Thursday, 30 March 2023, 20:57 HKT/SGT Share:

来源 CRRC Corporation Limited 中国中车2022年经营业绩稳中向好 创新能力显著提升 国际业务表现突出

香港, 2023年3月30日 - (亚太商讯) - 2023年3月30日，中国中车（股份代号：1766）公布截至2022年12月31日止年度（「回顾年内」）的全年业绩。2022年，面对严峻复杂的外部环境，原材料价格波动等不利因素，中国中车聚焦实现高质量的稳增长，全面推进「十四五」战略落实落地，圆满完成了各项目标任务，取得了稳中向好的经营业绩。实现营业收入人民币2,229.39亿元；归属于上市公司股东的净利润人民币116.53亿元，同比显著增长13.11%。



2022年12月末，公司合并资产总额为人民币4,421.40亿元，增幅为3.59%；归属于上市公司股东的净资产人民币1,550.41亿元，增幅为4.35%；资产负债率56.80%，比年初减少0.49%。此外，公司于回顾年内新签订单约人民币2,791亿元，其中国际业务新签订单约人民币509亿元；期末在手订单约人民币2,501亿元，其中国际业务在手订单约人民币989亿元。



2022年，中国中车全力推进业务布局和商业模式创新，「产品+」「系统+」建设不断深化，以轨道交通装备为核心、以战略性新兴产业为主体的多元业务架构更加均衡，铁路装备业务优势不断巩固，城轨与城市基础设施业务持续壮大，风电装备、新材料等新业务多元拓展，满足和引领了多元化的市场需求。在2022年度，公司品牌价值达1,341亿元，位列国内机械设备制造行业第一名。公司连续6年获得中国国家主权级信用评价。



加快建设世界一流企业，国际业务健康发展表现亮眼



2022年，公司加快建设世界一流企业，有效应对超出预期因素冲击，围绕核心业务、支柱业务、支撑业务、平台业务、培育业务全力推进业务布局和商业模式创新，公司规模效益指针持续位居全球轨道交通装备制造业前列，轨道交通装备业务收入稳居全球第一，风电装备、高分子复合材料等进入国内前列。



公司主营业务中，铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务在2022年分别取得831.80亿元、557.29亿元、771.10亿元、69.20亿元的营业收入，占总收入的37.31%，25.00%，34.59%，3.10%。值得注意的是，新产业业务表现突出，营业收入为人民币771.10亿元，比上年同期增长7.36%，主要受益于产业发展业务的收入增加。



国际新签订单大增，全球化装备龙头加速升级



公司轨道交通出口业务持续巩固，雅万高铁综合检测列车成功试验运行，中老铁路安全运营满1周年。持续聚焦风电装备、新材料等新兴产业业务，重点推动风电装备产品「走出去」。持续创新国际业务商业模式，具有轨道交通特色的系统解决方案在全球逐步获得认可与落地，「十四五」国际业务发展基础进一步夯实，「走出去」模式不断成功实践，实现国际市场可持续拓展。DLS业务取得发展，成功中标墨西哥蒙特雷4/5/6号线项目、瓜达拉哈拉轻轨4号线项目和哥伦比亚麦德林80大道轻轨项目。墨西哥城地铁1号线项目入选全球PPP项目论坛十大经典案例。



年报透露，2022年国际业务新签订单约509亿元，同比增幅非常强劲，达45.43%；期末国际业务在手订单约989亿元。目前，中国中车产品服务全球116个国家和地区。2022年，境外动车组、城轨地铁业务量显著增加，带来中国中车在中国大陆之外的其他国家/地区的业务收入达243.82亿元，比上年增长21.70%，实现了国际化经营的稳步健康发展。



科技自立自强成果丰硕，稳中求进可持续发展



2022年，中国中车坚持科技自立自强，坚持科技创新战略核心地位，加快打造原创技术策源地，加强关键核心技术攻关，推进技术和产品升级，持续增强创新驱动能力，不断提升产业链供应链韧性和安全水平，回顾年内，中国中车在研发方面的投入达131.30亿元。重大产品研制成效显著，「瑞雪迎春」复兴号智慧动车组圆满服务保障北京冬奥委会、冬残奥委会；新型「复兴号」高速动车组创交会时速870公里的世界新纪录；时速600公里磁浮交通系统示范项目具备线路试验条件；3,000马力节能环保型调车机车（轻混）、BH1型冷藏车取得型号许可和制造许可；系列化中国标准地铁列车项目通过国家发展改革委验收；自主研发的10MW海上半直驱永磁风电机组「海平面一号」成功下线、实现并网，7.15MW陆上双馈风电机组「飞鹰一号」实现批量生产。



公司荣获中国铁道学会科学技术奖特等奖3项、一等奖4项、二等奖11项、三等奖16项。积极争取国际国内标准主动权，年内主持或参与制定国际标准10项、国家标准69项、行业标准20项，在中国标准创新贡献奖评选中，荣获一等奖、三等奖各1项。大力开展专利申报工作，全年申请专利5,374项，在第二十三届中国专利奖评选中荣获金奖1项、银奖4项、优秀奖3项。坚持数字化转型驱动高质量发展，大力推进智能制造，获批工信部2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范项目4个，获评智能制造示范工厂5个、智能制造优秀场景2个，建成智慧化产线21条。



展望未来，孙永才董事长表示：「2023年是中国中车实施『十四五』战略规划承上启下的重要之年。中国中车将以斗争精神迎接挑战，以奋进拼搏擘画未来，锚定世界一流企业目标，紧扣高质量发展主线，奋力推进『七个新突破』，确保实现质的有效提升和量的合理增长，在中国式现代化伟大实践中彰显新担当新作为，以更好的发展、更优的业绩，回馈社会、回报股东、造福员工。」



传媒查询：

博达浩华国际财经传讯集团

冯嘉莉／王佩／张巧怡

电话：(852) 3150 6788

传真：(852) 3150 6728

电邮：crrc@pordahavas.com





话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics, 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

