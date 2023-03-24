Friday, 24 March 2023, 15:32 HKT/SGT Share: 解封元年，大健云仓大有可为！

香港, 2023年3月24日 - (亚太商讯) - 近3年，随着海外消费的疲软以及新冠疫情的冲击，海外购物的模式正在发生较大改变。从原来的跨境电商到兴趣电商、再到AI电商，人们的购物习惯也正逐步发生转移。而2023年，是全球货物贸易第一大国---中国，放开国门的元年。成千上万的买家和卖家正在涌入以TikTok、拼多多、大健云仓为首的新型跨境电商，而去年年末敲钟上市的大健云仓，正处在价值的低估区。

资料来源：招股说明书

一、2022年报数据亮眼，3P Seller是亮点



3月17日，大健云仓发布了2022年Q4及全年业绩财报，其中全年总收入为4.9亿美元。净利润达到了2,397万美元，其中Q4的净利润为1,248万美元，同比去年增长了34%；全年营业利润达到了4,184万美元，其中Q4的营业利润为1,519万美元，同比增长了35%；与此同时，全年运营现金净流入同比增长高达480%，达到了4,966万美元，增速远超市场预期。



从具体产品来看，2022财年中3P seller的GMV同比去年增长了64%，达到了2.58亿美元。GigaCloud同比去年增长了25%，达到了5.18亿美元；其中交易用户也呈现稳步增长的态势，2022年活跃买家同比去年增长了17%，达到了4,156家，2022年的活跃卖家同比增长了47%，达到了560家。



总体来看，大健云仓凭借技术与规模效应，已经在大件外贸行业中形成了一定的品牌效应。其中3P seller的业绩表现最为亮眼，不仅总成交金额同比去年有显著的变化，第四季度的交易额还首次达到了平台总GMV的50%。呈现较快的增长态势。



二、解封元年跨境形势大好，大健云仓处于低估区



1.全球领先的B2B电子商务解决方案商--大健云仓（GCT.US）



大健云仓是目前全球最为先进的B2B电子商务解决方案商，主要提供最优的跨境解决方案，让产品从制造商和在线经销商可以无国界地交付到终端客户手中。大健云仓通过其特有的人工智能技术，将卖家的信用档案数字化，然后通过该数据与当地仓库的容量相结合，大大提高了仓库的利用率，从大健云仓的仓库坪效来说，比同行能交付更多的货物。



2022年8月，大健云仓在纳斯达克敲钟上市，是为数不多拥有AI的跨境电商平台。截止2022年3月，旗下独有的自建站GigaCloud有410个活跃的3p卖家和3,782个活跃的买家，截至2022年3月31日的12个月内，GigaCloud的用户共计完成了4.38亿美元的总交易数据，每位买家年平均支出为11.6万美元，用户付费意愿和精准度较高。



2.物流体系完善，自建站成绩优异



在电子商务的发展历程中，物流是电子商务发展的基础和支撑，物流的重要性不言而喻。而依靠传统的跨境物流方式运输货物已经难以满足当前跨境电商快速发展的需求。传统的跨境物流通过寄送商品包裹的方式将商品送到消费者手中，这种方式存在配送慢、清关慢、易丢包、退还难等弊端，并且还非常容易受到各国出入境政策的限制。



在此背景下，海外仓的诞生大大解决了此类问题的出现。海外仓通过深入海外买家所在地，在当地建立仓库并储存商品，在买家下单后，直接由仓库直接派送，不仅减少了跨境电商商家的物流成本，还能改善买家等待时间过长的弊端。因此，拥有完善的仓库和物流网络，是跨境电商最有利的护城河。



目前，大健云仓在北美、欧洲以及亚洲四个国家已经运营着21个大型仓库，通过仓库大大优化了买家的购物体验，同时也大大缩短和降低了商家高额的物流成本以及配送时间。目前大健云仓总存储空间超过400万平方英尺，覆盖了11个目的地港口，年集装箱超过了1万个，有较强的物流运输优势。



同时大健云仓还有目前最好的AI系统，可以通过交易量生成卖家评级和信用档案，在根据信用等级合理分配仓储的配送时间，从而大大改善了仓储的利用率。同时，大健云仓还拥有广泛的航运和卡车运输网络，在海运费高位运行的费用下，为客户提供低于市场标准（联邦快递、UPS）的固定费率。



大健云仓目前最大的市场主要在美国，不仅与日本乐天、美国亚马逊、沃尔玛以及英国跨境平台Wayfair有着深入合作，其自建站GigaCloud成绩也相当出色。2020年，GigaCloud的市场中有210个活跃的第三方卖家和1,689个活跃买家。总计完成超1.9亿美元的商品交易总额。目前这个数字还在增长，截止2022年3月，平台活跃买家超过3,700个，商品交易总额超过了4.4亿美元，每位买家在GigaCloud的年平均支出为11.6万美元，精准用户相当可观。



