Thursday, 30 March 2023, 20:31 HKT/SGT Share:

来源 Apollomics, Inc. 冠科美博（Apollomics Inc.）宣布完成和SPAC Maxpro合并，并在纳斯达克上市 冠科美博的A类普通股及认股权证预计将于2023年3月30日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“APLM”和“APLMW”

美国加州福斯特市, 2023年3月30日 - (亚太商讯) - 冠科美博 (Apollomics Inc.），一家临床阶段的开发多个抗肿瘤候选药物以解决难以治疗和治疗耐药的癌症的创新型生物制药公司，今天宣布完成与Maxpro Capital Acquisition Corp.（“Maxpro”，纳斯达克股票代码：JMAC）的业务合并。冠科美博的A类普通股和认股权证预计将于今天（2023年3月30日）在纳斯达克资本市场开始交易，代码分别为“APLM”和“APLMW”。该业务合并于2023年3月20日获得Maxpro股东的批准，将为公司带来2365万美元，用于推进各候选药物的研发。



冠科美博的使命是提升难以治疗的高死亡率癌症患者的治疗效果。公司目前有九个新型抗肿瘤候选药物研发管线，其中六个处于临床开发阶段。通过靶向治疗、肿瘤免疫药物和其他创新疗法，公司的创新候选药物有潜力治疗多种癌症，包括肺癌、脑癌、急性髓系白血病和其他实体瘤。



冠科美博预计今年将得到vebreltinib（APL-101，一种高度特异性c-Met抑制剂）治疗非小细胞肺癌和其他c-Met异常实体瘤的全球2期多队列临床试验的结果，公司认为这可能支持其首次向美国国家药监局(FDA)提交新药上市申请，同时获得其他适应症的临床数据。冠科美博也正在中国开发E-selectin抑制剂uproleselan（APL-106）作为化疗的联用药物，以增强化疗对复发或难治性急性髓系白血病成年患者的治疗效果。美国FDA授予冠科美博在美国的合作伙伴GlycoMimetics公司的uproleselan突破性疗法认定，中国国家药监局(NMPA)也授予其在中国的突破性疗法认定。公司预计将于今年完成APL-106在中国临床3期的患者招募。



冠科美博董事长兼CEO余国良博士表示：“成为上市公司是我们造福全球难治癌症患者的重要里程碑。我们现在拥有的资金有助于推进肿瘤研发管线，为患者提供更多有效疗法和希望。”



Maxpro首席执行官陈鸿荣(Moses Chen)表示：“我们很高兴与冠科美博完成业务合并。我们相信，公司的尖端候选药物将为投资者带来价值，同时提升难以治疗的高死亡率癌症患者的治疗效果。”



业务合并后，冠科美博将继续由拥有300多项专利的连续创业者和杰出科学家余国良博士担任CEO兼董事会主席。



冠科美博执行领导团队还将包括：

-- 冠科美博联合创始人Sanjeev Redkar博士，将继续担任总裁并担任董事；

-- 王丽娟(Jane Wang)博士，将继续担任首席科学官；

-- 余健鸿(Peony Yu）博士，将继续担任首席医疗官。



除了余国良博士和Sanjeev Redkar博士外，冠科美博的董事会还将包括：王健(Jonathan Wang)博士，Kenneth C. Carter博士，陈鸿荣(Moses Chen)博士，张望（Wendy Hayes）(MBA)，Glenn S. Vraniak (MBA)。



顾问

EF Hutton 担任Maxpro的资本市场顾问和独家融资券商。Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP担任Maxpro的法律顾问。White & Case LLP 担任Apollomics的法律顾问。



关于冠科美博(Apollomics Inc.）

冠科美博(Apollomics Inc.）是一家临床阶段的创新型生物制药公司，致力于开发肿瘤靶向和肿瘤免疫单药及组合疗法，在美国加州福斯特市和中国杭州市、上海市均有运营实体。公司目前拥有九个候选药物，其中六个处于临床研究阶段。欲了解更多信息，请访问 www.apollomicsinc.com



关于前瞻性陈述的警示性声明



本新闻稿包括构成联邦证券法所指的“前瞻性陈述”的陈述，包括经修订的《1933年证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的《1934年证券交易法》（“交易法”）第21E条。 除本新闻稿中包含的当前或历史事实陈述外，有关公司未来财务业绩以及公司战略、未来运营、收入指导、预计成本、前景、计划和管理目标的所有陈述均为前瞻性陈述。在本新闻稿中使用时，“可能”、“将”、“有潜力”、“有望”、“相信”、“预计”、“预测”等词语，此类词语的否定词和其他类似表达旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含此类识别词。这些前瞻性陈述基于管理层对未来事件的当前预期和假设，并基于有关未来事件结果和时间的当前可用信息。冠科美博提醒您，这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响，其中大部分难以预测，其中许多是冠科美博无法控制的。此外，冠科美博提醒您，本新闻稿中包含的前瞻性陈述受到未知风险、不确定性和其他因素的影响，包括：（i）美国和中国任何现行或新的政府法规对冠科美博运营和冠科美博证券持续上市的影响; （ii）无法取得成功的临床结果或获得第三方知识产权的许可，以便将来发现和开发冠科美博的肿瘤学项目; （iii）未能将候选产品商业化并获得市场准入; （iv）未能保护冠科美博的知识产权;（v）违反数据安全;（vi）与正在进行的COVID-19大流行和应对措施有关的风险;（vii）冠科美博可能无法制定和维持有效的内部控制的风险;（viii）监管环境的不利变化;以及冠科美博在“风险因素”标题下向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的F-4表格（经修订）以及公司向SEC提交或将要提交的其他文件中讨论的风险和不确定性。其他未知或不可预测的因素也可能对公司的未来业绩产生重大不利影响，和/或可能导致我们的实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中指出的内容存在重大差异。如果本新闻稿中描述的一个或多个风险或不确定性成为现实，或者基本假设被证明不正确，则实际结果和计划可能与任何前瞻性陈述中表达的结果和计划存在重大差异。可能影响实际结果或结果的新风险因素不时出现，冠科美博也无法预测所有此类风险因素，也无法评估所有此类风险因素对其业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。前瞻性陈述并非业绩保证。您不应过分依赖这些陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日的情况。有关可能影响此处讨论的运营和预测的这些因素和其他因素的其他信息，请参阅冠科美博已提交并将不时向SEC提交的报告。这些SEC文件可在SEC网站上公开获得，网址为 www.sec.gov。除非适用法律要求，否则冠科美博没有义务公开更新任何这些前瞻性陈述，以反映实际结果，新信息或未来事件，假设的变化或影响前瞻性陈述的其他因素的变化。如果冠科美博更新了一个或多个前瞻性陈述，则不应推断冠科美博将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。



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