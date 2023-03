Friday, 31 March 2023, 13:08 HKT/SGT Share: 哈尔滨银行发布2022年报 资产规模持续增长 经营业绩企稳回升

香港, 2023年3月31日 - (亚太商讯) - 2022年,哈尔滨银行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习、把握、落实党的二十大精神,落实中央经济工作会议精神,立足新发展阶段,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项服务,积极服务和融入新发展格局。据哈尔滨银行(6138.HK)3月30日发布的2022年业绩报告显示,其「规模、质量、效益」全面提升。



经营业绩企稳回升 规模、质量、效益全面提升

截至2022年末,集团资产总额人民币7,127.331亿元,同比增长10.49%;客户存款总额人民币5,578.258亿元,同比增长11.18%;不良贷款率2.89%。集团核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.64%、10.69%、11.91%,各项主要监管指标均达到监管标准。



2022年,集团实现营业收入为人民币128.705亿元,同比增长4.47%;实现净利润为人民币7.125亿元,同比增长78.71%;实现归属于母公司股东的净利润为人民币5.548亿元,同比增长102.41%。



整体而言,面对复杂多变的经济金融形势,哈尔滨银行积极响应国家政策,贯彻落实监管要求,围绕高质量发展目标,着力提升金融服务质效,整体呈现出企稳向上的良好态势,保持黑龙江省资产规模最大的地方法人金融机构地位。



加快回归本土本源 金融助力新时代东北振兴

集团深入贯彻习近平总书记关于「新时代东北振兴是全面振兴、全方位振兴」的重要讲话和重要指示批示精神,深入贯彻落实党中央国务院关于稳经济、促发展和稳增长、稳就业、稳物价的各项决策部署和政策要求,加快回归本土本源、引导信贷资金向省内倾斜,将金融支持地方经济社会发展摆在首要位置,聚焦黑龙江建设「六个龙江」,哈尔滨打造「七大都市」,制定《支持地方经济社会发展百项措施》,发布十项措施支持房地产行业平稳健康发展,推出助企纾困十项措施,将经营发展融入地方经济社会发展的大背景、大格局、大战略中,把更多的金融资源分配到重点领域和薄弱环节,以高质量金融服务助推东北经济高质量发展。截至报告期末,黑龙江省内贷款余额人民币1,564亿元,占贷款总额的55.0%,较去年提高3.4个百分点;东北地区总计贷款占比68.5%。



优化信贷资源分配 支持实体经济展现新作为

哈尔滨银行合理配置信贷资源,重点支持战略性新兴行业、先进制造业和现代服务业发展。持续深化与省属市属企业集团的战略合作,加大重点区域、行业客户群和核心客户群合作力度,积极参与培育省内百强企业,持续强化对区域内重点产业、重大项目的扶持力度,不断巩固、提升、扩大区位优势,截至报告期末,黑龙江省百大项目授信总额人民币107.39亿元,投放「双稳」基金贷款人民币7.53亿元,投放备春耕贷款人民币130亿元,投放「两牛一猪」养殖贷款人民币15亿元。



加大对绿色经济、低碳经济、循环经济的投放力度,完成全行首笔碳排放权质押贷款投放;全面支持黑龙江省制造业转型升级,重点加大中长期制造业投放力度,数据显示,该行在制造业上的贷款金额由2021年的62.465亿元上升至69.489亿元,在全行贷款总额占比由2.1%上升至2.4%。



在跨境金融业务方面,全年国际结算量达人民币546亿元,同比增长165%;跨境人民币业务量达人民币593亿元,同比增长9倍,两项指标创历史最好水平。



报告显示,2023年哈尔滨银行将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足金融工作三项任务和城商行三大定位,坚持稳字当头、稳中求进总基调,以高质量发展为目标,提升金融服务实体经济质效,全面开启振兴创业新征程,努力在细分金融领域有所建树,努力建设成为一家「风险可控、发展优良、特色鲜明、具有较强竞争力的全国性城市商业银行」。





