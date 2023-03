医思健康与诺辉健康达成战略合作 共同推动「宫证清」在港上市

Friday, 24 March 2023, 17:23 HKT/SGT Share:

香港, 2023年3月24日 - (亚太商讯) - 医思健康(2138.HK)与诺辉健康(6606.HK)今日举行签约仪式,双方达成独家战略合作,未来将全面整合双方的优质资源,共同推动宫证清在中国香港的注册上市、分销及市场推广,以居家早筛助力宫颈癌预防医学服务的普及,加速实现宫颈癌的有效预防。基于合作协议,「宫证清」是医思健康独家合作的宫颈癌筛查产品。

左至右:诺辉健康运营部高级总监郑伟贤先生,诺辉健康研发副总裁施双美博士,诺辉健康副总裁李岩先生,诺辉健康主席兼首席执行官朱叶青先生,医思健康执行董事兼联席行政总裁吕联炜先生,医思健康商务总裁朱君璞医生,医思健康首席业务策划总监(医疗保健)

宫颈癌是常见的女性恶性肿瘤,且近年来发病率和死亡率呈上升趋势,年轻化趋势明显。宫颈癌亦是目前唯一病因明确,且可通过早期干预而消除的癌症。宫证清TM采用诺辉健康自主研发的高危HPV分型检测技术,是全球首款基于尿液样本的HPV宫颈癌筛查产品,取样无痛无创,可全面覆盖14种高危HPV病毒。宫证清已获批欧盟CE认证,具备在香港当地及大湾区申请上市批准的条件。



医思健康执行董事兼联席行政总裁吕联炜先生表示︰「集团非常荣幸能与领先的癌症早筛公司诺辉健康合作。集团始终视与制药领域的上游伙伴的战略合作为集团之核心战略。通过与生物科技及制药行业伙伴的合作,集团有望进一步提升于预防性医学领域的产品话语权,巩固集团于医疗健康领域的龙头地位。相信透过此次合作,集团亦将得以实现产业价值链的整合。此次合作亦将有助集团丰富旗下预防性医学服务的产品组合,配合疫苗,体检,多医学专科的布局,进一步完善一站式的优质医疗服务体验。」



诺辉健康董事长兼CEO朱叶青表示:「普及高发癌症筛查的有力手段是提供便捷、可靠、合规的创新筛查产品。宫证清在全球首次实现尿液样本检测,相比于宫颈癌筛查的临床常规手段,受检者不用跑医院,无痛无创,个人隐私得到完全保护,极大地减少了宫颈癌筛查人群的时间和心理成本。医思健康是香港和大湾区高端医疗服务的龙头,我们非常兴奋能达成此次战略合作。此次强强联合对诺辉健康的管线推进和商业化创新都具备里程碑意义。」



关于医思健康

香港最大的非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心,透过多元服务整合发展医疗人工智慧,配套高端品牌及优质客户服务,致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。集团为恒生综合指数成份股及MSCI香港小型股指数。



集团目前直营的诊所/服务中心主要位于大湾区,提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广,旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN、专业健发中心发森及多元化多维度的医学服务包括:健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、普通科门诊未来医生、全港最大一站式痛症管理平台纽约脊骨物理治疗中心、全方位牙科服务中心庇利积臣牙科医务所、医思口腔、恒健牙科医务所、高端影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心进汇医务中心、联汇专科、新医疗中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、眼科中心医思眼科,医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究



关于诺辉健康

诺辉健康成立于2015年,专注于高发癌症的居家早筛,是中国癌症筛查市场的先行者和领导者,旨在推进癌症筛查技术的创新,并加速癌症筛查技术在中国的普及。 2021年2月18日诺辉健康于香港联交所成功上市,股票代码6606.HK,成为“中国癌症早筛第一股”。



诺辉健康旗下的两款结直肠癌筛查产品(常卫清®和噗噗管®)均已获得国家药品监督管理局的批准并正式商业化。常卫清®是中国目前唯一获得国家药品监督管理局批准的癌症筛查产品。幽幽管®是中国目前唯一获得国家药品监督管理局批准的幽门螺杆菌消费者自测产品。此外,公司拥有三款适用于宫颈癌、肝癌和鼻咽癌筛查的在研产品管线。公司持有旗下所有已上市和管线产品的全球产权。



诺辉健康与上百家医院、体检机构、保险公司、药店及网上管道广泛合作。公司拥有符合ISO13485和ISO9001国际认证标准的十万级洁净生产车间。第三方医学检验实验室均获得国际相关标准品质体系认证,北杭广三地实验室获得当地卫健委认证并颁发执业许可证,每年检测能力达200万人份。





