阳光保险公布2022年年度业绩

香港, 2023年4月3日 - (亚太商讯) - 阳光保险集团股份有限公司(「阳光保险」或「集团」;香港联交所上市编号:6963.HK)公布其截至二零二二年十二月三十一日止年度(「报告期」)之年度业绩。



2022年年度业绩摘要:

-- 总收入1,285.8亿元(人民币,下同),同比增长7.2%,其中总保费收入1,087.4亿元,同比增长6.9%;

-- 阳光人寿新单期缴保费收入147.5亿元,同比增长9.3%;

-- 一年新业务价值30.2亿元,同比实现正增长;

-- 阳光财险保费收入403.8亿元,承保实现盈利;

-- 归属母公司股东的净利润48.8亿元;

-- 内含价值1,012.7亿元,增长8.0%。



2022年是极不寻常、极不平凡的一年。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,在机遇与挑战并存的时代背景下,集团应时而为、应势而动,坚持「稳字当头、好字当头」的发展理念,于危机中育新机,于变局中开新局,专注保险主业和价值发展,以创新为业务发展提供动能,圆满达成各项经营指针任务。



坚守保险主业定力 谱写高质量发展新篇章



作为中国快速成长的保险企业,集团始终不忘初心,秉承「让人们拥有更多的阳光」使命,承担起经济「减震器」和社会「稳定器」的角色。2022年,集团坚持专注保险主业,保险业务全面均衡,总体经营业绩实现稳健增长,价值创造能力持续增强。全年实现总收入1,285.8亿元(人民币,下同),同比增长7.2%。内含价值1,012.7亿元,增长8.0%。归属母公司股东的净利润48.8亿元。



人身保险方面,2022年,随着全球经济环境动荡,保险行业转型进入深水区,对此,阳光人寿基于对市场环境和客户需求变化的深刻理解,坚持价值发展路线不动摇,积极探索发展新思路。通过客户需求洞察、队伍转型升级、产品体系完善、服务体系构建、数字化创新等举措,不断推进公司高质量健康发展。报告期内,实现总保费收入683亿元,同比增长12.3%;一年新业务价值30.2亿元,实现行业内少有的正增长。



财产保险方面,集团主要通过阳光财险提供财产险产品和服务。年内,阳光财险盈利能力增强,业务结构优化,进一步夯实高质量发展基础。数据显示,报告期内,阳光财险实现净利润16.02亿元,综合赔付率65.0%,综合费用率34.9%。全年实现原保险保费收入403.8亿元。



践行价值发展 彰显长期投资价值



除聚焦保险主责主业外,集团亦始终践行价值发展,以资产负债管理为着力点,同时提升客户经营能力,为巩固自身行业地位构筑了坚实发展护城河。业绩报告数据显示,2022年,集团实现总投资收益201.3 亿元,同比增长5.4%;总投资收益率为5.0%。集团亦不断提升多资产多策略多客户的综合投资管理能力和客户服务水平,第三方资产管理规模达4,149.8亿元,同比增长21.4%。



客户经营方面,阳光人寿坚持以客户为中心的经营理念,围绕客户家庭全生命周期,实施「纵横计划」,不断完善「保险+服务」产品及生态服务体系建设。截至2022年末,阳光人寿有效客户数达1,495万;阳光财险则持续深化客户需求洞察研究,稳步推进「伙伴行动」落地,助力企业客户实现风险减量和价值提升,2022年全年为超4300个重要企业客户提供科学减灾和专业风险咨询服务。截至2022年末,阳光财险有效客户数量达1,872万。



在聚焦保险主业,人身险、财产险市场份额均处于前列且坚守价值发展的背景下,集团内在价值有望随着后续业绩增长而得到市场长期关注,经营韧性及长期投资价值充分凸显。近日,中金、华泰、东吴等券商发布对阳光保险(06963.HK)的深度分析研报,给予「跑赢行业」「买入」等评级,预计集团2023年目标股价较当前仍有逾25%上行空间,长期投资价值备受业内认可。



「创业基因+文化引领」完全的双轮驱动 构筑强劲综合实力



阳光保险持续良好的增长态势,公司「坚守主业、追求价值」的发展定力,带来的内在能量,这种能量则源于公司独到、坚实、系统、完整的阳光文化,而文化的源头源于阳光的原始创业基因。作为业内极为少有的创业驱动型公司,创始人张维功带领创业团队,历经220多个日夜,跑遍十七个省、商谈了389家企业,寻找投资者,最终确定价值认同的股东的市场化创业方式而获得批筹的金融企业。历经煎熬,极度艰难的创业过程所形成的「敢于挑战、坚韧不拔」的创业精神,奠定了其日后不断发展壮大的基因力量。同时,阳光坚持「文化治司」,从阳光创业精神到公司开业前便形成的《阳光之道》核心文化,直到今天系统而完善的阳光文化体系,成为阳光发展的内在动力,公司的核心价值观已渗透至管理的各个方面,使得公司在激烈的市场竞争中始终拥有核心竞争力。



值得一提的是,在「创业基因+文化血液」加持下,阳光保险亦不忘自身肩负的社会责任与担当,以实际行动服务实体经济,践行可持续发展。2022年,阳光保险为实体经济提供风险保障44.5万亿元;为「一带一路」项目提供风险保障822亿元;为1.2万家中小微企业提供风险保障1,700余亿元,帮助小微企业获得融资金额145亿元;为1,635万家企业及个人提供绿色保险保障近60万亿元;截至2022年末,可持续投资余额达427.2亿元。



2023年是全面贯彻落实党的二十大精神、建设中国式现代化的开局之年。未来,阳光保险将坚守主业、专注主责,坚持价值发展,在服务中国式现代化大格局中寻找自身发展定位,实现规模效应从而获得稳定成长。同时,阳光保险也将持续顺应金融业数字化转型大势,抓住各领域赋能革新机遇,在保险业变革浪潮中,迎来更加宽广的发展边际,向打造客户驱动型的高价值保险集团的目标持续进发。



关于阳光保险集团股份有限公司

阳光保险集团股份有限公司是中国一家快速成长的民营保险服务集团。自成立以来,集团以价值创造为主线,致力于为客户提供专业的风险保障及综合服务解决方案。集团通过阳光人寿经营寿险和健康险业务,通过阳光财险经营财产险业务,并通过阳光资管对保险资金进行运用管理。截至2022年12月31日,集团已连续12年蝉联中国企业联合会发布的中国企业500强,连续11年被世界品牌实验室评选为「中国500最具价值品牌」。





