Friday, 31 March 2023, 10:52 HKT/SGT Share:

来源 Austar Lifesciences Limited 奥星生命科技公布2022年年度业绩 得益于流体与生物工艺系统之有效管理供应链及执行项目，全年收入增一成；未来将把握细胞及基因治疗行业快速发展，扩大业务潜力



香港, 2023年3月31日 - (亚太商讯) - 科技型制药工程解决方案提供商，奥星生命科技有限公司（「奥星」或「公司」）（香港股份代号：6118.HK）及其附属公司（统称「集团」、「本集团」或「香港奥星集团」）公布截至2022年12月31日止年度（「报告期内」）之经审核年度业绩。纵然COVID-19疫情管控影响给集团的供应链、生产和项目执行带来了挑战，惟集团报告期内的收入仍较2021年同期增长约10.6%。由于集团有能力通过数字化和机械人技术提供模块化和创新的解决方案，基于在密闭工程及污染控制领域的良好实践，集团在化学药中的原料药(API)和口服固体制剂(OSD)领域产品线的订单额及收益仍录得显著增长。



六大业务分部经营业绩



流体与生物工艺系统



报告期内，有赖集团透过有效管理供应链及执行项目，该业务分部的收入较2021年增加约人民币67.3百万元，即7.6%至报告期内的约人民币950.3百万元。鉴于生产基地已竣工，相信该业务分部的生产条件将有所提升，新产品研发空间更大且生产流程更优，其成本效益及质量标准方面的竞争力将有所提升。集团多年努力不懈，已获得市场认可，该业务分部已成长为地区最佳业务，而该趋势于2023年必将延续。



洁净室及自动化控制与监控系统



集团的洁净室及自动化控制与监控系统业务分部的收入由2021年增加约人民币34.4百万元，即7.2%至报告期内的约人民币514.1百万元。此乃由于市场潜力及集团于技术及执行效率方面的市场认可度不断提高，收入随订单额上升而增加。集团凭借整合空间灭菌系统、尘埃粒子在线监测、漂浮细菌监测、节能监控等新技术，赢得良好的市场口碑及市占率，为客户提供计算机化系统确认及验证文件，以及具有成本效益的解决方案。中国内地创新药研发的快速增长已导致对该板块业务的需求大幅增加，对质量、成本效率及项目执行效率的要求亦有所提高。此外，随着创新医疗不断涌现，越来越多资本开始追求细胞疗法的商业化生产。集团作为该领域的知识及技术领导者，所有该等趋势均为其构成巨大商机。



粉体固体系统



集团的粉体固体系统业务分部的收入由2021年大幅增加约人民币107.5百万元，即77.7%至报告期内的约人民币245.8百万元。此乃由于集团透过专注投资新产品扩大市占率，该业务分部的收入一直不断增加。收入增长与订单额增长一致，而2021年的剩余未完工合同增加亦促进收入增长。集团采纳模块化设计增加产品灵活性，获市场认可，因此很大程度上带动业务增长。同时，就市占率及技术优势而言，透过整合物料及配方管理系统、集成工艺设备、自动化设备（包括自动转接设备、机械人及自动导航车(AGV)等），业务潜力大幅扩大。



GMP合规性服务



集团的GMP合规性服务业务分部的收入由2021年大幅增加约人民币28.2百万元，即42.7%至报告期内的人民币94.3百万元。此乃由于新国际标准及其他规定刺激新业务，该业务分部的收入一直不断增加。随着相关业务的范围扩大至药品生产过程的整个生命周期，GMP合规性服务有望于未来保持快速增长的步伐。



生命科技耗材



集团的生命科技耗材业务分部的收入由2021年减少约人民币32.8百万元，即7.8%至报告期内的约人民币388.3百万元。收入减少乃由于与新冠疫苗生产相关的业务下降所致。集团正投资无菌化药及细胞疗法领域，相信将成为未来经修订长期业务战略中的新业务及新的利润来源。



制药设备分销及代理



集团的制药设备分销及代理业务分部的收入由2021年增加约人民币8.9百万元，即33.2%至报告期内的约人民币35.8百万元。集团将与其合营公司及海外业务伙伴继续从事各类高端制药设备的分销，为客户提供最贴心及时的服务。



研发及生产线



研发方面，集团于报告期内已获得384项专利、76项注册专利，而目前有83项专利正在审查过程中。基于西门子软件平台，2022年集团开发了公用工程及工艺自动化报表系统，其能够完善自动化系统功能，并缩短项目研发周期。集团已开发数据分析系统，通过一系列数学算法实现多元数据分析及预测，有助客户实现对生物反应过程的分析及预测，其可用于客户产品生命周期的研究及商业生产阶段。



此外，集团的不锈钢生物反应器系列于2022年踏入大规模生产实施阶段。于2021年基于过程分析技术(PAT)技术开发的在线配液系统ILC完成配方管理及控制系统全面升级，并已由目标客户试用。其有望于2023年实现突破。



