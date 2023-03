华南城签订60亿元人民币低息银团贷款 为创立以来最大单笔融资

香港, 2023年3月30日 - (亚太商讯) - 2023年3月29日,华南城控股有限公司(「公司、集团」,香港联交所股份代号:1668.HK)宣布,集团全资附属公司——华南国际工业原料城(深圳)有限公司,与中国银行(作为牵头行)、建设银行(作为牵头行)、交通银行(作为联合牵头行)、工商银行(作为联合牵头行)、江苏银行、浦发银行、中信银行、平安银行、杭州银行、民生银行及光大银行签订60亿元人民币流动资金银团贷款合同,该贷款是华南城集团自创立以来的最大单笔融资。



根据协议,本次融资的贷款期为3年,年利率为4.7%,所得款项将用于偿还集团现有贷款本金及利息。公司董事会认为,此次融资协议的签署,能有效降低贷款成本及延长贷款年期,进一步扩充集团的银行合作网络,增强市场以及金融机构对集团的信心,同时对集团的财务状况及未来业务发展均有助益。



本次60亿元人民币银团贷款的成功签订意义重大,这是国内融资渠道畅通以来,华南城收获的最大单笔贷款,进一步彰显了集团的长期发展战略,同时也成为国企与民企融合发展的新标杆。通过置换高息贷款,华南城预计每年利息成本将节省约2-3亿元人民币,相关经营业绩有望得到较大改善。随着国家多项扶持实体经济政策的出台,国内融资渠道的全面畅通,再加上国资大股东的鼎力支持,作为老牌商贸物流龙头企业的华南城必将为助力区域经济发展做出更大贡献。



关于华南城

华南城控股有限公司(简称华南城,股份代号:1668.HK)是中国领先的大型综合物流及商品交易中心开发商及运营商,企业定位为「世界综合商贸物流中心、数字中心、创新中心、生活中心」。



作为行业的领先者,华南城坚持实业报国,推进区域经济转型升级和新型城镇化建设,已发展出多元灵活的商业模式,核心业态涵盖专业批发市场、仓储物流配送、综合商业、电子商务、会议展览、生活配套及综合物业管理等。迄今开发建设并运营深圳、南宁、南昌、西安、哈尔滨、郑州、合肥、重庆等地项目。华南城旗下拥有核心子公司商业管理集团以及华盛商业、华南城物流集团、第一亚太物业(联营公司)、华南城小额贷款、华采通数字科技等多家品牌专业公司。



2014年,腾讯控股有限公司入股华南城,双方以各自的资源优势,开展华南城商业模式的新探索;2022年,深圳特区建发集团成为华南城单一最大股东,融入国企资源优势,华南城开启高质量融合发展新篇章。更多详情请浏览公司网站http://www.chinasouthcity.com/



