Friday, 24 March 2023, 17:55 HKT/SGT Share: 祖龙娱乐发布2022年度业绩 持续践行精品化战略 拓展品类融合和多平台立体化发展

布局虚幻引擎5与AIGC 驱动产品体验升级与破壁发展

香港, 2023年3月24日 - (亚太商讯) - 中国领先的移动游戏公司祖龙娱乐有限公司（「祖龙娱乐」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：9990.HK），公布截至2022年12月31日止十二个月（「报告期内」）的全年业绩。



财务摘要︰

-- 2022年全年收益为人民币584.1百万元，较截至2021年全年减少36.6%。

-- 2022年全年于中国大陆以外市场产生的收益为人民币404.8百万元，占总收入的69.3%。综合游戏发行及运营收益为人民币345.4百万元，占总收入的59.1%。

-- 2022年全年毛利为423.6百万元，毛利率为72.5%。



营运摘要︰

-- 截至2022年12月31日，公司在逾170个地区市场推出19款精品手游，支持14种语言的多个地区版本。



- 2022年下半年，《以闪亮之名》在中国港澳台地区、新加坡、马来西亚和日本先后上线，2023年1月取得中国大陆游戏版号并于2023年3月24日在该地区正式上线。该游戏在中国港澳台地区、新加坡、马来西亚和日本上线首日即登顶这六个地区的iOS应用商店游戏免费榜榜首，以及中国港澳台地区Google Play热门游戏排行榜榜首。中国大陆地区官网预约业已超1,500万人，TapTap平台预约量超过220万人，为在该市场的成功登陆打下了坚实基础。后续该产品还将在欧美和东南亚地区陆续上线。



- 《龙族幻想》欧美版本和东南亚版本上线约三年，游戏的长线表现非常稳定。2022年游戏继续进行版本更新，并与国际知名厂商迪斯尼联合开展推广活动。目前该游戏在海外开启了三周年的周年季活动，积极维护游戏健康的长线生态，并为公司贡献出更多稳定的收益。截至2022年12月31日，该游戏的累计流水超过人民币42亿元，全球累计注册用户数超过4,200万人。



- 《鸿图之下》自2020年起陆续在中国大陆地区、日本、东南亚、中国港澳台、欧美等地区上线。该游戏于2022年1月在韩国发行，10日内获得Google Play免费游戏榜第4名及畅销榜第11名的成绩，在取得佳绩的同时也进一步使公司积累了韩国市场发行的宝贵经验。截至2022年12月31日，该游戏的累计流水超过人民币14亿元，累计注册用户数超过690万人。



-- 为打造不同类型及多样化的游戏组合，公司预期于2023年至2025年期间在全球 各地推出10款MMORPG、SLG、、女性向、射击、策略卡牌及其他类型的游戏产品。



2022年全年，公司录得收益人民币584.1百万元，较2021年全年人民币920.8百万元减少36.6%，主要归因于2022年上半年发布的一款新游戏表现不如预期，计划于2022年发行的一款游戏未能如期获得游戏版号导致游戏发行有所延迟，以及部分上线时间较长的游戏收入降低，该现象符合正常游戏生命周期的表现。日后，随着产品类型由MMORPG、SLG扩张至女性向、射击及策略卡牌等更多元的品类和丰富多样的风格，及持续完善「研运一体」的有机模式，预期游戏的生命周期将进一步延长，这将对本公司的收益作出更稳定及持续的贡献。2022年全年收益中，于中国大陆以外市场产生的收益为人民币404.8百万元，占总收入的69.3%，2021年全年占比为58.2%。综合游戏发行及运营收益为人民币345.4百万元，占总收入的59.1%，2021年全年占比为48.7%。期内，公司毛利为人民币423.6百万元，毛利率为72.5%，较2021年全年的77.5%轻微降低。此外，公司重视研发投入，2022年全年的研发开支为人民币746.3百万元，较2021年全年增加5.8%。期内的经调整亏损净额为人民币731.9百万元，有关亏损乃主要由于收益减少、雇员薪酬增加及按公允价值计量且其变动计入损益的金融工具亏损所致。



