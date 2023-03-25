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来源 Tianyun International Holding Limited 天韵国际公布2022年全年业绩 录得稳健的收入及利润 宣派末股息每股5港仙

各项业务稳步推进 新款饮料强化集团竞争力

香港, 2023年3月24日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司（「天韵国际」及其附属公司统称「集团」，股份代号 : 6836.HK）公布截至2022年12月31日止年度（「回顾年」）之业绩。集团作为消费品企业，全年业绩录得稳健的收入及利润，并于研发创新、新产品类别、品牌美誉度、产能布局、销售网络拓展及未来发展战略等方面均取得积极成果，集团2022年录得全年收益约人民币6.8亿元，毛利约人民币1.9亿元及纯利约人民币96.6百万元，毛利率提升至27.9%。鉴于集团整体财政状况稳健，企业核心竞争力稳步提升，董事会建议派发2022年末期股息每股0.05港元。



卓越质量屡获殊荣 身体力行担当行业楷模

集团旗下全资附属公司山东天同食品有限公司（「山东天同食品」）再次荣获由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，将继续享受国家关于高新技术企业所得税减免的优惠政策，这标志着集团在技术实力和创新能力上得到国家层面的高度认可与支持。



此外，集团于2022年荣获由山东出入境检验检疫协会等机构联合授予「质量安全管理卓越企业」称号。同时，山东天同食品亦荣获中国罐头工业协会授予「十三五」罐头产业领域「社会责任典范」、「突出贡献先进单位」及年度中国罐头产业「十强企业（出口）」荣誉称号，以表彰集团在中国罐头行业品牌打造三年专项行动中所作出的突出贡献。另外，集团亦再获连任由临沂市工业和信息化局公布的2022年度市级「专精特新」中小企业。荣获上述各项殊荣，是对集团综合实力的高度肯定，集团亦将一如以往，追求卓越质量，身体力行担当行业模范。



深耕自家品牌营销布局 新款产品广受市场认同

集团旗下拥有一系列的自家品牌，包括：「缤果时代」、「果小懒」、「天同时代」、「享派Shiok Party」及「妖果季」等，全方位提升品牌形象，于产品多元化、包装多样化及去季节化生产等不同方面取得进展。同时，集团积极应对多变的消费市场，不断提升产品质量，升级产品包装，注入更多时尚、休闲元素，趁势推出全新国潮风桃罐、生肖包装罐头水果产品、黑糖悉尼罐头等，积极丰富其产品系列。另外，针对功能饮料市场近年来增长迅速，饮用场景不断扩大，集团亦积极研发出一系列特色饮料，以强化集团于功能饮料领域的竞争力。



此外，集团乘势深耕优化营销布局，通过不同形式的宣传活动加强与消费者互动，提升自家品牌的形象，推动产品销售。集团自家品牌产品销售覆盖全国二十七个省份、直辖市及自治区。并继续沿用在线、线下并行的销售模式，以热门网上购物平台为主要的在线销售渠道，与在线直播娱乐平台开展合作，积极参与热门网上购物平台及直播平台的销售，包括双十一、年货节等活动，以提升企业的知名度和品牌的宣传力度，推行全方位的营销活动。未来集团将继续全面部署，善用数字化技术带来的一系列优势，进一步推动集团自家品牌系列的在线销售。



锐意拓展OEM及新鲜水果销售业务

集团OEM业务稳步发展，多年来与国际知名的食品品牌及贸易商紧密合作无间。国外市场对「中国制造」的加工水果产品需求依然旺盛，集团将继续在欧洲、澳大利亚、新西兰、日本、英国、美国、加拿大等发达国家的地区挖掘更多优质客户，提升国际市场的份额。



中国的新鲜水果销售无论在本地或是海外一直拥有优势，而集团在此方面亦累积多年经验。集团有意加大新鲜水果产品贸易的种类，亦计划将集团的新鲜水果销售版图拓展至更多不同地区。此外，集团的云南生产基地周边拥有丰富的水果资源，可助力集团引进更多极具特色及来自热带气候区的水果及蔬菜进行加工及销售，为广大消费者提供更丰富及多元化的优质水果及蔬菜产品。



积极研发推陈出新 新车间及生产基地投产进一步推升产能

集团为了健康、长足的发展，一直积极投入研发具有自主核心技术的新产品，一直致力改进产品工艺技术，作为行业内领先的高新技术企业，回顾年内，集团成功研发新品水果粒维生素运动饮料及水果酵素运动饮料。其中，水果粒维生素运动饮料系列是将水果加工成水果粒融入饮料之中，该产品不仅可以提升人体的能量代谢，更有帮助抗疲劳、缓解身体困乏的作用。而全新研发的水果酵素运动饮料系列，选用苹果、桃子、梨、草莓等作为原材料，主打提供符合大众日常生活所需的酵素理念，具备多种不同的健康功效，是配合大众健康意识日益增强所推出的功能饮料。这两款新品特色饮料已经完成研发，正进入生产和销售的筹备阶段，预计将在短期内推出市场，为市场及消费者带来更多元化的选择。



集团山东生产基地不断完善生产设施，提升自动化程度以提高产量和生产效率，新建5号和6号生产车间项目的设备安装进入最后阶段，将有效增加集团新产品及现有加工水果产品的产能。回顾年内，云南生产基地已经开工，并将于2023年底逐步投入使用，随着该项目开始逐步投入运营，作为集团于中国热带气候区发展的一项关键举措，可全面提升集团总产能，便利于全中国的仓存和物流安排，为客户及市场提供更多元、更丰富的加工水果产品及特色饮料，同时与集团于山东省的生产基地形成协同效应，发展热带、亚热带及温带加工水果产品及饮料的生产及销售。



集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「面对后疫情时代逐步开放的环境，集团专注创造价值、提升风险管理能力和提高营运效率，努力把握生活秩序逐步恢复带来的机遇，致力投入研发工作、增加新产品种类、美化和升级产品包装及设计、持续优化及扩大分销商网络，以进一步强化集团的收益及盈利能力，为客户及消费者提供更丰富的水果产品及特色饮料。随着我们的实力不断增强、研发、销售渠道的加大投入，集团将以多元化的产品类别和品牌组合作为经营策略核心，深入强化「跨界」战略发展，并继续关注国内及国外并购及战略合作的机会，扩大收入来源及促成多元化的发展模式，提升集团的品牌效应和国际声誉，以配合集团内生性增长及实现更长远发展，为股东和广大投资者带来可持续的稳定投资回报。」



关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)

天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事(i)生产及销售包装于金属罐、塑料杯、玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品，(ii)生产及销售饮料产品及(iii)新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「天同时代」和「果小懒」及原厂委托制造代工销售的方式出售。饮料产品以自家品牌「享派 Shiok Party」及「妖果季」出售。



集团致力为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS食品（高级）、FDA、SC、KOSHER、SMETA及ISO9000认证，集团同时通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。同在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产品达到相同的质量水平。自2016年起，集团自家品牌的优质加工水果产品一直获得市场的高度认可，并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格。



集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及荣获「2017年度临沂市市长质量奖」荣誉。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018年也荣获国家级的「发明专利证书」。于2019年及2022年，集团连续荣获国家级的《高新技术企业证书》。于2020年，集团连续第四年入选中国品牌价值评价榜单。



欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com





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