联控2022年三大关键词：科技创新、以实赋实、绿色发展

香港, 2023年4月3日 - (亚太商讯) - 据香港信报报道,2月,在政策利率预期大幅调整背景下,股票市场大量遭到抛售。亚洲股市MSCI亚太指数跌3%,其中主要是香港恒生指数和MSCI中国指数分别跌9.4%和10.4%,表现相对逊色。市场动荡之际,政策的重要性和影响力不言而喻,投资者更为谨慎,期望从政策的出台与变更窥探资本市场的趋势与方向,规避风险,把握投资机会。



国统局局长康义在2022全年国民经济运行记者会上表示,2022年,百年变局与世纪疫情交织迭加,地缘政治局势动荡,全球通胀加剧,美联储持续大幅加息,导致世界整体经济下行风险大。国内经济同样受到相关不确定性反复冲击,发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升。



此等纷复繁杂的内外部因素,以及全球资本市场与经济环境的变化,为企业的经营带来较大压力与挑战,受到波及的企业亦不在少数,譬如联想控股(3396.HK)刚刚公布其2022全年业绩,亦受到一定影响。公告显示,公司于报告期内实现收入人民币4,836.63亿元,与去年同期基本持平,归属于公司权益持有人净利润人民币11.67亿元,同比下降八成。对此,联想控股CEO李蓬表示,「报告期内业绩出现较大幅度下降,但公司坚持以实现高质量发展为目标,以『产业运营,科技创新』为长期发展战略的核心,基本盘稳健,旗下各板块若干企业具备较好的长期增长潜力。当前的主要任务是进一步夯实现有业务基础,提升产业竞争力,同时要积极调整业务组合,优化业务模式,提升回报。」



科技创新再加码

为加快经济发展实现质的稳步提升及量的合理增长,必须坚持高质量发展,创新驱动发展。当被问及联想控股未来的发展思路时,李蓬强调,「联想控股未来在产业选择和资源分配上将进一步向科技创新领域聚焦,并在选定的产业里长期耕耘。」



跟踪联想控股的业绩公告可发现,有一点是始终在做的,公司持续扩大科技创新的投入,科技部也曾提出,「把科技自立自强作为国家发展的战略支撑」,通过「科技创新驱动国家高质量发展」战略。2022年,联想控股研发费用同比增长21%至153亿元,近三年研发费用的总投入达到378亿元,年复合增长率达到27%,拥有授权专利超2万项。同时,公司还成立了创新发展中心,从早期技术入手,加强与顶尖高校和国际机构的交流合作。



提及作为联控旗下支柱型资产的联想集团,公众应该并不陌生。联想集团2022年度研发投入同比提升21%,同时不断扩大研发人才团队,持续朝着「未来五年研发总投入将超过1000亿,研发人员翻番」的承诺迈进。作为在IT领域保持着稳固的市场领导地位的联想集团,在把握住了2022年全球数字经济加速转型以及人工智能带动的新算力革命机遇的情况下,三大业务齐头并进,所有主营业务连续五个季度全部盈利。



作为联想控股旗下高新技术企业的联泓新科2022年继续保持在新材料细分领域的领先优势,深耕新能源材料、生物可降解材料和特种材料等重点领域;采用「自主研发+合作开发」的协同创新模式,优化研发布局,全年研发投入同比提升21%,申请专利53项,新增授权专利58项。



除此之外,联控还推动旗下基金,在国家战略性产业上积极投资,2022年累计投资科技企业近150家。看来,联控十分清楚,若要科技创新集群化,促进科创企业的培育、赋能实体经济的转型升级,亦十分关键。



扶持专精特新 践行以实赋实

在今年全国两会上,关于建设多层次资本市场的话题掀起一波热度,投资者越来越关注企业的成长性,专精特新中小企业成为未来关注重点。为了支持专精特新企业,2023年2月,工信部组织开展第五批专精特新「小巨人」企业培育,力争到2023年底,全国专精特新中小企业超过8万家、「小巨人」企业超过1万家。



多年来,联控推动旗下基金紧扣国家产业规划和政策导向,在新一代信息技术、芯片、新能源、新材料、人工智能等战略性产业上进行投资布局,持续扩大对具有突出科创实力的中小企业的培育,2022年,联控新投资的科技企业中累计有95家入选国家级专精特新企业名单。



除了掌握核心技术的专精特新企业,传统企业如何数字化升级也是国家关注的重点。《数字中国建设整体布局规划》中提到,到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。



2022年,联想集团的天津、深圳自有制造基地陆续投产,合肥基地入选世界经济论坛全球 「灯塔工厂」。此外,联想控股新IT智能化转型解决方案已成功应用到近千家各行业企业的转型之中。佳沃集团深耕农业食品场景,依托自身累积行业数智化经验,助力多家实体企业数智化转型升级,例如与清华长三角研究院就农食产业数实融合达成合作,双方将在智慧营养服务领域深入开展数字化科研与实践探索。



锚定具有自身特色的低碳发展之路

联想控股一直以来高度重视并推动旗下企业笃行可持续发展理念,通过科技创新降碳增效,锚定绿色低碳发展。近期,中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,以及国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,不仅从顶层设计上聚焦于「双碳」目标,更是将「双碳」工作的推进落到了实处,联控体系在这方面可以说走在了前列。



联想集团在国内率先通过科学碳目标倡议组织(SBTi)净零目标验证,其武汉基地拿下ICT行业首张零碳工厂证书,天津产业园也完成了ICT行业「零碳工厂」标准试点。而作为国家级「绿色工厂」,联泓新科提升光伏产业核心原材料自给率,落地了新型生物可降解材料PPC项目。此外,公司旗下多家企业还通过绿色金融助力双碳目标的实现,如卢森堡国际银行帮助中资企业发行海外绿债,助力绿色金融发展等。



在履行企业社会责任方面,联想控股还坚持在创业帮扶、乡村振兴、科技公益等领域进行长期投入。自2018年起,公司便与中国妇女发展基金会合作,通过「母亲创业循环金项目」,帮扶农村低收入家庭女性开展当地特色项目创业;自2004年起,设立联想控股乡村教育基金,持续深耕乡村教育,帮助家庭经济条件有限的学生实现大学梦。此外,还有早前公司与国科大教育基金会订立捐赠协议,捐资6000万元设立「联想控股科创计划基金」;旗下君联资本也设立「君联学者计划」,助力中国创新人才高地的建设;联想集团先后与上海交大、清华大学达成合作并发起捐款,助力高校研发人才培养等等。



2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,随着中央经济工作会议成功召开,各项政策效果开始逐步显现,中国经济再次迎来广阔的发展空间,联想控股董事长、执行董事宁旻先生表示,「联想控股将上下一心,紧抓机遇,持续发挥全员积极性和创造力,坚持创新引领,促进产业升级,奋发实干,积极投身于国家高质量发展大局之中,为建设中国式现代化不断贡献力量。」