3. 大健云仓当前股价性价比较高，市净率较低



大健云仓目前有3块主要业务，分别是Gigacloud 1P、Off-platform ecommerce和GigaCloud 3P，其占总公司的营收比分别为45.45%、30.81%和23.74%。根据其招股说明书显示，在过去三年（2019、2020、2021）中其总收入分别为：1.22亿美元、2.76亿美元、4.14亿美元，2020年和2021年分别同比增长125.3%和50.4%，毛利润分别为2,220万美元、7,510万美元、8,960万美元，分别同比增长238%和19.3%，占总收入的18.1%、27.3%和21.6%。在全球疫情、海外消费疲软的背景下，有如此增长的态势，已经是相当不错的成绩了。



截止2023年3月17日收盘，大健云仓股价为5.27美元/股，盘后价5.26美元/股。



市净率为1.098X。全球跨境电商的龙头亚马逊（AMZN.US）当前市净率为6.94X，Ebay当前市净率为4.38X。从市净率来看，公司当前股价较具性价比。从市盈率来看，公司目前动态市盈率为9.31X，静态市盈率为9.31X，属于行业平均值。



综合来看，当前大健云仓的股价买入较具性价比。



4.全球消费疲软，中国是发展的新机遇



由于海外消费疲软，海运费仍在高位运行。2022年大部分卖家采取了保守备货的策略。根据雨果跨境调研的数据来看，有64%的卖家正减少备货量，22%的卖家正常备货，仅有14%的卖家表示会增加旺季备货量。



除此之外，跨境物流企业也遭遇了倒春寒。受欧美高通胀、海外关税政策多变、海外查验监管更加频繁等影响，部分商品和物流线路甚至是价格均出现倒挂现象。根据上海航运交易所的数据显示，2022年1月上海出口集装箱运价指数超5,000点，而截止2023年1月13日，指数价格已经降至1,031.42点，海运价格大幅下滑。



随着物流、各类人工成本的上涨，去年多个跨境平台也上调了相关服务的费用：Tiktok shop推出跨境店铺保证金政策，亚马逊提高多个站点FBA费用，拼多多TEMU也减少了平台自身的运费承担比例。由于平台和物流的双重压力，根据笛卡尔公布的数据显示，美国2022年12月份的集装箱数量比2021年12月减少了19.3%，舱位富余明显。尽管班轮公司随后主动减少实际运力的投放，但供给过剩之下航线运价弱势的格局未变。



但好消息是，2023年是中国疫情解封的元年，作为全球货物贸易第一大国，中国有望在全球市场低迷的局势下带来巨大活力。根据智研咨询的数据显示，从2017年到2022年，中国出口跨境电商的市场规模占比稳定保持在75%以上，2021年中国的进口跨境电商市场规模为3.2万亿人民币，占跨境电商市场总规模的22.54%



随着全球电子商务的市场渗透率的持续上涨，中国市场有着更大的潜力和空间。随着国内制造业的高质量转型升级，国内加工制造的生产质量和效率正在明显提高。随着“中国制造”走向国际舞台，也将推动中国跨境电商需求的快速增长。



三、跨境电商长期向好，大健云仓未来可期！



跨境电商是国与国之间最为直接的经济贸易方式，其战略地位不可动摇。虽然目前全球经济稍显疲软，但国内跨境电商的市场规模常年保持稳定增长，2023年1月，中国财政部等三部门联合发布了《关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》出台鼓励跨境电商发展的增值税、消费税和关税免退补政策，这将加大跨境电商的业务量，带动国内的出口业务。



加之2023年是中国自疫情以来放开国门的第一年，跨境贸易的景气度将有望重新回到疫情前的状态。



从公司来看，大健云仓目前已经在大件外贸行业形成了一定的品牌效应。通过自建站和仓储物流的AI算法给卖家带来了成本上的优势，在生态上建立了独有的护城河。其自建站GigaCloud的总营收在过去3年全球疫情和大环境不佳的情况下，以50%以上的增长速度高速发展，足以证明公司的竞争力。从2022年财报来看，3P Seller也逐渐成为公司的利润增长点，其Q4的GMV首次达到平台总GMV的50%，呈现较快的增长态势。



但目前公司的股票价格与实际价值存在一定利差，市净率与亚马逊和Ebay的对比来看，当前大健云仓1.098X的价值更显突出。在大环境得以改善的情况下，看好整个跨境电商的发展和前景，同时也看好大健云仓在面临跨境电商行业洗牌之际，靠着独有的优势脱颖而出。





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