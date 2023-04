科轩动力与中关村科技及深圳清航智行签订战略合作协议 携手推广无人驾驶汽车科技

香港, 2023年4月3日 - (亚太商讯) - 领先的新能源汽车开发及生产商科轩动力(控股)有限公司(“公司”;股份代号:476,连同其附属公司,统称“科轩动力”或“集团”)欣然宣布其全资附属公司中国动力新能源科技有限公司与中关村科技创新诚信联盟(“中关村科技”)及深圳清航智行科技有限公司(“深圳清航智行”)签订战略合作协议,共同促进无人驾驶汽车科技应用,以把握无人驾驶技术快速发展,商业化进程初起步的市场机遇。

科轩动力执行董事陈凯盈(中)与中关村科技创新诚信联盟常务副理事长周瑞清(左)及深圳清华大学研究院深圳智能交通物联技术工程实验室主任刘鹏签订战略合作协议,共同促进无人驾驶汽车科技应用。

根据该战略合作协议,合作方将针对机场无人驾驶及相关自动泊车技术的协同研发及产业化,发起设立香港专精特新产业促进会、及粤港澳创新科技与产业联盟,发展零碳交通、智能交通及无人驾驶项目,进一步提升整体运营效率和降低运营成本,实现可观的商业价值。



根据该协议,科轩动力将获中关村科技及深圳清航智行授权,在香港使用和推广其所属单位企业的技术和产品,积极参与香港的科技建设、及协助各合作方及其他联盟成员在香港的推广工作。各合作方亦可共同开发海外市场。



科轩动力主席张韧先生表示:“集团很高兴能与内地两大科创机构合作。中关村科技在实现科技成果转化及制定技术标准等方面富有经验,而深圳清航智行是中国知名高校的智慧交通科研平台和孵化企业,集团在新能源商用车技术开发、生产和国际市场推广拥有强大优势;现合作开拓无人驾驶产业化,必定能互补优势,在这个汽车业未来发展大势中,打造出共赢及可持续增长的局面。”



关于科轩动力(控股)有限公司(股份代号:476)

科轩动力(控股)有限公司为全球新能源商用车市场的先行者和新兴主要企业,是专用客车和新能源客车的零部件及整车生产商,在新能源平台发电系统及关键零部件方面有着坚实的技术基础,是出行与物流综合解决方案的供货商。集团的新能源汽车研发中心位于深圳;生产基地位于中国重庆武隆区,其销售网络覆盖中国内地、香港、亚太区及南美洲。



中关村科技创新诚信联盟

中关村科技创新诚信联盟于2016年经民政部门批准成立的非营利社团组织,是以开展产品追溯技术研发,实现科技成果转化,制定技术标准,诚信企业和产品评价,商品交易诚信体系建设,知识产权交易与保护,专业咨询培训与会展,承接政府委托,开展国际交流与合作,专注新兴科技服务业创新发展的全国性科技社团。



深圳清航智行科技有限公司

深圳清航智行科技有限公司,依托清华大学深圳研究院为技术背景,共同成立清华大学机场自动驾驶联合研究中心和深圳研究院智能交通物联技术实验室,为机场提供国内外首创的“云-路-车”一体化协同控制技术和自动泊车技术。