践行精品化战略，推动品类融合拓展并探索多平台立体化发展



公司坚定地持续开发精品游戏，于2022年推出《以闪亮之名》。这款游戏是由公司新一代女性制作和策划团队为核心研发的超自由时尚女性向手游，首次尝试在女性向游戏中引入虚幻引擎4，并通过SSS算法将画质的真实感做到极致。与此同时，游戏还实现玩法创新，设置了「捏脸」系统 、「换装」玩法以及「家园」系统等。自2022年7月海外上线以来，《以闪亮之名》得到了高度的市场关注及玩家认可，于中国港澳台地区、新加坡和马来西亚上线首日即登顶这五个国家及地区的iOS应用商店游戏免费榜榜首，以及中国港澳台地区Google Play热门游戏排行榜榜首。该游戏在中国港澳台 地区上线一个月内分别取得了香港地区iOS应用商店游戏畅销榜第2名、澳门地区iOS应用商店游戏畅销榜第3名、台湾地区iOS应用商店游戏畅销榜第4名的成绩，并于2022年9月版本更新上线次日登顶中国香港和台湾地区iOS游戏畅销榜榜首，2023年2月版本更新后取得香港地区iOS应用商店游戏畅销榜第3名、澳门地区iOS应用商店游戏畅销榜第1名、台湾地区iOS应用商店游戏畅销榜第2名的成绩。2022年12月该游戏于日本上线，首日便问鼎日本iOS应用商店游戏免费榜，成为 2022年底日本手游市场最亮眼的中国游戏之一。



在推动品类融合方面，公司在潜心研发和运作MMORPG品类游戏产品的同时，也积极探索在充分发挥MMORPG研发产品力优势的基础上进行产品升级与拓展。推动其他主流游戏品类与MMORPG的有机融合是未来公司努力的方向之一。2023年公司预计会上线《Avatar: Reckoning》，这是一款拥有顶级IP且将MMORPG与射击相融合的革新产品，这一产品的发布亦代表着公司借助传统MMORPG的优势，强势踏入到多人在线射击游戏品类的赛道。根据互联网电影数据库(IMDb)统计，电影《阿凡达》及其续作《阿凡达: 水之道》全球票房均超20亿美元，冲入影史票房记录前列。该款游戏不仅充分体现了阿凡达两部影片的精髓，更通过虚幻引擎4对环境、天气、动植物等细节进行雕琢，将缤纷多彩的阿凡达世界以游戏的形式完美呈现在玩家面前。目前该游戏完成了第三次海外测试，相信全球顶级IP「阿凡达」、具备顶级移动平台游戏研发实力的祖龙娱乐以及享有顶级移动平台游戏发行能力的腾讯公司，这一「IP-研发-发行」三强联合的绝对优势将在这款产品上得到淋漓尽致的发挥和体现。以《Avatar: Reckoning》为开端，公司将不断根据市场需求深化品类创新，推出 MMORPG与动作、射击等多种元素相融合的产品，相信在不远的将来这些创新性的游戏产品将陆续与玩家们见面。



在拓宽新赛道方面，除了《以闪亮之名》在女性向游戏市场的强势突围，在SLG及策略卡牌等其他品类赛道公司亦将持续深耕并不断探索品类的多元化拓展。继首款SLG产品《鸿图之下》后，公司研发的另一款使用知名IP打造的SLG产品《三国群英传》目前也进入了游戏测试阶段。还有一款根据知名IP《龙族》小说和动漫改编及开发的策略卡牌类游戏(项目E)亦计划于后续安排上线。多品类多款产品的迭代和推出，体现了祖龙娱乐强大的游戏研发及发行实力，丰富的产品储备也凸显了公司拓宽产品赛道、不断推陈出新，在多领域践行精品化游戏产品矩阵的追求和信念。



在PC端、主机端进行多平台拓展亦是公司探索的方向之一。目前《以闪亮之名》已取得中国大陆地区移动端和PC端的双端游戏版号，双端版号的布局也表明公司会将此款游戏在PC端等多平台进行拓展。此外，在未来推出的游戏项目中，公司将结合游戏本身的类型特点，针对动作、射击类等有着多平台发展潜力的产品同步开发运作的积极尝试。



立足国内放眼全球，坚定全球化战略



全球化战略布局是祖龙娱乐的重要发展方向，在产品布局方面，公司将以「可全球化发行」作为立项前提，在产品孵化阶段即奠定全球推广的基调，保证产品易于被全球玩家接受;在发行模式方面，通过多年来在不同赛道中持续输出高质量的产品，公司不断地从各个国家的游戏运营及市场反馈中吸收经验、汲取养分，对不同地区市场的玩家用户进行深度分析和研究，针对各地区的不同用户特点进行游戏版本调优升级，构建以用户需求为核心更具有针对性的产品推广策略与发行模式。《以闪亮之名》在海外市场的率先发布及优秀的市场表现，充分体现了公司对全球化战略的高度重视，也展现了祖龙娱乐在海外市场上的强大实力。此外，公司与国际知名厂商合作的顶级IP产品扩大了祖龙娱乐在全球范围内的影响力，阿凡达手游《Avatar: Reckoning》项目的顺利推进象征着祖龙娱乐精品化的游戏研发与运作得到了国际知名厂商的认可。



