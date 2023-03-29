Wednesday, 29 March 2023, 09:03 HKT/SGT Share: 百果园2022年度公司拥有人应占利润同比大升40.4% 持续拓展销售网络及扩大客户基础

在线线下一体化模式持续升级及加强覆盖

香港, 2023年3月29日 - (亚太商讯) - 中国最大的水果零售经营商 深圳百果园实业（集团）股份有限公司（「百果园」或「集团」；股份编号：2411）公布截至2022年12月31日止（「报告期内」）的全年业绩。



报告期内，集团收入为人民币11,312.0百万元，较去年同期增长9.9%；销售水果及其他食品的收入占集团总收入的97.1%。毛利同比增长13.6%达人民币1,314.3百万元；毛利率同比上升0.4个百分点至2022年度的11.6%。百果园于报告期内持续拓展销售网络，并成功透过好吃水果及有利的定价策略扩大客户基础，公司拥有人应占利润同比增长40.4%并录得人民币323.3百万元；每股基本盈利为人民币0.216元（2021年度:人民币0.154元）。董事会建议派付报告期内股息每股人民币0.076元。



百果园董事长兼执行董事余惠勇先生表示：「本人欣然宣布集团于 2022 年度的业绩表现亮丽。集团于今年初完成首次公开发售，H股股份成功于2023年1月16日在香港联合交易所主板上市，实现集团历史上的一个重要里程碑，我们很高兴能在上市后交出如此亮丽的第一份成绩单。百果园是中国水果行业中少有的兼具知名产品品牌及渠道品牌的企业之一，一直采取多品牌策略及以客户为中心的方针，制定支持其使命及核心价值的发展策略：『让天下人享受水果好生活』；迅速占领市场份额并持续积极把握未来增长机遇。」



线下门店网络开发

纵使2022年疫情影响零售环境，百果园集团亦成功地在全国范围内不断扩大其零售门店网络。截至报告期末，集团线下门店网络共有5,650家门店（2021年度：5,249家），位于中国超过22个省及直辖市的140多座城市。



集团拥有中国最大的贴近小区、在线线下一体化及店仓一体化的水果专营零售网络，为消费者提供高度便利的消费体验。集团亦已建立一个广泛的自行管理的加盟门店、委托管理的加盟门店及自营门店所组成的全国性线下零售门店网络。加盟门店目前构成集团大部分线下门店网络。集团从战略上构建了具有高度自主权、强大支持系统及规范化管理机制的特许经营业务模式。



百果园为其加盟商提供强大的品牌、供应链及运营支持，为许多梦想创业的人创造了一个有利的创业平台。另外，集团建立了分区经营体系，基于门店所处商圈的动态数据，通过智能订货系统为门店匹配个性化产品组合、定价及促销活动，帮助加盟商实现门店的精细化运营，降低加盟商运营难度，并通过门店助手信息系统让加盟商实时掌握其门店的经营情况。集团对加盟商实行高度统一的经营管理指导，实现门店规范经营，确保产品质量、消费者体验及加盟商的健康发展。



在线线下一体化模式的覆盖及升级

集团继续在各方面优化在线线下一体化运营模式，通过在线销售平台及线下门店提供高度综合及便利的消费体验。报告期内，集团在所有分销渠道的会员人数累计超过7,400万名，付费会员人数超过96.7万名，及使用微信小程序的用户数累计达5,400万人次。



集团线下零售门店主要位于距目标终端消费者步行15分钟内，具有路径依赖性、容易满足小区消费者的个性化需求、开店灵活及成本低等显著优势。集团维护智能选址系统，综合周边商圈的变化、客流、消费能力等参数为加盟商在住户密度高、消费能力强的小区高效、精准地布局其门店提供意见。此外，集团线下零售门店实行高效的店仓一体化，提供到店自提和及时达及次日达送货选择的送货到家服务。



