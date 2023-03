业聚医疗拟落户杭州富春湾新城 兴建集团最大研发生产设施

香港, 2023年3月28日 - (亚太商讯) - 专营经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商业聚医疗集团控股有限公司(「业聚医疗」或「集团」;股份代号:6929)欣然公布,旗下全资附属公司业聚医疗器械(浙江)有限公司(「业聚医疗浙江」)今天就投资建设血管介入医疗器械研发及生产基地(「项目」),与杭州富春湾新城管理委员会签定商务协议。项目固定资产投资约为人民币3亿元。竣工投产后,新生产基地的年产能预计达约240万件。

(由左至右)业聚医疗董事长、执行董事兼行政总裁钱永勋先生及富阳区人民政府区委常委、区政府党组成员喻乃群先生

根据商务协议,集团选址杭州富春湾新城兴建的研发及生产基地,占地约20,000平方米,建筑面积约50,000平方米,落成后主要从事PCI和PTA介入产品、结构性心脏等医疗器械的研发及生产活动。有关地块为工业用地,自然资源主管部门将以招标拍卖挂牌的方式,将项目用地进行公开出让,而业聚医疗浙江将按所需程序取得土地使用权。



业聚医疗董事长、执行董事兼行政总裁钱永勋先生表示:「集团自去年12月于港交所挂牌上巿以来,一直致力实践企业发展策略,而产能扩充计划是当中重要一环。富春湾新城近年着力推动战略性新兴产业,包括信息技术、人工智能、生物技术、高端装备等产业的发展,并向此类企业提供土地、人才、研发等方面的优惠政策。业聚医疗是全球主要医疗器械制造商,拥有逾180项授权专利,落户富春湾新城将可为当地引进高新科技,辅助富春湾新城的产业升级,相信是次合作将使集团和富春湾新城的发展相得益彰。」



目前,集团于中国深圳及荷兰荷佛拉肯设有生产基地,合共年设计产能约为135万件球囊产品及5.6万件支架。根据灼识咨询报告,PCI器械和PTA器械的全球市场规模,预计在2021年至2030年期间分别按12.1%和11.1%的年复合增长率增长,潜力庞大;加上集团目前拥有约40项处于不同开发阶段的管道产品,当中包括新业务范畴,如神经介入和结构性心脏介入产品,以及新产品系列。因此,集团预计现有的产能未来将面临饱和,需要兴建新的生产设施,以应付中至长期的巿场需求和产能配置所需。



富春湾新城位于杭州市富阳区,新基地落成后不仅成为集团旗下最大的研发及生产设施,亦将为集团在长江三角洲的主要据点。凭借长江三角洲的交通枢纽和人才汇聚优势,集团可在扩充产能的同时,提升整体营运能力。



关于杭州富春湾新城管理委员会

杭州富春湾新城管理委员会成立于2013年1月,由杭州市富阳区政府授权负责富春湾新城的开发、建设和管理工作,其中重点建设区域为富春江以南、 杭千高速公路以北部分区域,面积约53.3平方公里,旨在把该区域打造成为集创智研发、活力创业、智慧制造、文化休闲、旅游观光、休闲体验、交通枢纽为一体、产城融合的山水田园新城。



关于业聚医疗集团控股有限公司

业聚医疗是一家主要的全球医疗器械制造商,专门生产用于经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)的介入器械。总部位于中国香港,业聚医疗的产品销往全球超过70个国家和地区。根据灼识咨询报告,就2021年PCI球囊的销量而言,集团亦是唯一一家总部设在中国,且在包括日本(排名第二)、欧洲(排名第四)及美国(排名第六)在内的所有主要海外PCI球囊市场排名前六的公司。此外,就2021年PTA球囊的销量而言,集团在日本市场排名第三,在美国市场排名第四。集团亦专攻冠状动脉支架产品,并积极将业务扩展至神经血管介入及结构性心脏病领域。于2022年12月,业聚医疗在全球拥有超过180项授权专利。集团内部研发团队有逾20年积累的产品开发经验,并已开发出世界领先的专有技术。



如需了解更多详情,请访问集团官网:https://orbusneich.com/





话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network