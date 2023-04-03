Monday, 3 April 2023, 14:31 HKT/SGT Share: 阳光保险年报传捷：内核精神力量助力长期稳定成长 行业复苏预期下投资价值凸显

香港, 2023年4月3日 - (亚太商讯) - 3月29日，阳光保险（06963.HK）公布2022年业绩。2022年，受到国际地缘政治等因素影响，中国宏观经济增长压力加强，消费需求释放趋缓，保险行业处于转型阵痛期。面对多重挑战，阳光保险顺势而为，专注保险主业和价值发展，以创新为业务发展提供动能，顶住了市场和行业周期的双重压力，圆满达成了各项经营指针任务。在3月30日举办的业绩发布会上，阳光保险创始人、董事长张维功表示，2022年保险业面临较大压力，阳光保险明确「稳字当头，好字当头」的基调，顺利实现发展与价值的平衡，并度过了高强度的压力测试。



创业精神与文化力量驱动高质量发展 企业家精神创造卓越价值



目前阳光保险是中国内地上市险企中唯一一家以创业的方式成立的保险公司，原始创业期间形成的「敢于挑战、坚韧不拔」的创业精神，发展过程中形成的坚守市场化机制、价值成长原则，奠定了集团的价值主张与企业家精神的基础，成为日后集团不断发展壮大的基因力量。同时，集团深谙文化对于企业建设与发展的重要性，积极将企业文化渗透至管理的各个方面，构建起了核心文化、分项文化与岗位文化三位一体的丰富而完善的文化体系，形成了「务实创新」的公司文化风格，坚持「企业是干出来的，不是吹出来的」扎实作风。



国务院总理李强在今年年初曾表示，时代呼唤广大民营企业家谱写新的创业史，希望民营企业家大力弘扬优秀企业家精神，坚定信心再出发。这充分证明企业家是国家市场经济的灵魂人物，是最重要的经济增长的力量。随着中国经济迈入高质量发展阶段，未来经济增长将越来越依赖于创新发展，而企业家精神则是创新发展的核心驱动要素之一。阳光保险以其强大的企业家创业精神和务实的企业文化，得以在竞争激烈的市场环境下脱颖而出，始终保持敏锐的洞察力和前瞻性的眼光，并不断地推陈出新，稳步跨越了不确定性周期，获得业绩的高速成长。



从收入来看，2022年，阳光保险实现总收入1,285.8亿元，同比增长7.2% ，总保费收入1087.4亿元，同比增长6.9%。分业务来看，寿险总保费收入683.0亿元，同比增长12.3%，其中新单期缴保费收入147.5亿元，同比增长9.3%。财产险实现保费收入403.8亿元，和上年基本持平，其中，家用车保费增速7.5% ，新能源车保费增速97.1%，农险保费增速61.7%。



价值增长方面，2022年，阳光保险内含价值为1,012.7亿元，较上一年度增长8.0% 。在已上市的寿险公司均面临增长压力的2022年，阳光保险坚持价值引领，新业务价值同比实现罕见的正增长，达到30.2亿元，展现出强劲的增长韧性。阳光财险通过持续优化业务结构，打造车险稳定盈利源，建立非车险相对优势，盈利能力明显增强。



投资收益方面，面临复杂多变的市场环境，阳光保险持续践行长期价值投资理念，以资产负债管理为核心原则，强化战略投资与保险主业协同，实现总投资收益达201.3亿元，同比增长5.4%，总投资收益率达5.0%。



在过去一年极具挑战的经济环境下，阳光保险集团运用企业家精神在推动企业正向发展上得到了充分的实践，也为更多企业树立了正确的榜样。未来如果更多的企业学习并推崇这种企业家精神治理的态度，这将推动在全社会中营造一种尊重企业家精神的良好氛围，更有利于企业家精神的发挥，更有利于企业家群体创新创业，从而为经济发展注入源源不断的活力，推动我国经济高质量发展。



机构看好保险板块后续行情



从行业方面看，随着稳经济增长政策的逐步推出和经济数据的稳步好转，市场预期将得到提振，具备显著顺周期属性的保险股有望迎来估值上行。券商机构普遍认为，经济活动正常化趋势不断加强的过程中，边际向好的内外部环境将赋予保险板块估值弹性。



阳光保险队伍质态延续优化，价值增速显著优于同业，在行业基本面改善的助推下，其优势将会延续，并推动公司价值持续增长。此前，华泰证券、东吴证券曾发布研报，看好阳光保险后续发展，并给予其「买入」评级。



未来，阳光保险将坚守保险本源，坚持高质量发展目标，不断提升保险服务供给能力，在服务国家战略、服务社会民生、服务实体经济的同时，向客户驱动型的高价值保险集团的目标持续进发，倾力打造保险行业高质量发展的范本。





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