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来源 Analogue Holdings Limited 安乐工程2022全年收益及获授合约逆市增加21.0%及41.8% 为迎接未来各业务增长机遇作好准备

香港, 2023年3月24日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司（「安乐工程」或「公司」，连同附属公司统称（「集团」）（股份代号：1977），今天宣布截至2022年12月31日止年度（「年内」或「2022年财政年度」）的全年业绩。在新冠疫情持续以及全球经济低迷的环境下，集团业务表现保持稳健，其收益及获授合约均录得增长。



摘要

-- 总收益达64.747亿港元，按年上升21%

-- 获授合约按年增加41.8%至68.22亿港元

-- 手头合约增至116.56亿港元高位

-- 本公司拥有人应占溢利为1.146亿港元

-- 董事会已决议派付特别股息每股4.5港仙，以庆祝集团成立45周年



年内，集团总收益按年上升21.0%至64.747亿港元。毛利增长15.2%至10.115亿港元，毛利率为15.6%。2022年财政年度，本公司拥有人应占溢利为1.146亿港元。若撇除诉讼责任拨备1.50亿港元及集团于联营公司权益的减值亏损7,560万港元，集团于2022财政年度的年内溢利为3.402亿港元，按年增加8.2%。



于2022年12月31日，集团手头合约增加至116.56亿港元，为未来核心业务奠定稳固基础。年内，集团继续积极参与投标活动，合共投出1,409份单项价值逾一百万港元的标书或报价。



董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度之第二次中期股息。2022年财政年度，董事会已决议派付特别股息每股4.5港仙，以庆祝集团成立45周年。



安乐工程集团有限公司主席潘乐陶博士表示：「2022年的营商环境比往年更为严峻，地缘政治紧张局势持续升温、俄乌冲突及通胀和利率上升等因素，窒碍全球供应链及物料运输安排，加上香港及中国内地实施严格社交距离措施亦令工程项目延误。尽管如此，市场对机电工程服务的需求仍然强劲。透过贯彻推行『新科技』、『新市场』及『新业务模式』三大支柱策略，加上集团的行业领导地位、多元化业务组合、创新技术及稳健的财务状况，集团于年内维持业务增长。」



截至 2022年 12 月 31 日，屋宇装备工程业务的手头合约增加11.1%至 54.38 亿港元。凭借卓越的项目执行能力，集团成功于2022年与客户交付项目订单，带动分部收益增加26.0%至42.57亿港元。其中，集团于2022年取得多份新的维修保养合约，总值4.15亿港元，同比增长111.7%，范畴涵盖基础设施营运、数据中心及房屋项目，加强经常性收益来源。年内，集团除了成功将独有的安乐工程屋宇装备预制组件组装技术（「ABSPM」）应用到多份合约之中，更取得多个重点项目，包括三个总值逾8亿港元、与香港国际机场三跑道系统相关的项目。集团亦成功完成了团队近十年内最大的数据中心项目，价值逾10亿港元。此外，集团还取得前述数据中心的持续性营运及维修保养服务合约，价值逾7,000万港元。预计自2022年起五年内，香港数据中心的可用空间需求将增加一倍。凭借庞大的市场份额及获得知名客户的持续认可，集团持续处于数据中心业内领先地位。



环境工程业务的手头合约为 47.91 亿港元。年内，集团获得七份新合约，突显其在优质供水、污水及固体废物基础设施的项目管理服务方面的专业知识。凭借其创新及技术优势，集团将专有的「数码分身技术」升级，以监测其中一个污水处理项目中流入污水厂的污水质量，有助优化营运效率。此外，集团参与的其中两个项目荣获国际大奖。香港首个有机资源回收中心O PARK1获颁「2022年全球能源奖」的「国家奖」及「FIRE类别大奖」，嘉许项目采用创新设计应对气候变化的卓越表现。渠务署的元朗净水设施项目获颁英国土木工程师学会「2022年度大奖Edmund Hambly奖章」，嘉许项目采用创新设计应对气候变化方面的杰出表现。集团于年内亦获得克罗地亚污水处理厂项目，为其在全球水利基础设施市场建立专业地位的重要一步。凭借成熟的技术及项目管理实力，集团已为迎接未来数年的重大增长机遇作好准备。



