来源 GF Securities 广发证券公布2022年度业绩 开启高质量发展新征程

香港, 2023年3月31日 - (亚太商讯) - 广发证券股份有限公司(「广发证券」或「公司」,联同其辖下附属公司,统称「集团」;HKSE:1776; SZSE:000776),中国资本市场最具影响力的证券公司之一,公布截至2022年12月31日止十二个月(「报告期」)之年度业绩。面对错综复杂的国内外形势,广发证券围绕「积极变革,促进公司高质量发展再上新台阶」的工作方针,以及「坚定聚焦主责主业,做大做强核心业务」的工作部署,继续保持良好势头,经营业绩稳居行业前列,实现收入及其他收益总额332.56亿元,归属于本公司股东的净利润79.29亿元。截至2022年12月31日,本集团总资产为6,172.56亿元,较2021年末增加15.19%。



广发证券董事长兼总经理林传辉表示,2022年,公司积极探索新的展业模式,各项工作取得显著进展。通过坚定聚焦主责主业,做优做强核心业务;践行「研究+N」经营模式,以研究赋能核心业务高质量发展,同时,坚持客户至上,统筹推进生态圈建设,持续做大客户基础,并通过不断强基固本,为公司的变革发展注入新动力。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,广发证券将积极融入新发展格局,坚持践行国家战略,强化核心能力,厚植客户基础,优化平台建设,有效服务实体经济,切实促进共同富裕和居民财富保值增值,在服务中国式现代化建设的大潮中,开启高质量发展的新征程。



作为国内首批大型综合类券商,广发证券拥有投资银行、财富管理、交易及机构和投资管理四大业务板块,具备全业务牌照。先后设立期货子公司、公募基金子公司、私募基金子公司、另类投资子公司和资产管理子公司等,以公司独有的价值理念和务实的创业作风,打造了布局完善、实力强劲的全业务链条。集团主要经营指标连续多年稳居中国券商前列,财富管理、资产管理、研究等核心业务持续领先,投资银行业务稳步推进。



财富管理业务持续领先,转型不断深化



广发证券在国内率先提出财富管理转型,拥有优秀的金融产品研究、销售能力及专业的资产配置能力;拥有超过4,200名证券投资顾问,行业排名第一(母公司口径)。通过在财富管理领域不断深化转型,广发证券致力于为不同类型的客户提供精准的财富管理服务,成为客户信任的一流财富管理机构。



2022年,公司客户基础持续扩大和优化,高净值客户、专业机构、上市公司等客群经营取得成效,代销产品净收入和公私募保有额市占率均创历年新高。公司代销金融产品保有规模较上年末增长0.77%;代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三(数据来源:中国基金业协会,2023);易淘金电商平台的金融产品(含现金增利及淘金市场)销售和转让金额达2,166亿元。



截至2022年末,公司在全国拥有338家分公司及营业部,实现全国31个省、直辖市、自治区全覆盖;粤港澳大湾区、珠三角九市营业网点家数及覆盖占比均居行业第一,为公司业务开展提供了广泛的市场触角,为客户积累和服务提供了重要支撑。



同时,在境外,集团间接全资持股的子公司广发经纪(香港)持续向财富管理转型,在全球市场震荡加剧的情况下,金融产品销售净收入和保有量均实现同比增长;企业客户数量也持续增长,收入逐步上升。



投资管理业务稳居前列,品牌影响力持续提升



2022年,依托金融集团化架构优势,广发证券统筹旗下资产管理机构优势资源,构建了丰富的产品供给体系,向客户提供策略占优、品类多样的产品,打造业内领先的资产管理品牌,在资产管理、公募基金管理与私募基金管理三大领域齐头并进,业务跨越境内外。



资产管理方面,广发资管持续夯实主动管理、产品创设、渠道营销、合规风控、金融科技等核心能力,加强基础设施建设,不断完善运作机制,管理投资于多种资产类别及各种投资策略的客户资产,包括固定收益类、权益类、量化投资类及跨境类产品。



公募基金方面,截至2022年末,旗下控股子公司广发基金管理的公募基金规模合计12,497.37亿元,较2021年末上升10.63%;剔除货币市场型基金后的规模合计7,052.90亿元,行业排名第3(数据来源:公司统计、WIND,2023)。参股子公司易方达基金管理的公募基金规模合计15,728.10亿元,较2021年末下降7.83%;剔除货币市场型基金后的规模合计10,255.44亿元,行业排名第1(数据来源:公司统计、WIND,2023)。



私募基金方面,2022年度,旗下全资子公司广发信德聚焦布局生物医药、智能制造、企业服务等行业。截至2022年末,广发信德管理基金总规模超过150亿元。



在境外市场,集团间接全资持股子公司广发投资(香港)及其下属机构已完成的投资主要覆盖高端制造、TMT、大消费、生物医疗等领域,部分投资项目已通过并购退出或在香港、美国等证券交易所上市。



「研究+N」经营模式赋能全业务链发展,优势逐步凸显



广发证券卓越的研究能力在业界享有盛誉,股票研究涵盖中国28个行业和840余家A股上市公司,以及近160家香港及海外上市公司。2017年至2022年,公司研究部门连续多年获得「新财富本土最佳研究团队」「新财富最具影响力研究机构」以及「中国证券业分析师金牛奖」评选「五大金牛研究机构」奖;同时在「卖方分析师水晶球奖」「上证报最佳分析师」「新浪财经金麒麟最佳分析师」等评选中位居前列。



