宝尊电商2022Q4财报：升级三大业务线 经营利润实现翻倍增长

香港, 2023年3月23日 - (亚太商讯) - 北京时间3月22日,宝尊电商(NASDAQ:BZUN, HK:9991)公布了截至2022年12月31日的第四季度及全年财报。财报显示,宝尊2022年第四季度总净营收约为26亿元,non-GAAP经营利润达1.8亿元,同比上升157%。2022年全年收入达84亿元,经营现金流创历史新高。



宝尊电商创始人、宝尊集团董事长兼首席执行官仇文彬先生表示:“2022年四季度在新冠疫情冲击下,大环境依旧充满挑战,然而我们仍实现了营业利润和现金流的双重增长。得益于品类多元性、增值服务高渗透力,我们的业务韧性日益提升。尽管消费信心完全恢复仍需时日,但我们观察到自2月份以来中国经济呈现出‘烟火气’,零售业逐步向好。令人振奋的是,品牌合作伙伴的长期策略仍是进一步开拓和投资中国市场。”



升级三大业务线 开辟第二增长曲线



疫情三年间,消费市场经历了大起大落,消费意识的变化导致了消费形态多样化,精准触达并满足消费者需求对品牌就显得尤为重要。宝尊为品牌提供优质电商服务的同时,沉淀了科技创新能力和对复杂中国消费市场的深刻洞察。依托这一核心竞争优势,2022年四季度宝尊电商宣布完成了对Gap大中华区业务收购交易文件的签署。与此同时,进一步明确了宝尊未来发展战略。秉承“科技成就商业未来”的愿景,以原有电商业务为基础,升级三大业务线,即“宝尊电商(BEC)”、“宝尊品牌管理(BBM)”和“宝尊国际(BZI)”。



宝尊电商是宝尊集团业务的核心。宝尊电商业务的目标是以客户为中心,保持高质量可持续业务发展,致力于不断深化增值服务,赋能品牌全渠道转型与线上线下融合。近年来,在引领和帮助品牌合作伙伴加速数字化转型同时,宝尊亦是对其综合运营平台和中台进行升级,以提升效率和灵活性。为加速电商业务发展,任命宝尊集团首席财务官Arthur Yu兼任宝尊电商总裁,将在技术创新、精细化运营、成本优化等方面持续发力、为高质量发展积蓄动能。



品牌管理是宝尊集团未来三年增长的关键板块。宝尊品牌管理的长期目标,是搭建以生活方式为主的中高端品牌矩阵。利用宝尊电商的创新力、洞察力,持续不断地发掘具有健康发展前景的高潜力品牌,通过并购、投资、合资等多种形式,形成从供应链到价值链闭环,融合线上线下多渠道运营,提供360°品牌管理服务,进一步释放品牌在中国的商业潜力。



宝尊品牌管理总裁Sandrine Zerbib女士分享了Gap业务的最新发展:“Gap是宝尊品牌管理业务强有力的起点,目前Gap尚处于转型的早期阶段。宝尊品牌管理为Gap建立了专业的中国团队,推动Gap中国产品的研发和运营。近期,团队与某中国独立潮流设计师品牌合作,推出联名胶囊系列,取得市场良好反馈,广受年轻消费者关注。这次打造的胶囊系列,我们调动了宝尊各方面资源,对供应链、渠道运营、市场营销等多方面进行分析整合。未来,宝尊品牌管理将持续优化供应链、产品力、营销策略,建立Gap全价值链生态系统。”



宝尊国际是宝尊集团长期发展的新引擎。宝尊国际提出“全球本土化”概念,并作为开拓国际市场的主要策略,即凭借宝尊在中国电商业务的成功商业模型和技术数据优势,追求全球机遇的同时,依靠当地的专业知识和资源,形成当地的战略联盟。目前,宝尊国际已在东南亚和欧洲地区开始“全球本土化”探索。近期,宝尊投资了一家亚洲知名的中高端时尚零售商Branded Lifestyle Asia Limited(BLA),其隶属于全球知名零售、供应链管理及品牌管理商冯氏集团。此外,宝尊电商与BLA签订战略合作协议,成为其在中国以外亚洲地区的电商首选战略服务提供商。同时,双方将共同成立“技术战略委员会”,以支持BLA制定零售数字化升级战略,涵盖ERP、信息化系统及业务所需的各项数字化工具。宝尊电商创始人、宝尊集团董事长兼首席执行官仇文彬先生将以“中国电商技术国际化”的企业家精神,主导宝尊国际的业务发展。