年内，资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」）业务的手头合约微增至 8.88 亿港元。由于强劲的交付项目订单能力，该业务收益按年增加27.6%至6.31亿港元。为持续推动香港的「智慧城市」和「智慧经济」发展愿景，集团提供绿色及智能建筑管理方案，结合各种资讯及通讯科技，配合人工智能驱动的数码分身技术、能源及管理技术、环境、社会及管治指标、室内环境质素管理、机械人解决方案及智慧灯柱。集团已获授另一份智能灯柱试验计划合约，协助将智能灯柱的使用范围扩展至全港，标志着香港实现智能城市发展愿景目标的一大里程碑。作为推动新科技发展的主要参与者，集团全方位的人工智能能源管理平台、物联网(「IoT」)应用、影像分析技术及可在表面行走的光伏（「PV」）系统，已获一栋位于香港核心商业区的新建世界级智能写字楼及商业大厦所选用。集团以物联网为基础的智能旅舍解决方案，亦获得香港其中一间最大和最著名的大学所选用。集团将不断投资于智能屋宇技术的数码转型，并适时推出创新方案。



升降机及自动梯业务的手头合约为5.40亿港元。年内，集团旗下升降机、自动梯及自动行人道国际品牌Anlev Elevator Group（「Anlev」）获得来自巴西大众运输、墨西哥酒店业、香港优质政府办公室的策略性订单，以至中国内地、美国及其他亚洲国家的订单。集团全资附属公司Anlev (UK) Limited，凭借通过安全承办商和施工线评审，以及落实位于英国曼彻斯特的标志性优质住宅项目Victoria Riverside的订单，为其于进军英国高层升降机市场迈进重要一步。集团将于美国、欧洲、中东及东南亚物色新经销商，开展全球扩张计划。此外，集团南京厂房耗资人民币6,000万元的扩建工程正在完成阶段，将提高升降机及自动梯产能，满足全球业务的未来需求和增长。



「过去数十年，集团与香港同步成长，克服了许多挑战，协助香港发展为更智慧及更可持续发展的城市。要于未来持续取得成功，关键在于推动数码化及将可持续发展理念融入业务各层面。因此，我们高度重视创新、研发能力及ESG策略，并已准备就绪，提供解决方案以支持客户实现ESG目标、优化能源应用及减少碳足迹。为提高效率及未雨绸缪，我们已重组业务部门及作出新任命和建立流程、持续提供员工培训及加强员工参与度，藉此有效纾缓人才短缺的问题，我们亦将善用科技，提升施工安全、质素及生产力。」潘乐陶博士补充。



从集团2022年强劲的招标活动可见，市场需求持续殷切，支持其于2023年进一步增长及扩展。未来数年，香港将朝着成为可持续发展的智慧城市迈进。集团以内部研发团队开发的专有技术为后盾，发挥所长，把握商机，通过更符合能源效益的大厦、提高营运效率的数码化方案，以及提升医疗保健及其他服务的质素等，让客户以至香港在多方面受惠，建设更美好的香港。



潘乐陶博士总结：「尽管过去一年面对各项全球及本地挑战，随着中国内地恢复通关及香港政府于公共工程项目的开支等发展，仍为机电工程行业创造宝贵机遇。集团已进军美国巿场，并透过于英国成立公司在欧洲建立据点。在继续发展两地业务之余，我们也正在物色并购及参股机会，务求与我们的现有业务创造协同效应，同时带来稳定的收入来源。」



有关2022年度业绩详情，请参阅已呈交香港联合交易所有限公司的公告。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0324/2023032401304_c.pdf



关于安乐工程集团有限公司

安乐工程集团有限公司成立于1977年，总部设于香港，为领先的机电工程服务供应商，业务遍及澳门、中国内地、美国及英国。本集团为不同行业，包括公共和私营的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务，涵盖屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」），以及升降机及自动梯等四大业务板块。



本集团同时制造及向全球销售Anlev升降机及自动梯，并与美国纽约最大独立升降机及自动梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）达成伙伴关系。本集团的联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司（603912.SS）专门制造精密空调设备。





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