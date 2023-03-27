珠江船务公布2022年全年业绩



香港, 2023年3月27日 - (亚太商讯) - 珠江船务企业（股份）有限公司（「珠江船务」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：560.HK）欣然宣布其截至2022年12月31日止年度（「年内」）的综合全年业绩。



年内，受惠于集团港口物流业务盈利能力提升，当中包括仓储业务及增值服务的强劲增加，年度溢利录得大幅增长，业务拓展成效显著。集团的综合营业额按年上涨27.8%至29.0亿港元（2021年：22.7亿港元）。与综合营业额增长相符，年内溢利按年大幅上升63.0%至1.1亿港元（2021年：6,627.3万港元），公司权益持有人应占溢利为9,349.0万港元（2021年：4,407.4万港元），较去年同期大幅增长112.1%。



公司董事会拟派末期股息每股普通股4港仙，适逢公司上市25周年，为回馈股东一直以来的殷切支持，加派末期特别股息每股普通股2港仙。



业务回顾

2022年，受新冠病毒疫情反弹的持续影响，全球经济下行压力明显加大。然而，得益于中国「国内国际双循环」等新发展理念的有效实践，国内物流业恢复速度较快，市场规模稳步扩张，有力支撑产业链、 民生消费各领域平稳有序运转。同时，随着防疫政策逐步放宽，跨境客运业务稳步复苏。与去年同期相比，集团港口航运物流业务发展态势良好，散货运输量和装卸量均较去年有所上升，水路客运业务亦在困境中积极转型，筹备新航线，开拓新业务。



聚焦物流战略升级，坚定助力援港抗疫

集团继续发挥在粤港澳大湾区内的港口联动布局优势，坚持内外贸兼营，港口航运物流业务盈利能力持续提升，综合物流、跨境电商和空运物流业务规模持续扩大。



年内，货物运输业务方面，集团集装箱散货运输量同比上升3.5%至67.8万吨，集装箱运输量实现128.5万TEU，集装箱陆路拖运量实现20.0万TEU。货物处理及仓储业务方面，集装箱装卸量实现113.1万TEU，而散货装卸量实现1,020.9万吨，同比大幅上升30.0%。



除此之外，集团全面落实战略规划，持续优化经营模式；肇庆片区、佛山片区、清远片区、珠海片区、中山片区及香港片区经营效益稳步提升。其中，得益于大宗散货的强劲增长，佛山片区和中山片区的散货装卸量分别录得403.0%和239.6%的爆发性增长。肇庆片区肇庆新港生产营运中心正式揭牌运营；高要港积极开拓精密机械、家具制品等新型货源。佛山片区高明港开通直达广州白云机场的「转关车」业务，跨境电商直购出口业务亦成功启动。珠海片区正式启动「斗门-蛇口」组合港项目，斗门港深挖项目潜力，吸引片区外贸企业货源，完成进口水果指定监管场资质的审核验收；西域港持续开拓砂石船业务，同时首创船运电商先例。



珠江中转物流有限公司（「珠江中转」）以新仓作为重要战略支点，发挥资源优势，拓展新兴业务，深化港航合作，推进转型升级。屯门新仓库顺利投入运营，珠江中转持续做大仓储业务增量，成功承接国药控股等客户的综合物流业务，并顺利完成国泰美国线监管仓改造升级；油麻地工程物流装卸和配送基地顺利投产运营，香港本地工程物流业务发展迅速，珠江中转顺利落实多个大型工程物流项目，并乘势升级打造「黄圃-香港」建材物流精品专线；深圳往返香港的水上电商定期班专线顺利开通，珠江中转与肇庆片区的港口驳船一体化运营平台建设亦顺利完成。



年内，集团充分发挥粤港澳大湾区「中转+港口」的业务优势，开辟水上运输「绿色通道」和「联动专线」，高效地向香港供应防疫医疗物资、防疫隔离设施、生鲜及日用品等各类物资。年内，集团在援港抗疫任务中共计开设20条粤港运输航线，累计投入驳船运力68艘，完成运输16.8万个集装箱，供港民生及抗疫物资货量累计65万吨。