为充分发挥公司的研究优势,广发证券积极践行「研究+N」经营模式,加强研究对公司核心业务的推动和支持,赋能公司全业务链发展。报告期内,公司以对产业的深刻洞察力,聚焦支持科技创新领域,统筹资源成立产业基金,实现以产业研究,促进产业发展;着力提升定价能力等,助力投行业务的稳健发展;以产业研究院为抓手,打造智库,积极为区域经济发展建言献策,研究优势逐步凸显。



投资银行业务稳步推进,重点领域重点区域优先布局



2022年,广发证券持续发挥平台优势,强化管理赋能,加强投行业务质量管控,重点布局半导体、医疗健康和新能源汽车等行业领域和粤港澳大湾区,加强专业化和区域化建设;深入推进内部协同,持续提升综合金融服务能力,满足客户全方位服务需求。股权融资业务稳步发展,项目储备显著增加。2022年,公司完成股权融资主承销家数17家,股权融资主承销金额184.07亿元。



债务融资方面,公司充分整合平台资源,加大力度开拓重点区域客户,项目储备量保持平稳增长,债券业务稳步发展。截至2022年末,公司主承销发行债券188期,同比增长370.00%;主承销金额1,420.76亿元,同比增长358.38%。同时,公司贯彻落实绿色发展理念,主动服务「碳达峰、碳中和」「一带一路」发展战略,强化责任担当,为经济和资本市场的高质量发展贡献力量,全年共发行绿色债券、低碳转型挂钩债券、科技创新债券、一带一路债券、创新创业债券15期。其中,承销发行8期绿色债券、3期低碳转型挂钩债券,合计发行规模合计1,210亿元。



此外,公司坚持以价值发现为核心,发挥研究能力突出的优势,强化业务协同,为优质客户提供高质量的综合服务。截至2022年末,公司作为主办券商持续督导挂牌公司共计31家,其中「专精特新」企业占比61%(数据来源:股转系统、公司统计,2023)。



在境外投资银行业务领域,公司间接全资持股的子公司广发融资(香港)完成主承销(含IPO、再融资及债券发行)、财务顾问等项目24个。



核心竞争优势突出,企业文化注入人才新动力



回顾广发证券成立三十余年,能始终稳居行业前列,并成为20世纪80年代末至90年代初成立的第一批券商中为数不多的未经历过因经营亏损而接受注资和重组的主要券商之一,与其优秀的企业文化、前瞻的战略引领、稳定的股权结构、科学的业务布局、突出的区位优势及合规稳健的经营理念等核心竞争优势密不可分。



广发证券始终保持强烈的家国情怀,秉持「以价值创造成就金融报国之梦」的使命感,传承以「知识图强,求实奉献」为核心的企业价值观,发扬「博士军团」的优秀文化基因,以知识为保障,以专业为基石,不断开拓公司发展的新局面,积极服务国家实体经济量质双升。



公司高度重视干部和人才体系建设,坚持以员工为本,坚持专业化发展,在理念上坚定不移,在行动上久久为功。公司于1999年成立全国第一家金融企业博士后工作站,24年来持续为行业塑造和输出专业人才。2022年,公司启动新一轮战略规划编制工作,为公司中长期发展谋篇布局,人才队伍建设便是重要一环。



同时,公司依据「贯彻稳健经营理念、确保合规底线要求、促进形成正向激励、提升公司长期价值」等原则,推进薪酬结构优化,加大递延支付力度,并体现薪酬资源向基层员工倾斜的内部分配导向。在依法合规、廉洁从业、恪守底线的前提下,员工薪酬与个人、团队及公司整体业绩相联系,同时强调激励与风险平衡,避免过度激励、短期激励,注重短期激励与中长期激励相结合,物质激励与精神激励相结合,个人成长与团队能力发展相结合,保障公司和业务长期可持续发展。



截至2022年底,公司经营管理团队在证券、金融和经济相关领域的经历平均约26年,在公司平均任职期限超过17年,具备丰富的业务及管理经验。



展望未来,广发证券将继续坚持目标导向和问题导向相结合,以重点领域突破带动整体推进,着力推进机构业务发展及重点领域重点区域经营变革,在投行业务、财富管理业务等方面强化境内外联动,集中资源在粤港澳大湾区、长三角等重点区域深化经营,加大产业投资合作,实现有效突破;以更高标准做好核心业务,布局长期战略,行稳致远,为服务实体经济贡献广发力量。



关于广发证券股份有限公司

广发证券股份有限公司成立于1991年,是国内首批综合类证券公司,先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市 (股票代码:000776.SZ,1776.HK)。公司凭借卓越的经营业绩、持续完善的风险管理及优质的服务成功实现持续稳健发展,多年来是中国资本市场最具影响力的证券公司之一。截至2022年12月31日,公司在全国有338家分公司及营业部,分布于全国31个省市自治区,资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先,总市值居国内上市证券公司前列。2015至2020年,广发证券连续六年位居「胡润品牌榜」中国券商前列。公司依托「广发证券社会公益基金会」积极履行社会责任,聚焦扶贫济困、助学兴教两大领域,主动践行社会责任,公司美誉度和品牌影响力持续提升。





