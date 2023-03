Thursday, 30 March 2023, 20:02 HKT/SGT Share: 碧瑶绿色2022年度净利润*大增3.2倍 手头合约激增67%至约36亿 创历史新高

香港, 2023年3月30日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司(“碧瑶”或“集团”;股份编号:01397.HK)欣然宣布截至2022年12月31日止年度(“年内”)之全年业绩。



年内,集团收益为约17.9亿港元,较去年增加约40.8%。本公司权益股东应占溢利约为53.7百万港元,较去年大增约3.2倍。董事会建议派付本年度的末期股息每股3.8港仙。



业务回顾及展望



2022年,集团获得共30.8亿港元新合约,手头合约激增约67.3%至约35.9亿港元(于2022年12月31日),创集团历史新高。



年内,清洁业务作为本集团的核心业务继续录得可观增长,收益较去年大增约61.2%达至约13.3亿港元。年内,集团获得多份街道清洁服务合约,总值约19.9亿港元,将集团为香港特区政府食物环境卫生署(“食环署”)街道清洁服务版图扩展至全港共八区,服务总人口超过280万,标志碧瑶于香港清洁服务市场的领导地位。



废物管理及回收方面,集团继续扩大营运能力及回收品收集网络。集团于年内获得食环署两份新废物收集服务合约,总价约1.4亿港元。集团作为香港特区政府环境保护署(“环保署”)服务承办商,为香港处理超过5,000个回收点(包括塑胶、玻璃樽、金属、废纸)。除此之外,碧瑶于年内获环保署为期33个月的“塑胶回收先导计划”服务合约,为香港东区、观塘区及中西区提供塑胶收集服务。此外,碧瑶亦为香港众多环保署辖下的“绿在区区”回收环保站、智能塑胶樽回收机(“入樽机”)及不同机构,提供回收服务。另外,碧瑶分别为港岛、新界及离岛提供玻璃容器收集及处理服务。



“都市固体废物收费计划”将于2023年下半年正式推行,预计回收量将快速增长。为应付预期塑胶回收量的增加,集团于旗下资源回收厂,引入一套全新及全自动高速塑料分拣设备,设备全面运行后,每年可处理超过10,000吨塑料,相等于4亿个塑胶樽。



凭借多年丰富回收经验及科硏创新能力,集团成功于年内获环保署批出一份为期两年的服务合约,为政府提供集团自主硏发的智能回收机及一个大数据分析平台,为香港资源循环回收打开新一页,并引领香港智慧城市的发展。



集团于年内获得环保署首份使用生物科技(黑水虻)转化技术解决香港鸡粪问题的合约,项目现已投产。



以上两份绿色科技合约(智能回收机及生物科技转化技术),为碧瑶发展上的一个重要里程碑,亦为将来集团高速发展绿色科技业务,带来重大战略意义。集团预计绿色科技业务将成为集团其中一个重要增长引擎。



厨余收集服务方面,集团于年内获环保署批出两份可回收厨余收集服务合约(九龙区及新界西),总值约68.9百万港元。迄今环保署共批出四份同类型合约,集团中标两份,可见碧瑶在香港厨余收集服务市场的领导地位。



园艺业务方面,集团于年内获得香港科技大学东涌东海滨长廊提供园艺保养服务。虫害管理业务部分,集团于年内中标食环署黄大仙区及大埔区虫害管理服务合同,价值约1.5亿港元。



随着企业对社会及环境议题日益重视,集团积极把“环境、社会、管治” (ESG)注入核心业务当中,透过推出“ESG+”方案提供可持续发展的低碳废物处理、废物审计、循环回收、可持续发展的专业服务、供应绿色产品等,并提供绿色╱ESG数据,有助大大提升企业客户作为上市公司客户的ESG表现,有利安排绿色融资以及提升加入ESG指数成份股的机会。



碧瑶主席吴永康先生指:“2022年是碧瑶出色的一年,净利润*激增3.2倍,手头合约更创集团成立43年来的历史新高,引证碧瑶多年来聚焦于有增长潜力的清洁、循环回收、绿色科技及可持续发展相关业务,得到回报。参照2022年12月31日手头合约,将会有约18.0亿港元合约价值于2023年入账,此金额已高于2022年度全年收入水平(17.9亿港元),再加上2023年有机会获得的新合约,在现今欠理想的全球宏观经济环境下,本集团2023年的收入增长,实属难能可贵。



展望2023年,‘都市固体废物收费计划’预计于今年下半年正式推行,预计政策推行后将进一步推动市民积极循环回收,刺激回收量大幅增加。加上随着‘塑胶饮料容器生产者责任计划’于今年逐步落实,到时法例实施后,塑胶饮料容器生产者会将按金加在售价上,并于消费者退回塑胶饮料容器时退回按金。此法例将大幅增加塑胶饮料容器的回收量。这两大计划,预计将直接拉动碧瑶回收服务的业务量,为碧瑶多年来于回收服务建设的投资及竞争壁垒,提供吸引回报。”



有关集团2022年度业绩公告详情,请浏览以下网址:

http://www.baguio.com.hk/zh-HK/Investor%20Relations/Announcements%20and%20Notices



*本公司权益股东应占本集团溢利



碧瑶绿色集团简介:

碧瑶绿色集团(股份编号:01397) 成立于1980年,是香港最大的综合环境服务集团之一,提供环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等。集团为不同领域的客户提供服务,包括政府部门、各大机构和跨国企业。集团努力不懈地提升环境、社会和管治(ESG)的表现,以推进集团的可持续发展,以实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。