仇文彬先生表示:“展望未来,我们看到零售线上与线下正在加速融合,品牌需要通过技术和数字化赋能,与消费者实现更加精准有效的互动。顺应这一趋势,我们的业务布局升级为三大业务线——宝尊电商(“BEC”)、宝尊品牌管理(“BBM”)和宝尊国际(“BZI”)。我们相信宝尊品牌管理和宝尊国际将带来增量空间,成为宝尊未来五年的增长路径和突破口。随着宝尊业务多元化和领导层赋能双管齐下,我们对擘画高质量发展的战略蓝图充满信心。”



“技术赋能+创新服务”助力品牌发展 创造双11新巅峰



在消费市场疲软的2022年中,宝尊电商通过大数据分析、数智化营销方案和全渠道应用工具,不断推动品牌合作伙伴提高用户互动参与度和优化消费者旅程的创新举措,使消费场景更具吸引力和个性化,消费链路更便捷和高效。2022年双十一,宝尊斩获全网成交额215亿元佳绩。通过短视频智能创作工具、游戏式互动社交营销以及提高决策效率的商业智能看板,助力某国际知名运动品牌取得销售佳绩,在短视频、直播、会员获取等细分赛道名列前茅。2022年,宝尊电商提高了服务业务的渗透率,尤其是全渠道增值服务受到品牌的充分认可。截至2022年年底,宝尊服务超400家品牌客户,涵盖全链路线上店铺运营、客户服务、数字营销、技术服务及仓储物流。约42%的线上店铺运营品牌合作伙伴选择与宝尊共同建立全渠道合作。



降本提效成果显著 关注人才培养与可持续发展



2022年充满着不确定性和挑战,降本增效是抵御内外压力、谋求可持续发展的最有效、最直接的举措之一。2022年,宝尊将成本优化和营运资金效率放在首位,降本增效的理念已融入宝尊的各环节中。宝尊继续采取一系列降本措施,例如通过多区域运营中心,分散疫情风险的同时,有效控制成本。此外,宝尊推行BBO(Baozun Business Owner)机制,通过创新性激励方案,打破传统模式,将绩效与效率、质量及可持续发展多维度挂钩,激发组织活力。多种降本提效举措使得公司在宏观经济严峻情况下彰显出高度的业务韧性,在提高毛利率、降低费用和改善现金流方面屡创佳绩。



宝尊作为电商服务领域的领导者,把长期可持续发展作为未来发展战略重要组成部分。2022年宝尊首次发布《碳中和白皮书》,明确“双碳”目标,多维度释放可持续发展责任。秉承“精于质、成于人”的企业文化,公司推出“宝尊新青年”计划,通过定制化的人才发展通道及培养模式,打造品牌电商孕育人才的摇篮。宝尊亦连续第七年获得“最佳雇主”称号,体现其对员工的充分重视。



宝尊集团首席财务官兼宝尊电商总裁Arthur Yu先生表示:“2022年四季度尽管收入有所下降,但营业利润和经营现金流显著改善,彰显出我们在深化增值服务渗透、有效成本优化方面的成果。本季度non-GAAP营业利润同比增长超过一倍,达到1.83亿人民币,2022年全年达到2.56亿人民币。此外,我们致力于提高营运资本效率,2022年经营性现金流创下历史最佳表现。我们相信,技术驱动型的经营提效及财务管控,为我们追求宝尊品牌管理和宝尊国际的增量机遇奠定了坚实的基础。同时,我们将继续深耕高质量、新业务拓展及增值服务渗透,实现利润可持续增长。”