公司在中国港澳台和东南亚等亚洲地区市场拥有较强的优势，2022年在日本及韩国市场更是做出了强劲拓展，韩国和日本发行团队的不断打磨、优秀人才持续吸引、游戏产品的不断推出，均体现了公司长线发展该市场的决心。在高付费用户主导的欧美市场，公司同样取得了亮眼的成绩，并通过多样化的产品和定制化的策略在该地区占据了稳定可观的市场份额。未来公司将以更为开放的态度，立足于产品，充分利用自发行与委托发行两种模式的不同优势，择一或组合确定最为合适的发行模式，拓展产品市场扩大品牌影响力。面对各国游戏行业间歇性的各类风险，进一步开拓海外市场，在多地区市场全面布局从而规避单一市场的不稳定因素是公司坚定不移地践行全球化战略的动因之一。



推动人员迭代升级，在技术创新前沿驱动产品体验升级与破壁发展



公司于2022年12月31日全职雇员总人数约1,200人，其中研发中心人员占比约 78%，发行及运营中心人员占比约12%。2022年公司整体的人员结构持续迭代升级，公司在践行降本增效的同时以开放的态度吸纳行业内高价值人才、发掘高性价比潜力人才，同时为员工提供强有力的薪酬及激励政策。通过鼓励创新、打通专业人员发展信道等方式，公司得以实现在吸引人才后留住人才，培养员工从「人力」资源升级为「人才」资源，引领员工在助力企业发展的同时实现自身价值，从而在内部酝酿成强大的聚合力，形成团结进取的企业文化。



在技术领域中不断突破创新和不辍精进探索是公司一贯的坚持，也是一直保持行业技术领先的核心因素。作为在业内率先研究和使用全球领先的虚幻引擎开发移动游戏，并快速搭建了基于虚幻引擎4的次世代流程的游戏厂商，不断精进探索。截至目前，公司已成功推出5款基于虚幻引擎4研发的游戏产品，数量位居产业头部。2022年与公司保持深度合作的Epic Games公司正式推出虚幻引擎5，作为就该技术与Epic Games开展合作的五家中国大陆厂商之一，公司对虚幻引擎5深入研究，利用其虚拟化微多边形几何系统对高帧度游戏画面及物体的逻辑感做了大幅提高优化，锻造出了第一批使用该技术的游戏产品，同时运用该技术显著提升了美术制作和运行维护效率，走在了虚拟引擎5技术应用的最前沿。在公司的产品储备中即包括了使用虚拟引擎5打造极致场景渲染与超高画面保真度的精品跨时代游戏。



在人工智能生成内容(AIGC)方面，公司紧跟技术发展趋势，结合自身强大的技术及研发优势积极探索人工智能在游戏产品中的应用和拓展。通过对不同人工智能工具的应用及深度训练，精准把握人工智能的自发性、创造性特点，在算法模型、内容设计、美术创作、智能交互等多维度对游戏产品进行升级，将AI技术深度运用构建的自然语言系统用以创造出具有独立人格和记忆的NPC，加强玩家在虚拟世界的拟真感和沉浸感。



祖龙娱乐有限公司董事长、执行董事兼首席执行官李青先生表示：「2022年是充满波折和变化的一年，但这些挑战与短期影响绝不会改变我们的长期理想和奋斗目标。展望2023年，我们预期中国大陆地区游戏行业将迸发出全新的活力，在把握国内市场的同时我们将继续海外市场的扩展，以《Avatar: Reckoning》、《以闪亮之名》为代表的多款产品都将在中国大陆及全球其他地区陆续上线。另一方面，我们将继续从游戏的本质出发，严格把控游戏质量，对游戏核心玩法进行深入挖掘，以匠心精神打造每一款祖龙娱乐出品的精品游戏。相信基于多品类赛道的长线拓展、精品化及全球化战略的深入布局、优质人才的吸收和培养以及精进不辍的技术创新，我们定将迎来发展的新篇章，继续为全球玩家带来卓越的游戏体验，为广大股东带来更大的回报。」



关于祖龙娱乐有限公司

祖龙娱乐是中国领先的移动游戏公司，经历了二十余年研发经验的沉淀，始终秉持「成为世界顶级的游戏公司，持续开发各品类行业领先的精品游戏，为全球游戏玩家创造卓越的在线娱乐体验」的愿景。截至2022年12月31日，公司共推出了19款精品手游，在超过170个地区市场发行了可支持14种语言的多个地区版本，产品矩阵目前包括MMORPG、SLG、女性向、射击和策略卡牌等多种品类。







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