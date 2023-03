Friday, 31 March 2023, 19:22 HKT/SGT Share: 联控2022年收入4,837亿 稳健经营 蓄力科创

香港, 2023年3月31日 - (亚太商讯) - 据财华社报道,3月的国际金融市场可谓一波未平一波又起,前有硅谷银行突然倒闭,后有百年投行瑞士信贷爆发危机被折价收购,虽然两家机构规模不可相提并论,但暴雷原因却都离不开2022年美联储连续的大幅加息。



而去年的负面因素又何止加息一项,俄乌冲突、疫情反复等系列事件都影响到了全球市场。美股方面,标普500指数下跌近20%,纳斯达克综合指数更是下跌超30%;看回港股,恒生指数下跌15.46%,恒生科技指数下跌27.19%。在险象丛生的市场中,知名公司如海通国际、中国光大控股等披露了2022年度录得巨额亏损。今日,大型产业运营与投资公司联想控股(3396.HK)亦公布了年度业绩,收入人民币4837亿元,基本保持稳定;归母净利润人民币11.67亿元,同比下降80%。



分析上市公司的业绩自然离不开以上两大核心数据。收入方面,联控与21年基本持平的收入可反映出该公司在严峻市况下仍保持了稳健经营,正如联想控股CEO李蓬所说,「报告期内,我们继续沿着既定战略路线,以高质量发展目标为指引,坚持稳中求进,有效防范化解风险挑战,持续优化经营管理,稳步推进业务前进。」



二是利润,从公告中可看出,本次盈利下滑主要是由佳沃集团和产业孵化与投资板块导致的。佳沃集团亏损显然是受宏观环境影响,大宗商品价格上涨直接导致其成本上升,美联储大幅加息亦使得财务费用显著增加,所以产生了大额商誉减值损失。反观佳沃收入增幅20%,可看出其业务发展依然稳步前进,随着今年经济活动复常,预计会有回暖表现。反观联控的产业孵化与投资板块,其最近三年成功推动了超60家企业登陆资本市场,疫情之下能有如此成绩十分难得;但在全球各大股市均显著下跌的情况下,以公允价值计量投资,也导致该板块业绩显著受到金融市场波动的影响。在今年资本市场回升的情况下,该板块价值有望一并好转,并释放更大价值。



此外,即便外围环境不利,联想控股在科创方面仍加大马力,体系内研发费用同比增长21%至153亿元,近三年研发费用总投入378亿元,年复合增长率27%,为长期发展增加动能。在成员企业层面,2022年度,联想集团研发投入同比提升21%,持续朝着「未来五年研发总投入将超过1000亿」的承诺迈进;联泓新科研发投入同比提升21%;富瀚微研发投入同比增长20%。在公司整体层面,李蓬表示:「联想控股始终高度重视科技创新,不断完善构建企业主导的产学研融合创新体系,塑造与专精特新企业协同高效的创新格局,推动创新链产业链资金链人才链深度融合,为科技自立自强贡献力量。」



今年以来,中国宏观经济环境已有明显改善,2月中国制造业采购经理指数(PMI)升至52.6%,连续两个月位于扩张区间,当前经济回升态势更加明朗,经济复苏步伐逐步加快。中国资本市场一改2022年颓势,呈现上扬趋势。而对于2023年,联想控股表示将继续坚持「产业运营,科技创新」的发展目标,资源分配也将进一步向相关领域聚集,积极调整业务组合,回流资源,寻找战略布局新机遇,同时持续推动联想体系ESG工作不断深化。联想控股董事长宁旻强调:「2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,随着中央经济工作会议的成功召开,各项政策效果开始逐步显现,中国经济再次迎来广阔的发展空间。联想控股将积极投身于国家高质量发展大局之中,为建设中国式现代化不断贡献力量。」





