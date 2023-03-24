卫龙公布2022年全年业绩



香港, 2023年3月23日 - (亚太商讯) - 中国辣味休闲食品行业龙头和制造者，卫龙美味全球控股有限公司（「卫龙」或「集团」，香港联交所股票编号：09985）宣布其截至2022年12月31日止12个月经审核全年业绩。



2022年，新冠疫情反复，对中国消费市场带来较大影响，食品生产行业供应链稳定营运亦受到影响，导致零售消费终端的消费力受到一定程度的压制，卫龙作为中国领先的辣味休闲食品企业，纵使面对新冠疫情复发对生产及交付层面的挑战，仍实现业绩稳健表现。集团2022年经调整净利润约9.13亿元（人民币，下同），按年增加0.6%。经调整净利润率由2021年的18.9%，增至2022年的19.7%。另集团持续加强研发，上半年更针对主要产品及产品包装进行了升级包括推出了适用于家庭及聚会场景的辣条分享包，同时亦围绕着「多品类大单品」策略持续梳理和丰富产品矩阵，优化消费者体验。



集团2022年收入约46.32亿元，按年微跌3.5%，但由于集团产品的平均售价上升，带动集团毛利及毛利率表现有所提升，毛利增至近19.6亿元，较去年同期增加约1.67亿元；毛利率由2021年的37.4%上升4.9个百分点，至2022年的42.3%。



卫龙2022年12月成功于香港联合交易所有限公司主板上市，扣除向雇员支付的以股份为基础的报酬、上市开支以及与Pre IPO有关的一次性的以股份为基础的付款后，集团年内净利润为1.51亿元，不过，从经调整净利润及经调整净利润率的增长表现可见，卫龙2022年仍处于稳定成长的态势。



董事会建议派发2022年末现金股息每股0.12元（人民币，含税，下同），约为2022年度经调整净利润的30%，并为答谢投资人在其首次公开发售中给予的支持与信任，卫龙建议派发特别股息每股人民币0.12元，约为2022年度经调整净利润的30%，合计派发总股息每股0.24元。惟仍须待股东周年大会批准后方可实施。



2022年，卫龙持续升级渠道。线下方面，持续强化销售团队，不断扩大零售终端覆盖，提升对重点渠道及重点门店的执行能力和服务能力；经过多年来深耕渠道建设，卫龙拥有深入渗透中国市场的全国性经销网络。截至2022年12月底，卫龙与超过1,847家线下经销商合作。在线方面，集团持续加强全平台渠道覆盖及精细化运营；同时，卫龙亦积极拓展海外经销网络。截至2022年12月底，卫龙的产品通过经销商出售给不同国家或地区的超过143个购物商场、商超及连锁便利店运营商。



卫龙董事会主席刘卫平先生表示：「2022年对于卫龙来说，是别具意义的一年，尽管公司在生产、供应链和产品交付等多方面，因为疫情的复发面临不少挑战，集团依然迎难而上，积极推进品牌、产品及数字化等各方面升级，透过生产线的自动化和标准化，卫龙有效进行精细的质量控制及减少人工和能源成本。」



「展望新的一年，随着疫情防控放宽、消费者信心的回升，集团预计将逐步推动消费市场回暖。卫龙将继续加强品牌建设，整合营销资源并持续打造倍受年轻消费者喜爱的品牌形象；聚焦主要产品品类的同时，开拓新产品；加强产品质量以提升产品核心竞争力；进一步拓展经销网络，提升零售终端的覆盖及服务能力；并将继续加强团队建设，巩固生产制造及研发能力优势，不断提升公司的经营效率，从多方面努力为广大股东、客户及消费者创造价值。」



关于卫龙美味全球控股有限公司

卫龙美味全球控股有限公司（「卫龙」）一直秉承「让世界人人爱上中国味」的使命、「外以消费者体验为中心、内以创造者为本」的价值观，始终坚定「传统美食娱乐化、休闲化、便捷化、亲民化、数智化，乐活123年的生态平台」的愿景，持续打造以消费者为中心的辣味休闲食品龙头企业。



卫龙专注于将中国传统美食打造成消费者可随时随地享用的休闲食品，坚持“多品类大单品”的产品策略，涵盖了调味面制品、蔬菜制品、豆制品及其他产品品类。调味面制品（俗称「辣条」）主要包括大面筋、小面筋、麻辣棒、小辣棒及亲嘴烧，蔬菜制品主要包括魔芋爽及风吃海带，豆制品及其他产品主要包括软豆皮、78°卤蛋及肉制品等。



根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年零售额计，卫龙在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一，且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。卫龙是中国倍受年轻消费者喜爱的休闲食品品牌，主要消费客群为35 岁及以下的年轻人，通过趣味性、话题性的营销方式，卫龙荣获2022 GEN-Z年度喜爱「灵感活力品牌」，同时亦获得钛媒体2022全球创新评选「年度消费品牌」。



卫龙于2022年12月15日在香港联交所主板上市（股份代号：9985.HK），并于2023年2月24日获香港恒生指数有限公司选中，纳入恒生综合指数、恒生综合指数中型股指数和恒生消费指数的成分股，同时获调入沪港通及深港通股票名单，自2023年3月13日起生效。



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