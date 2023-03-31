Friday, 31 March 2023, 17:32 HKT/SGT Share: 征程万里风正劲 海通恒信2022年交出亮眼成绩单

香港, 2023年3月31日 - (亚太商讯) - 目前，中国融资租赁行业正处于统一监管、统一登记、加速出清、转型优化的关键时期，挑战与机遇并存。截至2022年末，全国融资租赁合同余额约58,500亿元，较2021年末下降5.8%，整体上依然处于收缩态势。



日前，海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）发布2022年业绩报告。2022年，海通恒信实现逆势增长，实现收入总额85.25亿元，同比增长4.2%；实现年度盈利15.33亿元，同比增长8.5%。截至2022年末，集团资产总额达1,245.14亿元，较上年末增长8.5%。



营收利润双增长 资产质量保持稳定



2022年，海通恒信强化企业责任担当，立足大局、主动作为、超前谋划，紧跟国家战略及政策导向，切实立足租赁本源，充分运用金融科技手段，全力保障公司规模与收益的稳健增长。



数据显示，截至2022年末，海通恒信资产总额达1,245.14亿元，较上年末增长8.5%；权益总额达188.27亿元，较上年末增长6.9%。2022年，实现收入总额85.25亿元，同比增长4.2%；实现年度盈利15.33亿元，同比增长8.5%；2022年集团生息资产平均收益率为6.81%，加权平均净资产回报率为9.16%。



2022年，集团实现融资提款735亿元，其中，通过银团贷款、银行双边贷款及银行承兑汇票等渠道，实现间接融资提款375亿元，占比51%；实现直接融资提款360亿元，占比49%，直接融资渠道主要包括：公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券与资产支持票据、境外美元债等融资工具。通过创新融资工具，拓宽融资渠道，集团融资成本有效降低，2022年计息负债平均付息率为3.73%，较上年下降0.20个百分点。



资产质量方面，得益于集团通过主动管理资产配置、快速应对化解风险事件、积极探索创新资产处置方式、不断加大资产处置力度等举措，风险防范和处置能力不断增强，资产质量保持稳定。截至2022年末，集团不良资产率为1.09%，不良资产拨备覆盖率为252.02%，不良资产率处于安全可控水平。



持续优化资产结构 高质量服务实体经济



2022年，海通恒信秉持服务实体经济的宗旨，坚实推进“一体两翼”、“一大一小”发展战略，深耕属地化区域布局，不断优化资产结构，确保资产分布的安全稳健性、发展前瞻性、经营收益性有机统一。



从资产投放来看，海通恒信紧跟国家产业政策导向，积极应对宏观环境挑战，著力推动“高端装备制造”、“绿色租赁”、“数字经济”等战略新兴行业优质客户的深度合作。2022年，集团实现业务投放715.74亿元，同比增长7.2%。



具体来看，持续加大“专精特新”客户合作力度，相关高端装备制造业务全年投放超140亿元，投放占比近20%；紧抓绿色低碳产业发展契机，大力推动绿色租赁多领域联动创新，绿色租赁业务实现全年投放超130亿元，投放占比逐年递增至近20%，近五年累计投放超350亿元；积极探索数字经济领域产融结合路径，数字经济业务全年投放超过20亿元。2022年，公司关注IDC新经济领域业务发展，于9月召开2022算力生态高端峰会，就算力产融结合路径进行深入探讨，助力数据中心算力不断提升；把握数字经济新红利，于11月举办2022全球数商大会上海黄浦分会场活动，为推动数字经济高质量发展贡献金融力量。



展望2023年，海通恒信表示，集团将坚持立足租赁本源，加强资产配置规划前瞻性、导向性，持续优化资产结构，构建以租赁物为核心的服务模式，打造租赁资产流转服务生态圈，促进优质租赁资产流转，为大中型企业、小微企业及个人客户提供多元化的综合金融服务，保持规模与利润持续增长，并有效分散信用风险。



坚守初心使命 走高质量发展之路



展望2023年，海通恒信对经营发展充满信心。海通恒信表示，集团将坚守服务实体经济的初心使命，完善产业生态圈构建，保持创新驱动能力，深化金融科技赋能，持续提升经营管理效能，以更高的站位、更宽的视野、更大的格局迈向打造标杆式融资租赁公司的高质量发展之路。



“得益于宏观调控政策的精准实施及疫情防控政策的优化调整，中国经济与金融环境将保持总体稳定，战略新兴行业有望取得积极增长，这些都将为集团的持续健康发展创造良好的外部条件和广阔的市场空间。”海通恒信董事长、执行董事丁学清表示。



展望未来，海通恒信介绍，公司将推进金融科技应用范围，提升数字化、智能化水平。



一方面，将继续加大对金融科技建设的投入，持续深化大数据、物联网、人工智能等科技手段在各业务场景中的应用，推动开发并优化互联网获客、销售行为管理、客户管理、预审批及自动化审批模块、资产管理系统等程序，将金融科技逐层渗透至公司各个经营管理环节。另一方面，全力打造集一站式、智能化、平台化、服务化于一体的数据管理平台，实现从数据接入、数据处理、自动化开发调度、数据分析与挖掘、数据治理等全链条数据服务，进一步应用大数据建模技术提升整体风险建模能力，推动集团信息化到数字化、再到智能化的不断升级，通过金融科技驱动引领业务快速增长。



“征程万里风正劲，无须扬鞭自奋蹄”。2023年，我们将坚定信念、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行，以共同的使命愿景与文化精神凝心铸魂，为全面打造融通万物金融生态、助力实体经济高质量发展、赋能共创未来美好社会而努力奋进。”丁学清说。





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