中国华融发布2022年业绩报告 改革初见成效 向好势头形成

香港, 2023年3月30日 - (亚太商讯) - 中国华融3月29日晚间披露2022年年报,报告显示,截至2022年12月31日,归属于本公司股东的亏损为人民币275.81亿元。对于影响全年业绩表现因素,中国华融公告指出,一是受资本市场波动影响,部分权益类金融资产公允价值下降,上市和非上市的股权和基金的公允价值变动较上年减少181.18亿元。二是受宏观经济形势及房地产行业下行影响,2022年计提信用减值损失较上年增加161.66亿元。三是宏观经济形势叠加行业因素影响,收购重组类不良债权资产规模及收入减少。



减亏超百亿 向上趋势明显



业绩数据是对过去的反映,但市场更加关注的是趋势。值得注意的是,中国华融2022年下半年比上半年减亏101.52亿,各项指标均有明显好转,公司在趋势上、结构上、精神面貌上出现可喜变化,整体向上向好的态势已经形成。



那么,超过百亿的减亏究竟是如何形成的呢?



首先,从规模上看,2022年,中国华融主业投放、风险化解的规模下半年均较上半年大幅增长。数据显示,2022年,中国华融主业总投放591亿,其中新增收购处置303.82亿元,较上年增长4.9%,继续保持市场领先;同时拓宽处置渠道,对于长龄包等难啃的硬骨头,加大处置力度,全年实现回现超300亿元。紧跟国家战略开展市场债转股业务,实施中海油IPO战略配售等项目,帮助企业降低资产负债率。2022年末,市场化债转股业务累计投放367.78亿元,较上年末增长2.6%。;强化力量配备,成立重大项目组,风险敞口压降实现近3年最好水平。



其次,从种类上看,2022年下半年华融在央企国企改革、中小金融纾困、破产重整等等领域频频出手、多点开花,同时大力拓展中间业务等轻资本业务,在金融机构风险资产受托管理、“大不良”的顾问咨询以及资产管理等方面拓客户、闯市场。业内人士分析这几大领域均为超过10万亿级别的市场,应该说,华融的主业开拓已初见成效。



从结构上看,转让5家金融子公司,如期压降资产负债规模万亿以内。不良资产经营业务的资产占比由51.9%提高至75.6%。运营成本优化,降本增效,节约优化运营成本,提升财务管理质效。大力开展机构改革,人才队伍结构大大优化。此外,中国华融优化负债融资结构,筑牢流动性安全底线,为公司长期健康发展夯实基础。数据显示,2022年按期偿还应付债券及票据1,171.41亿元,未发生一笔违约。持续优化负债管理,拉长负债期限,改善融资结构。2022年末,主要有息负债余额为8,193.56亿元,较上年末减少19.6%,其中,1年以上到期的借款及应付债券占比较上年末增加22.3个百分点。公司融资成本降低,全年利息支出370.65亿元,较上年减少13.2%。



改革+协同 探索打造特色化差异化竞争优势



首先是明确战略,找准了方向。2022年3月,中国华融加入中信集团以来,融入中信发展全局,围绕中信“五五三”战略,制定了华融“十四五”规划,明确了“一年走上正轨、三年质效显著提升、五年成为行业标杆”的“一三五”战略目标,以及“夯实基础、稳中求进、提质增效”的总体思路。业内人士分析,明确的战略引领,是华融2022年下半年以来业绩明显好转的根本原因。



其次是深化改革,释放了活力。中国华融新闻发言人表示,2022年华融在决策机制、风险管理、审批机制、机构调整等方面实施了六项改革,以问题为导向,针对性地施策,通过改革夯实管理基础、增强了发展动力,公司在趋势上、结构上、精神面貌上出现可喜变化。



更重要的是依托产融并举,发挥了协同效能。2022年,中国华融依托中信集团“产业+金融”产融并举的独特优势,发挥协同效应,落地协同项目42个,规模623亿元,实现了较为可观的收入,形成了可复制、可推广的“产融协同化险”模式,探索打造特色化、差异化金融资产管理公司。例如上海董家渡等一批“保交楼、保民生、保稳定”项目,投放房企纾困项目27个,预计保障约3.7万套商品房按期交付,带动920亿元项目复工复产。积极开展与中信银行的收购处置业务,2022年华融收购中信银行资产包债权规模占公司一级市场整体中标债权规模的22.85%。与中信子公司共同研究搭建特殊机遇权益类投资基金,发掘新能源产业等实体领域、S基金、上市公司大股东纾困等特殊机遇权益类投资机会,积极探索轻资产运营道路。



不良资产发展蓝海 未来可期



当前,中国经济活力加速释放,国企改革进一步深化,现代化产业体系建设加快推进,行业格局调整重构,为中国华融拓展不良资产主业、积极参与化解风险、配置优质资产提供了有利契机。2022年以来,监管政策密集出台也拓宽了“不良”认定标准和收购范围,鼓励金融资产管理公司参与盘活存量、房企纾困、中小金融机构化险,为中国华融进一步回归主业提供了政策红利。同时,市场分析人士认为,影响华融2022年业绩的3个主要因素,在2023年预计将出现明显变化,影响将大大削弱,华融2022年下半年展现出来的加速发展的态势,有望在2023年进一步扩大。





