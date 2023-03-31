Thursday, 30 March 2023, 22:31 HKT/SGT Share:

来源 Ocumension Therapeutics 欧康维视公布2022年全年业绩 核心产品优施莹®（OT-401）提前商业化 加快推进在研新品的注册上市

香港, 2023年3月30日 - (亚太商讯) - 中国领先眼科医药平台公司 — 欧康维视生物 (「欧康维视」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」)（股份代号：1477.HK），今天公布截至2022年12月31日止年度（「年度」）全年业绩。



面对疫情起伏，充满挑战与机遇的2022年，欧康维视依然秉承着其「勇气和光明」的理念，取得可喜的年度成绩。由于 公司核心产品的商业化，使其销售收入大幅增加，加上其他多项主要眼科产品的销售收益增加，年度收入录得159.0百万元（人民币，下同），较2021年的56.1百万元同比大增183.1%，综合毛利率约64.7%；年度内研发开支184.3百万元，较2021年增加9.0%。年度内，公司本公司拥有人亏损为402.6百万元，因年度内并无与第三方交易产生的一次性收益，公司根据股份激励计划向雇员及顾问进一步授予购股权、奖励及受限制股份单位，导致以股份为基础的付款增加。



2022年，公司持续加速药物在中国眼科市场的医院渗透，覆盖全国8,171家医院，其中三级医院为1,384家，商业团队人数为191人，已完成全国商业网络覆盖。年度内，欧沁及埃美丁的销售较截至2021年12月31日止年度分别增长64%及199%。



公司在年内持续推进研发进展，其核心产品优施莹®（OT-401）的NDA于2022年6月提前获国家药监局批准用于治疗慢性NIU-PS及在中国商业化，随后于2022年12月正式上市并完成首针注射，这是中国第一个完全基于真实世界研究和海外临床资料获批的药物。优施莹®的获批上市不仅在中国药品注册史上具有里程碑意义，还体现了公司的研发力量，同时亦有望为公司2023年的销售业绩带来有力支撑。



此外，具有抗敏特性的强效及高选择性组胺H-1受体拮抗剂ZERVIATE®（OT-1001）的III期临床试验已达到主要临床终点并取得积极结果；公司自CDE获得了适用于糖尿病黄斑水肿的ILUVIEN®（OT-703）的III期临床试验批件，从而使公司在III期临床试验阶段的药物总数达到了6种，大大领先于其他竞争对手。同时，公司已顺利完成OT-202的I期临床试验，并在一次研究员会议上进入II期临床试验。OT-202作为多年来中国自研的全新靶点且临床进展最快的全新化合物眼药之一，一直受到医学界的广泛关注，OT-202项目的顺利推进也证明了公司强大的创新研发能力。



公司其他研发管线也在过去一年不断发展中，用于控制近视的新药OT-101（0.01%硫酸阿托品滴眼液）的全球III期临床试验中国区受试者入组已完成，这有望大大加快此药的研发注册进程以使其尽早说明到中国的近视患者。



公司拥有强劲的商业化实力，并于年内建立了完整的营销推广体系。在该体系的支持下，公司在成立的第四年，就完成了总销售收入过亿的目标，同时公司的销售效率也在进一步提高。得益于公司在眼科药物领域强大的商业化网络，公司获得了晖致全部眼科产品线在内地医院的推广权力，从而使公司牢固了其在中国青光眼和抗过敏关键领域的领先地位，截至年内，公司的已商业化管线产品达到了14个。



此外，欧康维视苏州工厂于2022年5月开始中试及工艺验证批生产。该工厂以其高度自动化的生产线，能够达到全世界领先的制造水平的生产标准，保证了公司产品的质量和生产效率。苏州工厂的建成投产，为公司进一步提高销售，降低成本，稳定供应，增强盈利能力作出了坚强的保证，展示出欧康维视的制造能力，同时进一步改善公司的财务状况，并为未来药物生产国际化合作的潜在机会打下坚实的基础。



展望2023年，公司将加快推进在研新品的注册上市，同时也将有更多的自研产品进入临床，保持完整的产品梯度，从而使公司的产品线继续领先于同行。欧康维视的商业团队将围绕着核心产品优施莹®的上市，加强学术推广的广度和深度，力争使公司的销售继续保持倍数的增长。



在研发方面，公司将至少有两个新产品进入注册阶段，保持新产品持续上市的节奏。在制造和生产方面，苏州夏翔工厂将实现商业化批量生产，以保证供应的稳定性和产品质量。同时，随着团队的稳定和磨合期的结束，公司也将致力于打造欧康维视独特的企业文化，以保障下一阶段的持续发展和壮大。



欧康维视生物执行董事兼首席执行官刘晔先生表示：「作为一家年轻的生物制药公司，欧康维视即将迎来第五年，借着2023年大环境的好转，公司将继续敢为人先，一如既往地以超越常规的速度发展，以强劲实力继续抛离竞争对手，并持续加速发展。」



关于欧康维视

欧康维视生物是一家中国眼科医药平台公司，致力于识别、开发和商业化同类首创或同类最佳的眼科疗法。公司的愿景是提供世界一流的药物整体解决方案，以满足中国眼科医疗的巨大需求。公司相信，公司具有明显先发优势的眼科医药平台将令公司在中国眼科业界取得领先地位。截止目前，公司已拥有眼前及眼后段24种药物资产，建立起了完整的眼科药物产品线，11款产品处于商业化阶段，6款产品已进入III期临床试验，核心产品优施莹（0.18mg氟轻松玻璃体内植入剂）已在国内获批上市。2020年7月10日，欧康维视生物在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，股票代码：01477。



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