水处理核心业务为支点,积极拓展工业废水、农村污水处理等多元化产业链布局。除此之外,积极创新商业模式,研究探索环保咨询、设计规划、环境修复、环保装备、工程总包等轻资产业务与服务。



公告显示,2022年,公司突破贵州及多个县域垃圾发电市场,拓展多种垃圾发电协同业务;斩获首个市级污泥处置项目,市政污水及工业废水处理业务的存量及增量市场拓展能力持续加强;深度布局垃圾填埋场环境修复服务,持续于境内外拓展光伏发电业务。年内共投资落实39个新项目(含收购项目),新增总投资额约人民币55.46亿元,包括25个环保能源项目,总投资约38.87亿元人民币,另承接各类轻资产项业务,合同总额约人民币24.30亿元。



聚焦国家战略机遇 市场格局蓄力发展



虽然传统环保业务市场饱和、行业周期性调整给企业带来了巨大考验,但与此同时,国家区域战略、乡村振兴、“一带一路”建设等大政方针亦孕育了庞大的发展潜力。在此情况下,光大环境以服务国家战略为主轴,加紧国内外战略部署,牢牢抓住环保行业的巨大发展机遇。



光大环境管理层在业绩发布会上表示,公司积极服务国家重大区域战略发展,依托遍布全国各地的数百个项目所建立的商情网络,进一步挖潜国内市场,服务好京津冀一体化、长江经济带、粤港澳大湾区、海南自贸区等国家重大区域战略,强化与地方政府、优质民企等合作;另一方面积极服务国家乡村振兴战略,投入市场和研发资源,开发县域环保市场,依托旗下新能源项目带动乡村就业、帮助农民增收。



据悉,光大环境本年度与境内多个地方政府、企业单位达成战略伙伴关系,共谋长足发展。在国际市场,公司积极探索市场机遇,重点聚焦东南亚、中东等“一带一路”沿线国家,深入开展绿色投资、环保产品与服务输出等,在战略布局上做到内外兼顾。



诚如公司管理层所言,光大环境正稳步迈向成为世界级生态环境集团的目标。可以预见,随着经济复苏和政策支持显效,光大环境作为环保行业龙头企业,有实力亦有能力把握好国家政策与行业调整机遇,实现更高质量发展。