赋能机场战略升级，客运业务逐步复苏

尽管受新冠病毒疫情影响，珠江客运有限公司（「珠江客运」）仍较去年录得业务增量；本地渡轮客运量全年录得11,339,000人次。



集团集中优势资源，积极参与香港国际机场新项目的竞标，全力筹备深圳机场和香港国际机场新航线的开通，进一步抢占大湾区跨境客运市场先机。年内，集团积极推动机场战略升级，机场业务实现突破。集团旗下的香港国际机场码头服务有限公司中标香港国际机场中转大楼巴士旅客和行李服务项目，集团的跨境机场客运服务将由原来的「海天联运」拓展为「海陆空联运」。珠江客运此前开拓的香港国际机场相关服务项目在疫情冲击下保持正常运营，其中香港国际机场停机坪车辆共享服务项目的业务稳步增长。珠江客运与香港快运正式签署代码共享开发合作协议并完成产品上线，实现与国泰航空、香港航空和香港快运三大基地航空公司全部完成代码共享合作。



推动本港战略升级，业务拓展成果显著

水上文旅方面，东方之珠游船有限公司（「东方之珠」）成功取得香港旅行社牌照，所运营的「东方之珠」号游船获得香港中环8号码头靠泊资格。「东方之珠」持续开展中环码头试靠训练，现已获得中环8号码头靠泊资格，同时完成香港核心地区票房建设，取得香港旅行社牌照，为集团加快推动本港水上旅游项目创新升级创造有利条件。



燃料供应业务方面，新港石油有限公司在疫情笼罩的不利环境下积极开拓业务，年内成功取得嘉实多润滑油在香港的仓储、配送项目，柴油和机油销售量均取得增长，逆势实现扭亏为盈，为集团持续深化本港战略打下坚实基础。



展望

2023年初，香港、澳门与内地正式恢复通关，集团营运代理的多条粤港及港澳跨境水路客运航线迎来复航。随着跨境人员和物资流动逐步恢复正常，市场环境将进一步改善，集团业务有望迎来新一浪增长期。



围绕成为粤港澳大湾区一流的水上公共交通服务商和一流的全程物流服务商的目标，集团未来将继续发挥资源整合优势，推动港口物流创新发展，同时优化客运板块战略布局，开拓新兴优质代理航线，并积极落实重大收购项目，提升企业整体盈利能力。集团将紧紧把握国家「十四五」规划、粤港澳大湾区建设和「一带一路」倡议带来的战略机遇，从以下数方面加快推动企业战略转型：



一是推动业务运营模式向更优结构、更大合力转型。充分发挥珠江中转统筹枢纽作用，优化业务布局，整合内部港口资源，形成发展合力，不断提升港口码头整体竞争力。加快实施跨境水上客运业务一体化管理，不断优化跨境客运航线。



二是推动港口仓储物流向更大规模、更高效益转型。进一步打造专业化工程物流基地平台，拓展香港工程项目相关的工程物流业务，兼顾开展建筑材料供应业务。大力发展空运物流、供应链物流、冷链物流、免税仓储等现代物流业务，形成完善的供应链物流网络，推动仓储物流业务向高端产业链延伸发展。加快在东盟区域增设物流业务网点，收购有协同效应的投资项目，建立海外基地，积极开拓「一带一路」沿线市场。



三是推动香港本地业务向更优服务、更好品牌转型。深度融入香港机场业务圈，积极竞投香港机场战略性优质项目，力争成为香港机场的综合服务供货商。深挖香港本地公共交通市场潜力，不断拓展新的本地渡轮服务。持续打造「东方之珠」品牌，做好船舶广告冠名工作，加大宣传力度，不断做大文化旅游市场。



四是推动水上客运及辅助业务向更佳模式、更强韧性转型。牢牢把握跨境水路客运复航的新发展机遇，做好广州琶洲、深圳机场至香港等重要跨境航线的通航运营。积极投标香港政府水上供油项目，争取新的润滑油代理业务，并扩大润滑油船队规模。



关于珠江船务企业（股份）有限公司

珠江船务为珠江船务企业（集团）有限公司控股的香港上市公司，隶属于广东省港航集团有限公司旗下，管理世界最大的高速客船队和粤港澳水上客运网络，以香港为基地，覆盖粤港澳大湾区多个城市，包括广州、深圳、顺德、中山、东莞和澳门等；自2020年5月收购新渡轮服务有限公司起，珠江船务开始进驻香港本地渡轮市场，提供港内及离岛共五条主要渡轮航线的服务；同时发展维港游水上文旅项目。珠江船务亦是珠江三角洲最大的内河口岸码头和物流营运商之一，以香港为营运中心，网络覆盖珠江三角洲多个城市，包括肇庆、清远、佛山、广州、江门等，提供包括内河码头营运、综合物流、国际货运及供应链解决方案等业务。



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