集团于2022年末已完成开发细胞制备隔离器及细胞培养系统。此开发成果补充奥星在细胞治疗工艺系统及服务方面的能力，并提高在先进治疗医疗产品(ATMP)领域的品牌认可度。



奥星管理层表示：「本集团一直在我们的能力和技术模型方面开发12项技术应用，并已于过去数年逐步建立特定的技术应用团队。本集团已建立了12个技术应用团队，即：(1)「制药自动化和数字化」、(2)「清洁、灭菌和消毒」、(3)「洁净公用工程」、(4)「生物制药工艺和技术」、(5)「密闭技术」、(6)「洁净室╱HVAC╱EMS╱BMS」、(7)「冻干、灌装及查验」、(8)「生物安全科技和设施」、(9)「实验室技术及设施」、(10)「制药配方科技」、(11)「合规与卓越运营」及(12)「分析测量技术」，而我们亦已定期举行研讨会，旨在更好地将单一产品线的技术能力融入全面的技术解决方案。」



藉收购开拓业务增长点



报告期内，集团继续藉收购争取业务增长，于2022年2月集团成功收购与无菌液体及粉末灌装线专线有关的业务（「BOSTA业务」），进一步丰富集团在灌装线系统及冻干机系统集成方面的业务组合，同时增强就无菌产品的灌装及冷冻干燥提供集成解决方案的能力。集团亦于同年成功完成收购一间公司的小部分股权，该公司提供用于纳米药物及吸入制剂的完整高端解决方案。预期集团及所述公司就此交易将透过未来的战略业务合作而得益。



未来增长点



展望未来，随着细胞及基因治疗行业的快速发展，Car-T药物已获批准，先进治疗医疗产品(ATMP)领域已进入快速发展阶段。本集团致力于协助客户建立合规、精益及灵活的细胞治疗设备，提供从概念设计、洁净工程到核心细胞治疗工艺设备的工程及工艺解决方案，以及构建可追溯的细胞治疗自动化及信息化解决方案。ATMP行业的更多细胞相关设备及系统将自2023年推出，包括本公司以其自主知识产权所开发及生产的产品。通过公司层面的创新和研究中心以及业务部门的研发团队开发强大的产品及服务，可进一步支持本集团的业务增长。



为提高药物的质量和产量，API制造商越加重视生产过程中的连续流微反应、连续结晶和晶型控制、过程分析等先进技术，并分析生产工艺，以期提高药物的稳定性，就此透过新技术增加市场份额。其将进一步推动API企业的数字化转型。我们客户的业务从制剂向API制造延伸，进而由现有API向制剂制造延伸，其属2022年中国医药行业发展的主要趋势之一。模块化设计应用能降低生产成本并提高操作灵活性，有助集团成功获得订单。此模块化技术将成为未来几年API制造的关键技术之一。



此外，本集团的核心能力粉体固体系统工程业务将通过应用自动化控制系统与定制生产信息系统集成的机器人及自动导引车(AGV)等自动化设备而加强。一些发展中国家对建立API设施及化合物产品技术转让作为供应链支持和成本压力的需求，将进一步推动本业务板块的增长。



由于欧盟GMP新法规和细胞、基因治疗工艺要求的发布和实施，整个生产工艺的无菌保证成为设备及系统工程严格关键的考虑因素。我们相信，AUSTAR UK、法国合营公司Cape Europe与本集团在中国的无菌转移及分离技术制造工厂密切合作，共同迈向在全球提供最具竞争力的无菌保护及保证方案的战略目标，将能为本集团贡献可观的收入及利润增长。



有关香港奥星集团

香港奥星集团成立于1991年，总部设于中国上海，是一家科技型制药工程解决方案提供商，业务范围遍及全球50多个国家和地区。集团与世界领先的制药公司合作，致力于保护和提升人类健康。香港奥星集团拥有约2,000名员工在不同地区为客户提供有技术保证的制药工程解决方案，帮助客户建立药物生产设施，助力全球药品安全及有效性。



集团拥有全面的制药行业技术知识，在洁净公用工程、制药自动化和信息化、制药配方工艺科技、生物工艺和技术、合规&卓越运营、实验室科技和设施、生物安全科技和设施、清洁、杀菌、消毒、洁净室/HVAC/EMS/BMS、质量/测量及分析、灌装、冻干及检测、密闭科技领域有领先的技术应用能力和高质量设备和系统。集团拥有多个在国内外市场占据领先地位的业务和产品品牌，包括H+E Pharma、BIOSYSTEC、STERIS-AUSTAR、ROTA-AUSTAR、Pharma LeanTec、Pharma LeanDigital、AUSMILL、Aunity、Purvita等。2014年11月7日，奥星成功在香港联合交易所主板挂牌上市（股票代码：6118）。



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