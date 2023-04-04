Top Page
|
English
|
简体中文
|
繁體中文
|
한국어
|
日本語
顶部
|
关于我们
|
服务
|
合作伙伴
|
联系人
Tuesday, April 4, 2023
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Monday, 3 April 2023, 18:14 HKT/SGT
Share:
来源
Black Spade Capital Limited
黑桃资本全力支持香港发展家族办公室业务
香港, 2023年4月3日 - (亚太商讯) - 近年来，香港特区政府积极推动本地成为家族办公室的设立地点，许多全球富豪纷纷将目光投向香港，并考虑在此设立家族办公室。香港成熟的金融市场和完善的法律制度，为家族办公室提供了高度的信心和保障。此外，香港特区政府为吸引更多家族办公室在本地设立而推出多项优惠政策，例如减税措施、专业培训和咨询等，让企业家及其家族办公室可以更轻松地管理和营运家族财富。相信在不久的将来，香港将成为更多全球富豪设立家族办公室的首选之地。
花旗集团首席执行官范洁恩 (Jane Fraser) 女士 (左) 及 黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生 (右)
黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生 (左) 及 瑞银集团全球财富管理总裁及董事局成员伊克巴尔•汗 (Iqbal Khan) 先生 (右)
黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生表示：「黑桃资本作为以总部设于香港的家族办公室，我们一直深信香港是成立家族办公室的理想目的地。香港拥有令人引以为傲的稳健金融系统，其得天独厚的地理位置更是无可比拟。我们乐见香港特区政府锐意巩固香港为全球领先家族办公室枢纽的决心，亦非常欢迎与之有关的一连串举措及政策。我们相信，香港作为家族办公室的理想选择，将为来自世界各地的家族企业带来充裕的发展机遇和成长空间。」
适逢近日香港举办多项财金盛事，黑桃资本亦有机会与各地的银行家领袖聚首，其中包括花旗集团首席执行官范洁恩女士（Jane Fraser）以及瑞银集团全球财富管理总裁及董事局成员伊克巴尔•汗(Iqbal Khan)先生。谭先生说：「香港始终具备作为资产及财富管理中心所需的优势，这个城市汇聚各地不同行业的专业精英寻觅并开拓商机。此完善的金融法规生态系统正正为家族办公室业务的长远发展提供所需土壤。在香港发挥其贯通东西联系人角色的同时，黑桃资本也一如既往与其他家族办公室和相关机构保持紧密合作，共同推动家族办公室在香港的发展。」
有关黑桃资本有限公司
黑桃资本有限公司乃何猷龙先生的家族办公室，负责管理何先生的私人资产发及财富项目。总部设于香港，公司的全球投资组合包涵广泛的跨境投资项目，而公司亦致力发掘新的投资机遇。黑桃资本的投资策略旨在广泛覆盖地理区域及行业，同时保持多元化资产类别，投资组合包括股票、债券、房地产、医疗科技、文化产业、绿色能源和上市前投资的项目。
话题 Press release summary
部门 金融
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Black Spade Capital Limited
Sept 29, 2022 18:42 HKT/SGT
医脉平台合资公司荣获2022年港澳台创新创业大赛优胜奖
June 14, 2022 17:30 HKT/SGT
iRad于今年内开设三间全新医学扫描诊断中心
Apr 11, 2022 16:52 HKT/SGT
黑桃资本推出首个采用L’OCCITANE en Provence产品的限量版礼品套装
Sept 16, 2021 20:01 HKT/SGT
黑桃资本宣布加入合格境内有限合伙人试点计画
Mar 22, 2021 15:32 HKT/SGT
黑桃资本宣布收购卓智医疗控股有限公司
Feb 22, 2021 17:17 HKT/SGT
黑桃资本冀建立以SPAC为主题的投资组合
June 10, 2020 08:55 HKT/SGT
何猷龙家族办公室黑桃资本首次进军医疗科技企业医脉平台 – My Platform
Jan 21, 2019 09:06 HKT/SGT
华润电力控股携手黑桃资本打造环保世界 双方签订战略合资合作协议
Oct 30, 2018 18:47 HKT/SGT
何猷龙先生创立的黑桃资本发行全球首个澳门元债券 规模达20亿两年期债券 为大湾区的经济注入新动力
更多新闻 >>
Copyright © 2023 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部
|
关于我们
|
服务
|
合作伙伴 |
联系人
|
隐私权政策
|
使用条款
|
RSS
美国： +1 214 890 4418 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575