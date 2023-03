Friday, 31 March 2023, 16:46 HKT/SGT Share: 阳光保险上市成绩单首秀:业务彰显强劲韧性 高质量发展行稳致远

香港, 2023年3月31日 - (亚太商讯) - 3月29日,阳光保险公布上市后的首份成绩单。回顾2022年,中国保险业面临市场营销难度加大、居民消费意愿趋弱、资本市场波动等多因素影响,行业整体承压。保险行业在2022年压力巨大,对此,张维功表示,“阳光保险顺利度过了这一高强度的压力测试。”同时,他还表示通过举措和改革,全公司更进一步树立了客户思想,“客户思想全面提升是2022年阳光最大的进步。”阳光保险聚焦保险主业,持续强化公司的价值发展能力,保持总体经营业绩的稳健增长,彰显出这家企业强劲的经营韧性。



整体来看,阳光保险2022年总资产稳中有升,保费收入持续增长。截至2022年末,公司总资产约人民币4,853.6亿元,较年初增加9.9%。实现总收入人民币1,285.8亿元,同比增长7.2%;其中总保费收入人民币1,087.4亿元,同比增长6.9%。实现归母净利润人民币48.8亿元。



业务发展呈现较大韧性 价值创造能力持续增强



2022年,阳光保险坚持「稳字当头、好字当头」的发展理念,不断优化渠道布局,加速模式创新,保费规模稳定增长,内含价值持续提升,业务结构保持稳定。截至2022年末,公司内含价值约人民币1,012.7亿元,同比增长8.0%,继续保持良好的增长态势。



寿险业务方面,阳光人寿坚持价值引领,很早就提出通过渠道多元化协同发展的经营模式,培育自身潜力,并以「多线并举」持续夯实业务发展基础。分渠道来看,代理人渠道加快队伍转型,人均产能进一步提升至1.4万元,同比增长13.9%,MDRT达标人数同比增长31% ;银保渠道以价值发展为核心,大力发展长期期缴价值型业务,趸期比逐年优化。此外,阳光人寿也在持续加快其他渠道发展步伐,优化业务结构。2022年,阳光人寿实现新单期缴保费收入人民币147.5亿元,同比增长9.3%;一年新业务价值人民币30.2亿元,在行业新业务价值承压的大趋势下实现了保险业极其少有的当年新业务价值的正增长。



财险业务方面,阳光财险持续深化个人客户与团体客户经营,增强风险管理服务与保障,盈利能力得到快速提升,各险种业务发展全面提速,综合赔付率与综合费用率同比分别下降1.6与3.6个百分点。车险智能生命表运用渐入佳境,非车险风险识别和产品定价能力稳步提升,风险减量管理初见成效。2022年,阳光财险保费收入人民币403.8亿元,实现净利润达16.02亿元。



全面推进数字化转型 以科技实力开拓未来增长空间



当前,保险业已进入数字化转型的新阶段。阳光保险以流程优化和数据及模型应用为重点,不断提升数字化客户洞察、数字化营销、数字化产品创新、数字化风控、数字化运营五大核心能力,促进公司运营效率和服务质量提升。



在客户服务方面,阳光人寿依托「我家阳光」 APP智慧服务平台,为客户提供7*24小时的极致服务体验,实现客户与公司的有效连接。截至2022年,我家阳光APP累计用户402.2万人,全年服务用户6,074.3万人次。阳光财险依托阳光在线平台,持续优化客户服务流程,为客户提供一站式便捷服务,累计服务客户超1.2亿人次,服务满意度高达94%。



在风险防范方面,阳光保险利用大数据和机器学习技术,持续提升风险识别与风险防控水平。以寿险为例,阳光人寿结合客户保障需求、健康趋势和行业规律,深耕健康大数据领域,推进健康大数据工程,从客户个体健康出发,匹配千人千面产品需求,研发风险预测模型,精准定价长险产品,提升精准定价和两核风险事前防范能力,助力公司价值发展。



科技可以说是保险企业下一个竞争领域,走在行业前列的阳光保险不断推进数字化升级,增强自身竞争优势,有望开辟全新价值蓝海,先行赢得未来更大发展机遇。



未来,阳光保险将继续坚守主业、专注主责,持续升级和丰富产品供给,优化业务布局,强化科技创新,不断激发公司内生动力和发展活力,在高质量发展的道路上阔步前行。





话题 Press release summary



部门 Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network