Monday, 3 April 2023, 14:36 HKT/SGT Share: 阳光保险：业务均衡发展齐头并进 履行社会责任践行可持续发展

香港, 2023年4月3日 - (亚太商讯) - 近期，上市险企陆续公布2022年业绩。其中，上市不久的阳光保险（06963.HK），坚守保险主业，以阳光文化为引领，以客户为中心，坚定不移推进基础能力与核心能力建设，持续强化公司的价值发展能力，总体经营业绩保持了良好的增长态势。



数据显示，2022年，阳光保险实现总收入1,285.8亿元，同比增长7.2% 。实现归属母公司股东的净利润48.8亿元。内含价值为1,012.7亿元，较上年末增长8.0% 。一年新业务价值人民币30.2亿元，实现行业内罕见的正增长。



业务均衡发展 寿财险及投资端均有亮眼表现



分业务来看，阳光保险寿财险业务以及投资端均呈现了较强的经营韧性，负债资产双轮驱动，巩固集团竞争优势。



2022年，保险行业压力较大。阳光人寿秉持销售渠道多元化协同发展的经营模式，在保持当前银保渠道优势的前提下，加快代理人渠道改革转型，同时积极培育新的潜力渠道，进一步夯实公司「多线并进」的良好基础。并且，围绕客户家庭全生命周期，深挖客户需求，不断完善「保险+服务」产品及生态服务体系建设。同时，运用科技手段赋能代理人渠道，助力人均产能提升，也以数字化转型提升客户服务、运营效率等。2022年，阳光人寿总保费同比增长12.3%，一年新业务价值在寿险行业整体表现趋弱的情况下，依然实现了行业少有的正增长，达到30.2亿元。



财险业务方面，阳光财险逐步夯实高质量发展基础，业务结构持续优化，成本管控能力不断增强。其中，阳光财险赔付率从2021年的66.6%下降至2022年的65.0%，费用率由2021年的38.5%下降至2022年的34.9%。值得一提的是，阳光财险积极拓宽战略性业务板块，多项业务全面提速，家用车保费增速7.5%，新能源车保费增速97.1%，农险保费增速61.7%。



在资产端，阳光资管践行长期价值投资理念，以资产负债管理为着力点，不断提高多资产多策略多客户的综合投资管理能力和客户服务水平，在资本市场大幅波动的情况下，实现了投资业绩的稳健增长。2022年，阳光资管实现总投资收益201.3亿元，同比增长5.4%，总投资收益率为5.0%。其中，第三方资产管理规模达4,149.8亿元，同比增长21.4%。



罕见行业正增长 企业家精神的落地实践

2022年是极不寻常、极不平凡的一年，面对风高浪急的国际环境和国内改革发展稳定的任务，阳光寿险仍实现新业务价值正增长，成为上市寿险系公司中唯一实现正增长的企业。阳光保险的成功案例，证明以企业家精神的公司治理在当下的经济环境中尤为关键，也为其他企业提供了宝贵的经验和启示。正如国务院总理李强在全国两会后的记者会上表示，时代呼唤广大民营企业家谱写新的创业史，希望民营企业家大力弘扬优秀企业家精神，坚定信心再出发，期待企业家为促进经济社会发展、增强综合国力不断作出重要贡献。阳光保险集团用行动证实，如何以其强大的企业家创业精神和务实的企业文化，得以在竞争激烈的市场环境下脱颖而出，稳步跨越不确定性周期，获得业绩的高速成长。



随着中国经济迈入高质量发展阶段，未来经济增长将越来越依赖于创新发展，而企业家精神则是创新发展的核心驱动因素之一。相信阳光保险未来将在其杰出的企业家精神奠定的发展基础下，顺应发展趋势，不断充分发挥其独特优势，共塑高质量发展生态。



牢记保险初心使命 积极践行社会责任



保险业作为金融的重要支柱，在服务国家地区建设与国民经济发展中起到十分重要的积极作用。作为保险行业的一员，阳光保险在聚焦保险主业发展的同时，坚守服务实体经济宗旨，深入践行社会责任，推动公司实现可持续发展。



2022年，阳光保险为实体经济提供风险保障44.5万亿元；为「一带一路」项目提供风险保障822亿元；为1.2万家中小微企业提供风险保障1,700余亿元，帮助小微企业获得融资金额145亿元，有力支持了实体经济发展。在绿色发展方面，2022年阳光保险共计为1,635万家企业及个人提供绿色保险保障近60万亿元，可持续投资余额达427.2亿元。



此外，阳光保险还有效发挥金融科技、医疗资源优势作用，积极组织参与教育、助老、扶贫等各类公益活动。截至2022年末，在全国24个省份援建的71所博爱学校惠及师生超2.8万人；累计培训乡村医生16,372人次惠及近1,100万村民；真诚关爱员工及家人，累计为33,200名员工发放父母津贴。



未来，阳光保险将继续坚守保险主业，在服务中国式现代化大格局中寻找自身发展定位，加快公司高质量发展、高价值成长的步伐，主动服务经济社会大局，充分发挥保险保障功能，向打造客户驱动型的高价值保险集团的目标持续进发。





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