百果园继续探索在线机会，通过手机APP、微信小程序、电子商务及社交商务平台的店面以及第三方外卖平台的店面，为消费者提供方便与多元化的在线购物选择。集团为选择送货到家或到店自提服务的客户提供差异化产品，有效提升购买频次及对小区消费者的覆盖面，同时通过社群营销、拼团等促销活动，鼓励消费者在线下单及到店自提，提升交叉销售。报告期内，集团约27.2%的订单透过多个在线渠道下达，拥有约1,060万名微信粉丝、180万名抖音粉丝及336,000名微博粉丝。此外，指导店长建立约22,500个门店微信群，推动有趣互动的产品推广和会员活动，并实时与超过1,290万名微信社群粉丝进行互动和沟通。集团相信凭借OMO模式以及强大的行业专业知识及洞察力可满足消费者不断演变及日益碎片化的消费行为需求。



此外，集团透过扩大企业对企业（2B）客户基础继续发展其2B水果业务，截至报告期末，来自直销的水果及其他食品的销售收入为人民币723.8百万元，同比增长38.5%。



品牌组合及产品组合

作为中国水果行业中少有的兼具知名产品品牌及渠道品牌的企业之一，集团采用多品牌策略吸引不同人群的消费者并迅速占领市场份额。目前，全国范围的零售门店主要以「百果园」及「果多美」两个渠道品牌进行运营。截至报告期末，在所有5,650家线下零售门店中，5,533家以「百果园」品牌经营，110家以「果多美」品牌经营。



百果园采取以客户为中心的经营方针，制定支持其使命及核心价值的发展策略。在好吃的水果产品方面，集团在中国率先设立一套全面、系统的基于口感的水果产品书面四级质量分级体系。根据设有各种关键指针的专有质量体系，果品划分为招牌、A级、B级及C级四个等级，对应不同价位，适配不同消费者，其中招牌及A级水果销售总额约占报告期内百果园门店的门店零售销售总额的70%。截至2022年12月31日，集团已成功向市场推出31个于中国独家分销的招牌及A级自有产品品牌，2022年一共推出4个产品品牌，而全部自有品牌水果的门店零售销售额比2021年增加了约36%，占2022年百果园门店总零售额销售额11%。



智能仓储及供应链管理

截至2022年12月31日止年度，集团已建立一个全国性的仓储网络，目前在中国各地有29个仓库，作为当地的初步加工配送中心。该等初步加工配送中心位于29个城市，总建筑面积超过19.47万平方米；其中16个初步加工配送中心由集团运营，其余13个中心由集团的区域代理严格按照集团的质量要求运营。



百果园已建立从果园到门店的整个产业链的标准化水果品控体系，以确保先进的保鲜及控损机制。集团通过持续优化运营细节，维持水果从仓到店的质量与鲜度，提升配送的效率及准确性。在销售端，集团实施智能化产品鲜度管理系统，为每种产品按照其保质期设定可售卖时间，辅助门店及时调价及制定促销策略，降低损耗，保证水果到消费者的质量与鲜度。集团利用其经验及专业知识，继续在战略上参与产业链上游。集团通过以农业技术、信息技术及资本资源赋能种植基地合作伙伴，对水果全生长周期进行严格质量管理，生产优质水果，提高产量，围绕百果园建立一个大型标准化优质供货商生态网络。



于2022年第二季度，集团已自全球领先的测试、检验和认证公司SGS SA获得食品安全管理体系ISO 22000证书，表明集团有能力实施有关供货商管理、合规性和风险分析相关的食品安全协议及规定。



百果园董事长兼执行董事余惠勇先生总结：「中国经济预计将在后疫情时代继续复苏及增长，集团依靠其公认的品牌声誉、广泛的产品供应及严格的产品质量控制、尖端的在线线下一体化运营及稳定的供应链管理实现成为全球第一果业公司的愿景。展望未来，集团将继续围绕分销渠道、产品品牌、会员运营等方面制定发展战略，持续强化市场份额及市场地位，以提升市场竞争力、适应市场变化和满足消费者需求，同时为各股东带来更佳及长期的回报。」



关于深圳百果园实业（集团）股份有限公司

深圳百果园实业（集团）股份有限公司（「百果园」，股份代号：2411）是中国最大的水果零售经营商。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年水果零售额计，百果园是中国第一大水果零售商。集团已建成一个全国性的贴近小区、在线线下一体化及店仓一体化的水果专营零售网络。百果园采用多品牌策略，截至2022年12月31日止年度，其全国范围的零售门店主要以「百果园」及「果多美」两个渠道品牌进行运营，经营共5,650家线下零售门店，其中5,533家以「百果园」品牌经营，110家则以「果多美」品牌经营。





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